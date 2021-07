Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7cf94244-4968-487d-a425-2d69a076b33e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak azért lehet, mert amíg nincsenek otthon az emberek, addig is elvihet valamit tőlük a kormány. Litkai Gergely azt is összegyűjtötte, milyen témák jöhetnek még, amikkel a kormány majd eltereli a figyelmet a komolyabb problémákról. ","shortLead":"Gyurcsány Orbánra, Soros pedig az ezeréves történelmünkre fedősztori – jött rá a Duma Aktuál. Tüntetni is már csak...","id":"20210702_Duma_Aktual_Figyelemeltereles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cf94244-4968-487d-a425-2d69a076b33e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ebd675-d760-4f4b-81de-816688152307","keywords":null,"link":"/360/20210702_Duma_Aktual_Figyelemeltereles","timestamp":"2021. július. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: Mészáros Lőrinc esküvője is csak a válásáról tereli el a figyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3","c_author":"Reményi Andrea","category":"360","description":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén át a közoktatásban dolgozó tanárok megbecsültségéig. A végeredmény, hogy Magyarország minden felmérés szerint az uniós országok rangsorának valamelyik utolsó helyén kullog. Vélemény.","shortLead":"Számos ok adódik össze a mai iskolarendszer nem támogató közegétől, a magyar közoktatás hallgatásra nevelő attitűdjén...","id":"20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43dbbde3-f623-4730-814a-62edce5d74b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcaa737-9207-4f4f-a7f4-4bf566a5e800","keywords":null,"link":"/360/20210701_Remenyi_Andrea_Miert_nem_beszelunk_elegen_idegen_nyelveket","timestamp":"2021. július. 02. 15:30","title":"Reményi Andrea: Miért nem beszélünk (elegen) idegen nyelveket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnösnek találták Tikász Ferencet garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében.","shortLead":"Bűnösnek találták Tikász Ferencet garázdaság bűntettében, valamint könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében.","id":"20210703_berettyoujfalu_volt_fidelitas_elnok_tikasz_ferenc_eliteltek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e1a2e-1ca7-424c-9ef6-51fbbf7f05ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_berettyoujfalu_volt_fidelitas_elnok_tikasz_ferenc_eliteltek","timestamp":"2021. július. 03. 18:16","title":"Jogerősen elítélték a berettyóújfalui Fidelitas volt elnökét, mert megtámadott egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban. Abban még reménykedhetnek, hogy a nemzetközi támadásra hivatkozva itthon profitálnak belőle, ám szakértők ennek az ellenkezőjét állítják: szerintük többet árt a kormánynak, mint használ. Valószínűleg Orbán most óvatosan kihátrál az ügyből, miután látja, hogy nem ez lesz a nyerő téma a 2022-es választásra.","shortLead":"Azt még a Fidesz kommunikációja is elismeri, hogy a melegellenes törvény már kezelhetetlen hullámokat vet az EU-ban...","id":"20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02c0115-c3d9-43d2-860f-3050663b38d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8add743-e943-40b0-843d-5266bb126e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_Orban_Brusszel_homofobtorveny_visszavonulas_EU_Magyarorszag","timestamp":"2021. július. 03. 07:00","title":"Elszámította magát Orbán a melegellenes törvénnyel, már kevés lesz a pávatánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","shortLead":"Öt elhunytat Covishielddel, egyet a Sinopharm vakcinájával oltottak be.","id":"20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4dd9d0c-42c0-4e77-9011-5436bbf575d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4fd9cc-35dd-4a17-8763-e753b852db94","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_covid_seychelle_szigetek_oltas","timestamp":"2021. július. 02. 15:25","title":"Hat olyan ember is meghalt Covidban a Seychelle-szigeteken, aki mindkét oltást megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most zajlik Barcalonában. Az is szokás szerint történt, hogy az MWC-n tartott Global Mobile Awards díjkiosztón megnevezték a legjobb termékeket: az okostelefonok kategóriájában a Samsung kapott elismerést.

","shortLead":"Tavaly elmaradt a Mobile World Congress (MWC) szakkiállítás, idén már minden menetrend szerint ment: a vásár most...","id":"20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2b92be4-6d19-4b9c-a4a5-32c6b318340c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9721c11f-3de9-4abc-adbd-192f708074b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_mwc_2021_legjobb_okostelefon_samsung_galaxy_s21_ultra","timestamp":"2021. július. 02. 09:03","title":"Kihirdették, melyik most a legjobb okostelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók. A kkv-k adóját békén hagynák, de jönnének a zöld adók és illetékek a szennyezőknek, valamint a nettó 200 ezres minimálbér.\r

\r

","shortLead":"Magasabb jövedelemadóra számíthatnának az egymillió forint felett keresők, de több jogot kapnának a munkavállalók...","id":"20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=070d3d22-0ed0-4fd7-8500-9ba5f8e2a821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34f118a-c3fc-4880-aab3-90d876883de0","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_99_mozgalom_gazdasagpolitika_karacsony_gergely_ellenzek_ado_illetek","timestamp":"2021. július. 03. 13:30","title":"Adót vetne ki az 500 millió forint feletti vagyonokra az igazságosság jegyében Karácsonyék mozgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp újdonsága. Egyelőre az androidos bétatesztelők próbálgathatják az új funkciót.","shortLead":"Csupán egyszer lehet majd megtekinteni egy fotót vagy videót, ami utána azonnal eltűnik, ha élessé válik a WhatsApp...","id":"20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19daf7c5-c613-4041-8d77-29c1f5b38e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a2ca84-786a-417b-82f3-2731cc5f9efd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_azonnal_eltuno_fotok_es_videok_androidos_whatsapp","timestamp":"2021. július. 03. 14:03","title":"Érkeznek a WhatsAppba az azonnal eltűnő fotók és videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]