Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai Parlamentben.","shortLead":"David Sassolinak ez a válasza arra, hogy a magyar miniszterelnök nem akar választott képviselőket látni az Európai...","id":"20210621_orban_ep_david_sassoli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb647fc-e660-44ba-a37c-6170cc755387&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d169e714-58fa-46a2-b913-acb33ba4c5e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_orban_ep_david_sassoli","timestamp":"2021. június. 21. 11:11","title":"Orbánnak üzent az EP elnöke: Az épít le parlamentet, aki nem szereti a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne forgalmazhatnák. Főleg, ha ők is nyerhetnek rajta.","shortLead":"A LG saját okostelefonos divíziójával besült ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy más gyártók termékeit ne...","id":"20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9199874d-4104-4aa3-af10-f4dccdb1c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ab29ef-f705-4fc3-87dc-7e551be12c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_iphone_ipad_lg_best_shops","timestamp":"2021. június. 20. 11:03","title":"Erre nem számítottunk: iPhone-t árulhat az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","shortLead":"A férfi már épp elköltözött volna, erre a volt párja összevagdosta a felsőtestét.","id":"20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6545f712-68e2-4edd-9c4a-f530d1a67603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9660c-6ed0-4fc3-b739-0d5a9f9cb9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Nem_akarta_elfogadni_hogy_szakitott_vele_a_parja_kest_rantott_a_soproni_no","timestamp":"2021. június. 20. 15:24","title":"Nem akarta elfogadni, hogy szakított vele a párja, kést rántott a soproni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","shortLead":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","id":"20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17449c-25c6-40e0-8ac3-ac27b72a093f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","timestamp":"2021. június. 21. 08:39","title":"Rogán fizette be a legtöbb adót a miniszterek és államtitkárok közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","shortLead":"Nyugtalanító a huhogás, ami Benzema és Mbappé labdaérintéseit kísérte Budapesten.","id":"20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=731d3a88-6685-4587-97ff-da8fafd80647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbeee8f-141a-46cd-8ec3-e4de6cf09cb3","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Rasszistagyanus_magyar_szurkolok_miatt_vizsgalodik_az_UEFA","timestamp":"2021. június. 20. 18:20","title":"Rasszistagyanús magyar szurkolók miatt vizsgálódik az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bce92492-0240-4830-a954-46a680b47c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9346c-6354-42e8-8609-721d92db661e","keywords":null,"link":"/360/202124__telefontitkositas_es_bunozes__encrochat_anom__bizalmi_kerdes__keresesi_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 20. 08:15","title":"Amikor a rendőrség árul a maffiának telefonokat: tonnaszámra dőlt a drog, százasával a bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer négyzetméteren ég a hulladék, három város tűzoltói próbálják oltani.","shortLead":"Nagyjából ezer négyzetméteren ég a hulladék, három város tűzoltói próbálják oltani.","id":"20210619_sarbogard_hulladeklerako_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f4f42f-47e1-4454-af89-f9d7857dca13","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_sarbogard_hulladeklerako_tuz","timestamp":"2021. június. 19. 19:27","title":"Lángol a szemét egy sárbogárdi hulladéklerakónál, az erdőt is veszélyezteti a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Különleges művészeti eseményt rendeznek a nyári napforduló alkalmából: hétfőn közép-európai idő szerint 14 óra 42 perctől a világ több mint 60 művészeti helyszíne Zoomon összekapcsolva 24 órán keresztül fogja videón közvetíteni az égboltot. Megvalósul Yoko Ono álma.\r

\r

","shortLead":"Különleges művészeti eseményt rendeznek a nyári napforduló alkalmából: hétfőn közép-európai idő szerint 14 óra 42...","id":"20210621_Ma_megvalosul_Yoko_Ono_alma_teven_kozvetitik_az_egboltot_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24de94a5-db07-4090-81ef-4b9cb8a5d257","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Ma_megvalosul_Yoko_Ono_alma_teven_kozvetitik_az_egboltot_vilagszerte","timestamp":"2021. június. 21. 11:42","title":"Ma az egész világon megnézhetik, milyen a Szabolcs utca felett az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]