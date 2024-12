Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"PSD-PNL-RMDSZ a felállás. ","shortLead":"PSD-PNL-RMDSZ a felállás. ","id":"20241223_Bizalmat-kapott-a-szocialdemokrata-vezetesu-roman-kormany-benne-a-magyar-penzugyminiszterrel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e.jpg","index":0,"item":"8d91255b-cb5c-4f52-8983-e52bf3cd8a67","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Bizalmat-kapott-a-szocialdemokrata-vezetesu-roman-kormany-benne-a-magyar-penzugyminiszterrel","timestamp":"2024. december. 23. 21:24","title":"Bizalmat kapott a szociáldemokrata vezetésű román kormány, benne a magyar pénzügyminiszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket az adatvédelem terén találtak kiemelkedőnek.","shortLead":"Az amerikai TIME magazin idén is összegyűjtötte az év 200 legjobb találmányát. Most bemutatjuk azokat, melyeket...","id":"20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c6173f8-9d76-411e-86e9-761288a0c27a.jpg","index":0,"item":"92d73e37-bc08-478f-b0c5-0361b97c94a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_2024-legjobb-talalmanyai-adatvedelem-biztonsag-block-bitkey-bitcoin-badge-biometrikus-adatok","timestamp":"2024. december. 24. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a kavics formájú, szuperbiztonságos pénztárca és az ujjlenyomatot védő rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri Nemzeti Színház látta kárát.","shortLead":"Bár még nem esett le a hó, a vasárnap így is komoly kihívások elé állította a MÁV-ot, aminek többek között a Győri...","id":"20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"5122ee55-c43b-4591-9f3b-6264c5108e36","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_gyor-szinhaz-vonato-keses","timestamp":"2024. december. 22. 14:40","title":"Felsővezeték-szakadás miatt elmaradt a Győri Színház előadása, sok helyen késnek a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha sikerrel járnak, akkor egy valóban innovatív eszköz jelenhet meg a piacon.","shortLead":"A neves Apple-szakértő értesülései szerint egy különleges, összehajtható iPaden dolgoznak a cupertinói cégnél. Ha...","id":"20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13ee9155-bd81-459a-a66c-12d4d9841101.jpg","index":0,"item":"01a7765e-8f7b-46d0-a6ff-26c43be53a96","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_apple-osszehajthato-nagy-ipad-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2024. december. 22. 16:03","title":"Felforgathatja a piacot, ha az Apple tényleg megcsinálja ezt az iPadet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dél-koreaiak attól tartanak, hogy a harci tapasztalatok miatt jelentősen fejlődik majd az északiak hadserege.","shortLead":"A dél-koreaiak attól tartanak, hogy a harci tapasztalatok miatt jelentősen fejlődik majd az északiak hadserege.","id":"20241223_Ujabb-eszak-koreai-csapatokat-kuldhetnek-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"61f68490-bade-43bd-ba9a-57071ef3508e","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Ujabb-eszak-koreai-csapatokat-kuldhetnek-Oroszorszagba","timestamp":"2024. december. 23. 12:02","title":"Újabb észak-koreai katonákat küldhetnek Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.","shortLead":"Munkalátogatásra Moszkvába érkezett Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap – közölte Dmitrij Peszkov...","id":"20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393a6402-83fd-4518-ba92-56c880bb47b3.jpg","index":0,"item":"7192d71d-c450-4394-ab8d-2de77cce927c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Moszkvaba-erkezett-a-szlovak-miniszterelnok","timestamp":"2024. december. 22. 19:25","title":"Moszkvába érkezett a szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy bárka tolatmánya ütközött egy kikötőnek, ahol két másik hajó állt.","shortLead":"Egy bárka tolatmánya ütközött egy kikötőnek, ahol két másik hajó állt.","id":"20241223_duna-margit-hid-hajobaleset-rendorseg-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d46405a-31f5-4bb0-a3d8-cd9d53da408a.jpg","index":0,"item":"4a7068f5-561a-46d1-b428-7106b2a385e6","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_duna-margit-hid-hajobaleset-rendorseg-buntetoeljaras","timestamp":"2024. december. 23. 08:46","title":"Büntetőeljárást indított a rendőrség a Margit hídnál történt hajóbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4d99b5-f520-40f3-8e8d-921a6a99c2fc","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A megszokott futball- helyett teniszmánia lett úrrá idén Olaszországon, ami szerethető sztárjainak is köszönhető. A sikersztoriban szerepet játszott a teniszszövetség stratégiája és egy tévécsatorna is.","shortLead":"A megszokott futball- helyett teniszmánia lett úrrá idén Olaszországon, ami szerethető sztárjainak is köszönhető...","id":"20241224_hvg-olasz-tenisz-jannik-sinner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d4d99b5-f520-40f3-8e8d-921a6a99c2fc.jpg","index":0,"item":"c5105ebf-1795-4fe2-a751-043125f80428","keywords":null,"link":"/360/20241224_hvg-olasz-tenisz-jannik-sinner","timestamp":"2024. december. 24. 11:00","title":"Jannik Sinner felült a teniszvilág trónjára, és a sportág rajongóivá tette a közismerten focibolond olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]