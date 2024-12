Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez, hogy a személyiségünket formáló tradíciók ne váljanak béklyóvá – hangsúlyozza Czecz Fruzsina gasztropszichológus, aki elárulja azt is, hogyan szereljük le a traktálást.","shortLead":"Rendszeresen át kellene gondolni viszonyunkat az ünnepeinkhez, az azokon közösen elfogyasztott ételekhez...","id":"20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e266a9c-7097-4d82-a6f1-bfaf361efbf8.jpg","index":0,"item":"b46edc72-d643-456b-8612-4933f062e691","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-asztalnal-dol-el-czecz-fruzsina-gasztropszichologus-karacsony-unnepi-szerepek-elvarasok-hataratlepes","timestamp":"2024. december. 25. 19:30","title":"„Csak apád kedvéért sütöttem meg ezt is” – hogyan ne rokkanjunk bele a karácsonyba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","shortLead":"Egy hét alatt csaknem 140 ezer autóst ellenőriztek a járőrök.","id":"20241224_ittas-sofor-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"50066810-8fc5-4f09-bf9f-b2f4f4f68ae5","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_ittas-sofor-rendorseg","timestamp":"2024. december. 24. 19:41","title":"Több mint kétszáz ittas, vagy bedrogozott sofőrt fogtak a rendőrök a magyar utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan innovatív megoldást is tartalmaz, melyeket az iparvállalatok már elkezdtek alkalmazni a gyártásban.","shortLead":"A TIME magazin 2024-es TOP 200-as listája – melyen az idei év legjobb találmányait sorakoztatja fel – egy sor olyan...","id":"20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490850-f703-4165-829a-bf8864333685.jpg","index":0,"item":"881b0e51-922c-4e15-9129-c8f14177c1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_2024-legjobb-talalmanyai-gyartastechnologia-akkumulator-3d-nyomtatas-sejtek-feherjek","timestamp":"2024. december. 25. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: szuperszigetelés, nem annyira káros akkumulátor, fehérjepiactér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cb9722-101b-4b9b-94b3-24fe45dca23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Nintendo magasan vezeti a konzoleladási toplistát, a Switchből másfélszer annyi fogyott, mint a PlayStation 5-ökből és az Xbox Series X/S készülékekből összesen. Biztos, hogy karácsonyra is sok fa alá jutott a gépből. Milyen játékokat érdemes kipróbálnia annak, aki most jutott a masinához? Mutatunk néhány új és régebbi darabot – közös bennük, hogy megérik az árukat, egyenként is sok-sok órás játékélményt adnak.","shortLead":"A Nintendo magasan vezeti a konzoleladási toplistát, a Switchből másfélszer annyi fogyott, mint a PlayStation 5-ökből...","id":"20241224_legjobb-nintendo-switch-jatekok-mivel-jatsszak-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2cb9722-101b-4b9b-94b3-24fe45dca23b.jpg","index":0,"item":"5de78aea-e07d-4a6a-8c78-619b50de06a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_legjobb-nintendo-switch-jatekok-mivel-jatsszak-ajanlo","timestamp":"2024. december. 24. 19:03","title":"Ha Nintendo került a fa alá: hozunk 3+227 játékot, amiket érdemes beszerezni a Switchre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már csak a kormányközeli kutatók mérik a Fideszt előbbre, mint a Tiszát. A francia lap szerint bajban lehet a miniszterelnök. ","shortLead":"Már csak a kormányközeli kutatók mérik a Fideszt előbbre, mint a Tiszát. A francia lap szerint bajban lehet...","id":"20241226_Le-Figaro-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23716bba-ba42-4a10-9519-35ec525ba644.jpg","index":0,"item":"aa97a29d-3a9c-4fd1-9aaf-51e7de5319c5","keywords":null,"link":"/360/20241226_Le-Figaro-szemle","timestamp":"2024. december. 26. 09:00","title":"Le Figaro: Orbán Viktor rossz passzban van politikailag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d6346e-11bb-43fc-8a57-5a16b7f86afd","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Mikor született? Hol született? Mi volt az anyanyelve? Tényleg keresztre feszítették? Létezett egyáltalán? A legjobb tudásunk szerint Jézus Krisztus történelmi személy, akiről tudunk tényállításokat tenni, ha nem is sokat. Ezeket szedtük össze. ","shortLead":"Mikor született? Hol született? Mi volt az anyanyelve? Tényleg keresztre feszítették? Létezett egyáltalán? A legjobb...","id":"20241224_jezus-keresztenyseg-tortenelem-nazareti-karacsony-krisztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d6346e-11bb-43fc-8a57-5a16b7f86afd.jpg","index":0,"item":"f70e363c-2fe8-4cfb-8207-29de6656c41a","keywords":null,"link":"/360/20241224_jezus-keresztenyseg-tortenelem-nazareti-karacsony-krisztus","timestamp":"2024. december. 24. 19:30","title":"Mi az, amit biztosan tudunk Jézusról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a","c_author":"Szvetelszky Zsuzsa","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8679f5c5-d24a-45d2-a02b-bdd84f39161a.jpg","index":0,"item":"30358cc5-4629-49d3-b0e5-83ced8b4b50b","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-szvetelszky-zsuzsa-fritz-breithaupt-a-narrativ-agy","timestamp":"2024. december. 25. 16:00","title":"Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus: Íme, egy könyv arról, miért vonzódunk a történetekhez, és azok hogyan formálnak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b245ec20-6c33-4bac-addc-c0fbf8dd3d39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mediaworks egyik megyei lapja ezt híresztelte a Tisza Párt vezetőjéről. Magyar perelt, nyert, és most a helyreigazítást küldi ajándékba “a magánéletére oly érzékeny Gulyás Gergőnek.”","shortLead":"A Mediaworks egyik megyei lapja ezt híresztelte a Tisza Párt vezetőjéről. Magyar perelt, nyert, és most...","id":"20241224_Magyar-Peter-karacsonya-nem-is-alazta-perverz-beszolasokkal-a-tinilanyokat-az-Otkertben-ujabb-uzenet-Gulyas-Gergelynek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b245ec20-6c33-4bac-addc-c0fbf8dd3d39.jpg","index":0,"item":"af9ee1d7-42ff-45e7-8754-7d8f7a93e93b","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Magyar-Peter-karacsonya-nem-is-alazta-perverz-beszolasokkal-a-tinilanyokat-az-Otkertben-ujabb-uzenet-Gulyas-Gergelynek","timestamp":"2024. december. 24. 13:15","title":"Magyar Péter karácsonya: nem is alázta perverz beszólásokkal a tinilányokat az Ötkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]