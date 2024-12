Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint vissza kell építeni a fékek és egyensúlyok rendszerét. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint vissza kell építeni a fékek és egyensúlyok rendszerét. ","id":"20241223_Magyar-Peter-Egy-Tisza-kormany-nem-lenne-Fidesz-light-vagy-Orban-20","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc.jpg","index":0,"item":"1e177773-3374-49cb-b91d-5b90081c3472","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Magyar-Peter-Egy-Tisza-kormany-nem-lenne-Fidesz-light-vagy-Orban-20","timestamp":"2024. december. 23. 10:55","title":"Magyar Péter: Egy Tisza-kormány nem lenne Fidesz light vagy Orbán 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy egy különleges fűszer, szirup mind arról tanúskodik, hogy törődünk másokkal. Részlet Romics Bea Gasztroajándékok című könyvéből.","shortLead":"A gasztroajándékok nemcsak tárgyak, hanem a szeretet és odafigyelés kifejezői is. Egy házi készítésű finomság vagy...","id":"20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed28e601-5435-4b45-a0ac-e8f4d15b218c.jpg","index":0,"item":"8eb2cc78-ad1c-4eb1-8fb9-005e7881f0c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20241221_Gasztroajandekok-karacsony-mezeskalacskeksz-mezeskalacsszirup-recept","timestamp":"2024. december. 21. 19:15","title":"Gasztroajándékok karácsonyra: A tökéletes mézeskalácskeksz és mézeskalácsszirup receptje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Fico a harmadik nyugati vezető, aki Putyinnál járt Oroszország ukrajnai inváziója óta.","shortLead":"Fico a harmadik nyugati vezető, aki Putyinnál járt Oroszország ukrajnai inváziója óta.","id":"20241223_robert-fico-vlagyimir-putyin-talalkozo-moszkva-oroszorszag-szlovakia-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"7c2c3366-bc22-42d8-bdfb-4d6c72623da8","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_robert-fico-vlagyimir-putyin-talalkozo-moszkva-oroszorszag-szlovakia-haboru","timestamp":"2024. december. 23. 06:45","title":"Fico és Putyin „a háború mielőbbi békés befejezésének lehetőségeiről” is tárgyalt Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","shortLead":"A miniszterelnök szombaton adott évértékelő interjút az M1-nek.","id":"20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a0a7549-8936-49ed-92bc-74d52edd6800.jpg","index":0,"item":"22f4ac0d-c94d-4f0e-9adb-ae008de8ae10","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Orban-evertekelo-interju-m1","timestamp":"2024. december. 22. 20:05","title":"Orbán: Karnyújtásnyira vagyunk a békétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét szoptatta, de az is előfordult, hogy kéretlenül a szexuális életéről faggatta a színésznőt.","shortLead":"Ryan Reynolds felesége szerint Justin Baldoni engedély nélkül lépett be a lakókocsijába, miközben ő épp csecsemőjét...","id":"20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdb981ce-7a6b-42b6-af54-ed0d6d290390.jpg","index":0,"item":"bd56f42a-982d-4204-9ab1-146cccbd9ac0","keywords":null,"link":"/elet/20241222_blake-lively-justin-baldoni-szexualis-zaklatas-velunk-veget-er","timestamp":"2024. december. 22. 11:53","title":"Blake Lively szexuális zaklatással vádolja a Velünk véget ér rendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok hetek óta követelik, hogy a hatóságok büntessék meg a november elsejei, 15 halálos áldozattal járó újvidéki pályaudvaromlás valódi felelőseit , és ne a „kishalakkal” vitessék el a balhét. A tiltakozó akció legnagyobb tüntetését vasárnap rendezték meg Belgrádban, és már nemcsak az újvidéki katasztrófa felelőseinek megbüntetését követelték, hanem az egész szerb kormány és az államfő, Alekszandar Vucsics lemondását is. A tüntetők mellett áll Novak Djokovic is.","shortLead":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok...","id":"20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff.jpg","index":0,"item":"5701e04f-2626-426b-812e-d91b062afaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 14:40","title":"„Véres a kezetek” – fellázadt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbbd3df-1cf8-4aa3-b078-4692509ab040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portál szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter lagziján felvonult a NER-elit.","shortLead":"A portál szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter lagziján felvonult a NER-elit.","id":"20241223_444hu-Gulyas-Gergely-eskuvojet-tarthattak-szombaton-a-budai-Varban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffbbd3df-1cf8-4aa3-b078-4692509ab040.jpg","index":0,"item":"3ad021b0-6477-4673-9915-30a91d480ce8","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_444hu-Gulyas-Gergely-eskuvojet-tarthattak-szombaton-a-budai-Varban","timestamp":"2024. december. 23. 09:01","title":"444.hu: Gulyás Gergely esküvőjét tarthatták szombaton a budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","shortLead":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","id":"20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198.jpg","index":0,"item":"636dc2ec-317a-4b78-93dd-c4dd01240ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:23","title":"Magdeburgi tragédia: előkerült a feltételezett elkövető évekkel korábbi interjúja, a szaúdiak többször is figyelmeztették a férfi miatt a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]