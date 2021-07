Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében, hogy visszafogják az építőanyagok drágulását.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken reggel elmondta, hogy milyen változtatásokat terveznek annak érdekében...","id":"20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bb8155-6474-4ebb-90ba-26cf66f7f86f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_orban_viktor_kossuth_radio_interju_julius","timestamp":"2021. július. 02. 07:37","title":"Orbán: Korlátozzuk az építőipari anyagok kivitelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","shortLead":"Az informatikai társaság a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Digitális Kormányzati Ügynökség pályázatán nyert.","id":"20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef4192ef-be48-4e11-a273-989f9ea705a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b9cf3-47b3-47e5-ac74-35f04f91a165","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_keretmegallapodas_konzorcium_4ig","timestamp":"2021. július. 02. 13:29","title":"204 milliárdos keretmegállapodást kötött a 4iG vezette konzorcium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok. A vezeték nélküli pacemakert, amely egy idő után felszívódik a páciens szervezetében, olyan betegek számára készítették, akiknek szívritmusát csak rövid ideig kell szabályozni.","shortLead":"Teniszütő-formájú, a szív felszínére beültetett, felszívódni képes pacemakert fejlesztettek ki amerikai tudósok...","id":"20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b600ab4-434a-443d-a424-46e5f004ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbf787e-607d-4ac3-82fd-850a54abe883","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_felszivodo_pacemaker_ideiglenes_szivritmus_szabalyozas","timestamp":"2021. július. 02. 11:03","title":"Kitalálták a pacemakert, ami 60 nap múlva egyszerűen eltűnik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","shortLead":"Ha az új oprendszer hibába is ütközik, biztosan nem a jól ismert kék képernyőt tölti majd be.","id":"20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d537e736-f2f4-48fa-9523-c530e1543cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243f1352-5410-40bd-b0f0-3f4ba3dddda2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_microsoft_windows_11_kek_halal","timestamp":"2021. július. 02. 09:33","title":"A Windows 11-ben nem lesz kék halál – fekete jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók nem tudják pontosan, mi a célja az Európa jövőjéről szóló konferenciának, de azt feltételezik, hogy az EU centralizálásáról lehet szó.","shortLead":"Az aláírók nem tudják pontosan, mi a célja az Európa jövőjéről szóló konferenciának, de azt feltételezik, hogy az EU...","id":"20210702_fidesz_pis_su_szuperallam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04c6d1-4a17-45c0-b977-0d1057312255","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_fidesz_pis_su_szuperallam","timestamp":"2021. július. 02. 17:58","title":"A Fidesz, a PiS és nyolc másik párt közös nyilatkozatban tiltakozik az európai szuperállam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml ura így egészen más hangulatot teremtett, mint két héttel ezelőtt, amikor jóval békülékenyebb volt a Joe Biden amerikai elnökkel folytatott genfi csúcstalálkozó után. Putyin elsősorban amiatt volt dühös, hogy a NATO és Ukrajna az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím környékén folytat tengeri hadgyakorlatot.","shortLead":"Támadó hangnemben válaszolgatott Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos éves kérdés-felelet maratonján szerdán. A Kreml...","id":"20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b585a769-37fb-4765-985d-30911eb03e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c54954-8e38-4b0c-b179-c3db84846f88","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Putyin_most_a_rossz_rendort_jatssza","timestamp":"2021. július. 01. 18:02","title":"Putyin most a rossz rendőrt játssza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári olimpián, sőt előfordulhat, hogy teljesen üres lelátók előtt zajlanak majd versenyek - írta a Nikkan Sports. ","shortLead":"Lehetséges, hogy számos sportlétesítmény látogatottsági korlátja tízezerről ötezer nézőre csökken a tokiói nyári...","id":"20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77c9dc9-f69b-4c12-8582-4e427ce5335f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e812328-8129-4b80-bf06-abe64d65a399","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Tokioi_olimpia_Levihetik_otezerre_a_maximalis_nezoszamot","timestamp":"2021. július. 03. 13:24","title":"Tokiói olimpia: Levihetik ötezerre a maximális nézőszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és lőszereket fegyverszakértő vizsgálja.","shortLead":"A kocsi gazdáját bezárta egy szobába, majd Pestre hajtott, de hamar lekapcsolták. A csomagtartóban talált tárgyat és...","id":"20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c9c6d23-0daa-4511-8cfe-579a64313da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87021b1-75d8-49b4-8ad4-127eba0d04c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_autolopas_tesla_fegyver_erd_budapest_szereto","timestamp":"2021. július. 03. 14:42","title":"Teslát lopott a szerető, de egy fegyvert is vitt vele a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]