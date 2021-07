Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két táncos megsérült.","shortLead":"Két táncos megsérült.","id":"20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2cb26-a048-49d3-8153-c57a6735f3a2","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Baleset_az_Operettszinhazban_ledolt_a_diszlet_a_foproban","timestamp":"2021. június. 30. 09:45","title":"Baleset az Operettszínházban: ledőlt a díszlet a főpróbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni a fájdalomérzetet.","shortLead":"A New York-i Egyetem kutatói patkányokon kísérletezték ki, hogyan lehetne fájdalomcsillapítók nélkül kezelni...","id":"20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dab0e0a-a6a3-4924-aeec-aaadd15a1321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80f8e88-e686-42f3-a9df-ffcfda3b9e2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_fajdalomcsillapitas_agyi_implantatum_gyogyitas","timestamp":"2021. július. 01. 11:33","title":"Agyba építenének elektródát a tudósok, hogy megszüntessék a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","shortLead":"A megtámadott nő végül el tudta üldözni a férfit, akit hamar elfogott a rendőrség.","id":"20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6be2e7-3899-4bf3-bc5b-e5e92abcbf36","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_Letartoztatas_eroszak_Krisztina_korut","timestamp":"2021. június. 30. 09:25","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint megerőszakolt egy nőt a Krisztina körúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce9926e0-361a-46d9-8c01-ae96a931a300","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sotheby's aukciós házon keresztül vásárolta meg valaki azokat a hitelesített fájlokat, amelyeket Tim Berners-Lee, a világháló atyja hozott létre még három évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"A Sotheby's aukciós házon keresztül vásárolta meg valaki azokat a hitelesített fájlokat, amelyeket Tim Berners-Lee...","id":"20210701_tim_berners_lee_internet_forraskodja_nft_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9926e0-361a-46d9-8c01-ae96a931a300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d58019b-07b8-4da0-ac89-d77e0f3b2903","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_tim_berners_lee_internet_forraskodja_nft_arveres","timestamp":"2021. július. 01. 08:33","title":"Eladták a világháló forráskódját, 1,6 milliárd forintnyi dollárt fizetett érte valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73426fe0-81db-4484-a8ea-ca66142556db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szén-dioxid-kibocsátás miatt zsugorodik a sztratoszféra – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. 