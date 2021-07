Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kimaradó időpontok miatt lassul az oltási kampány, a felhasználatlan oltóanyag pedig kárba vész.","shortLead":"A kimaradó időpontok miatt lassul az oltási kampány, a felhasználatlan oltóanyag pedig kárba vész.","id":"20210704_nemetorszag_vakcina_masodik_oltas_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e83df80f-6230-49e8-87e2-42ffa070b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93bf996-95ab-40ed-b22b-eca6b339b4ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_nemetorszag_vakcina_masodik_oltas_birsag","timestamp":"2021. július. 04. 13:27","title":"Németországban 8-10 ezer forint közti bírságot kapnának azok, akik nem mennek el a második oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Leonardo Spinazzola a belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker során szenvedett súlyos sérülést.","shortLead":"Leonardo Spinazzola a belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker során szenvedett súlyos sérülést.","id":"20210704_Spinazzola_honapokra_kidolt_a_futballEben_elszenvedett_serulese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56bf6ab-8903-4aa7-a301-169c7635cc0f","keywords":null,"link":"/sport/20210704_Spinazzola_honapokra_kidolt_a_futballEben_elszenvedett_serulese_miatt","timestamp":"2021. július. 04. 16:20","title":"Hónapokra kidőlt az olasz válogatott kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489b0d9a-9bd9-4cc8-ab01-586080854534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","timestamp":"2021. július. 04. 12:00","title":"Ez történt: Rossz hírt kapott, aki kínai vakcinával van oltva – jót, aki Pfizerrel vagy Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","shortLead":"Az oltási kampány megakadt Horvátországban, ezért korlátozásokat vezetnek be.","id":"20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00b25b7-a0d9-4998-89a0-169fd6cba8c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Horvatorszagban_csak_vedettsegivel_lehet_majd_plazazni","timestamp":"2021. július. 03. 18:01","title":"Horvátországban csak védettségivel lehet majd plázázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most például André Kertész Szigetbecsének ajándékozott képeivel. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4887c073-5eb8-4545-9c33-581fb3824817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd047a44-a080-4f1e-8824-8275a4e3c2a3","keywords":null,"link":"/elet/20210703_Foci_helyett_Szigetbecse_varazsa","timestamp":"2021. július. 03. 09:30","title":"Foci helyett: Szigetbecse varázsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","shortLead":"A trükk: a füstölgő kávé. Az eljárást Bálint gazda Facebook-oldala is megosztotta.","id":"20210704_szunyog_kave","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81491fa8-2754-4193-9424-5cf31cd7507e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafed01-b189-45ab-b872-27d0c21cab3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_szunyog_kave","timestamp":"2021. július. 04. 11:08","title":"Lehet, hogy nem ismeri ezt a szúnyogok elleni trükköt, pedig állítólag hatásos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lassan halad a sor.","shortLead":"Lassan halad a sor.","id":"20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089f3a1-8383-4ad8-a1d5-253c3f37f73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","timestamp":"2021. július. 04. 13:05","title":"Röszkénél kelne át? Több órás várakozásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen hasznos funkciót. A Google most lépett az ügy érdekében.","shortLead":"Rengeteg iPhone-on használják a dedikált YouTube alkalmazást, azonban az iOS-eseknek nélkülözniük kellett egy igen...","id":"20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5779560e-9854-4e97-80d4-de9f87f510ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b59238-566d-4b06-b027-1dbc2e83e0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_youtube_pip_funkcio_ios_iphone","timestamp":"2021. július. 03. 12:03","title":"Fájó hiányt pótol a YouTube az iPhone-osoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]