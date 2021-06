Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.","shortLead":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes...","id":"202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3d1ac-b749-484b-90c8-1ba457f1b7b0","keywords":null,"link":"/360/202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Úgy tűnik, valamelyik kormánykedvenc oligarcha viheti az autópálya-koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","shortLead":"Az unió több vezetője abban bízik, a pénzügyi szankciók móresre tanítják majd Orbán Viktor. ","id":"20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af44353-9e66-445f-bbf7-5a8205df9313","keywords":null,"link":"/360/20210628_Financial_Times_Orban_keresztenysegbol_is_lecket_kapott_Brusszelben","timestamp":"2021. június. 28. 07:30","title":"Financial Times: Orbán kereszténységből is leckét kapott Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel a hasonlattal mutatja be a jegybank, miért kellene kilépnie a hitelmoratóriumból annak, aki már képes törleszteni.","shortLead":"A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel...","id":"20210628_MNB_hitelmoratorium_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201b0480-e4aa-4476-ab22-6d24be242b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598751a6-87e7-494f-ac46-124c7285cfda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_MNB_hitelmoratorium_hitel","timestamp":"2021. június. 28. 10:08","title":"MNB: Már több a kockázata a hitelmoratóriumban maradásnak, mint az előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","shortLead":"A benzines és dízel meghajtású személyautók napjai a jelek szerint meg vannak számlálva.","id":"20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c563049d-ff47-4aee-a66e-00d1838fecea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53de383c-2e83-47c9-82aa-df1bf34f72f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_a_vw_2035_utan_nem_arul_tobb_belsoegesu_motoros_autot_europaban","timestamp":"2021. június. 28. 07:59","title":"A VW 2035 után nem árul több belsőégésű motoros autót Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acab1f5-039a-4548-8a66-e90802d357ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Bence azért tartotta fontosnak elmondani, mert látta, hogy a kormányközeli megmondóemberek megint békemenetet szerveznek.","shortLead":"Szabó Bence azért tartotta fontosnak elmondani, mert látta, hogy a kormányközeli megmondóemberek megint békemenetet...","id":"20210628_szabo_bence_debrecen_lekopes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acab1f5-039a-4548-8a66-e90802d357ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba50111e-ca6d-482f-8820-4967e946b112","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_szabo_bence_debrecen_lekopes","timestamp":"2021. június. 28. 21:24","title":"Pedofilfejűnek nevezték, majd leköpték a Momentum debreceni képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","shortLead":"Nem csak a munkaszervezési szokások változnak nagyot, az irodabérlés árait is újra kell gondolnia sok cégnek.","id":"20210628_home_office_tavmunka_gki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98df362c-feb2-430e-9c2b-6a862cd31d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a87aff0-b1e2-4b6b-b48f-d2e28c109b3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_home_office_tavmunka_gki","timestamp":"2021. június. 28. 12:16","title":"Otthonról szeretne dolgozni a home office-ban lévők többsége a járvány után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít. Csakhogy ezeket sem olyan egyszerű összerakni.","shortLead":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít...","id":"20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c80aea-f568-4e12-91f9-3073fff46afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","timestamp":"2021. június. 28. 12:03","title":"Egy hét, 62 fotó: nagy munka volt a Perseverance és a marsi helikopter szelfije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]