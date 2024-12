Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d86037f-b42e-47d1-a2fe-3360ba3d932e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A libanoni Hezbollah ellen elkövetett csipogós merénylet hátteréről az izraeli titkosszolgálat két egykori embere beszélt a CBS News-nak.","shortLead":"A libanoni Hezbollah ellen elkövetett csipogós merénylet hátteréről az izraeli titkosszolgálat két egykori embere...","id":"20241223_izrael-moszad-hezbollah-felrobbantott-csipogo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d86037f-b42e-47d1-a2fe-3360ba3d932e.jpg","index":0,"item":"b6a024ab-fc93-4861-98eb-40a014827f80","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_izrael-moszad-hezbollah-felrobbantott-csipogo","timestamp":"2024. december. 23. 14:59","title":"„Fogalmuk sem volt arról, hogy a Moszaddal dolgoznak” – volt titkosügynökök tárták fel a csipogós akció hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","shortLead":"Ez még nem az ünnepi Facebook-poszt, de már majdnem az.","id":"20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3bbfe0e-bb35-40a8-b302-b97c915dd3c4.jpg","index":0,"item":"87a49bdd-5815-4387-bcca-79a37f604b26","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Orban-Viktor-Tallai-Andras-karacsony-Facebook-Jezuska","timestamp":"2024. december. 24. 09:44","title":"Orbán Viktor Tállai mellett jézuskázott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","shortLead":"A dupla kereklámpás Zsiguli három évtizeddel tekeri vissza az idő kerekét.","id":"20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c582cee8-1b33-4170-b5d7-fc00095dbf03.jpg","index":0,"item":"1e0d9241-4d5c-4682-b689-0bb021e39010","keywords":null,"link":"/cegauto/20241224_38-millio-forintert-arulnak-egy-10-kilometeres-regi-ladat-zsiguli","timestamp":"2024. december. 24. 07:21","title":"38 millió forintért árulnak egy 10 kilométeres régi Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe5f4e3-e7ba-40f0-a7b9-8571d2db9e4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél közelebb repülhet a NASA napszondája, a Parker Solar Probe a Nap felszínéhez december 24-én, a manőver során pedig értékes adatokat rögzíthet.","shortLead":"Minden eddiginél közelebb repülhet a NASA napszondája, a Parker Solar Probe a Nap felszínéhez december 24-én, a manőver...","id":"20241223_nasa-parker-solar-probe-karacsony-rekord-nap-megfigyelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe5f4e3-e7ba-40f0-a7b9-8571d2db9e4c.jpg","index":0,"item":"6e2eaec2-cfe9-4758-8d35-66544be84c7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_nasa-parker-solar-probe-karacsony-rekord-nap-megfigyelese","timestamp":"2024. december. 23. 11:03","title":"Valami igazán különlegeset adhat az emberiségnek karácsonyra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00264389-293e-43e9-afc5-fdf3b8ac1669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyszerű gépelési hiba vezetett ahhoz, hogy elképesztően veszélyesnek tűnt valamennyi műanyag fekete eszköz. ","shortLead":"Egyszerű gépelési hiba vezetett ahhoz, hogy elképesztően veszélyesnek tűnt valamennyi műanyag fekete eszköz. ","id":"20241223_fekete-konyhai-eszkozok-veszelyesek-tanulmany-visszavonasa-szamolasi-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00264389-293e-43e9-afc5-fdf3b8ac1669.jpg","index":0,"item":"f5fee61a-24b0-44c4-9158-8b2a7a9bea53","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_fekete-konyhai-eszkozok-veszelyesek-tanulmany-visszavonasa-szamolasi-hiba","timestamp":"2024. december. 23. 19:03","title":"42 000 vagy 420 000? Banális számolási hiba miatt esett pánikba a fél világ, hogy halálosan veszélyesek a fekete konyhai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff98206b-43ca-491d-9481-3a4571c538f8","c_author":"Füstmentes","category":"brandchannel","description":"<strong>Már régóta nem vita tárgya, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. De azt már kevesebben tudják, hogy pontosan mi is az, ami a legtöbb problémát okozza a cigarettázás során. Ennek jártunk utána cikkünkben.</strong>","shortLead":"<strong>Már régóta nem vita tárgya, hogy a dohányzás ártalmas az egészségre. De azt már kevesebben tudják...","id":"20241126_Fustmentes-mutatjuk-mi-a-baj-a-fusttel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff98206b-43ca-491d-9481-3a4571c538f8.jpg","index":0,"item":"4a43a8f2-ee38-45f7-a586-06b38b6e9ba7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241126_Fustmentes-mutatjuk-mi-a-baj-a-fusttel","timestamp":"2024. december. 23. 15:30","title":"Égető kérdések – mutatjuk, mi a baj a füsttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Füstmentes","c_partnerlogo":"5606d0d7-dfa6-418b-8c21-9f81d280bf53","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b245ec20-6c33-4bac-addc-c0fbf8dd3d39","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mediaworks egyik megyei lapja ezt híresztelte a Tisza Párt vezetőjéről. Magyar perelt, nyert, és most a helyreigazítást küldi ajándékba “a magánéletére oly érzékeny Gulyás Gergőnek.”","shortLead":"A Mediaworks egyik megyei lapja ezt híresztelte a Tisza Párt vezetőjéről. Magyar perelt, nyert, és most...","id":"20241224_Magyar-Peter-karacsonya-nem-is-alazta-perverz-beszolasokkal-a-tinilanyokat-az-Otkertben-ujabb-uzenet-Gulyas-Gergelynek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b245ec20-6c33-4bac-addc-c0fbf8dd3d39.jpg","index":0,"item":"af9ee1d7-42ff-45e7-8754-7d8f7a93e93b","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Magyar-Peter-karacsonya-nem-is-alazta-perverz-beszolasokkal-a-tinilanyokat-az-Otkertben-ujabb-uzenet-Gulyas-Gergelynek","timestamp":"2024. december. 24. 13:15","title":"Magyar Péter karácsonya: nem is alázta perverz beszólásokkal a tinilányokat az Ötkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság olyasmit találni, ami nem szétválasztja, hanem összeköti a magyarokat, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek szeretete azonban biztosan ilyen, nem véletlen, hogy az RTL ismét a régi klasszikusokhoz nyúl majd szilveszterkor (is). Kettő közülük ráadásul kerek jubileumhoz érkezett idén, a Különben dühbe jövünk 1974-ben indult világhódító útjára, a Kincs, ami nincs magyarországi bemutatójának pedig 1984-ben örvendhettek a nézők (három évvel az olasz, amerikai és német premier után). Kvízünkben most a legelszántabb rajongók is tesztelhetik, mennyire figyeltek a részletekre elmúlt évtizedek számolatlan újranézése közben.","shortLead":"Nem vonulhatunk el úgy év végi pihenőre, hogy ne emlékeznénk meg két fontos évfordulóról. Egyre nehezebb manapság...","id":"20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a191b47-33f9-4c4d-bf79-c110b4f25d20.jpg","index":0,"item":"f405778d-9536-469c-8af1-05029440a8bc","keywords":null,"link":"/kultura/20241223_kviz-bud-spencer-terence-hill-kulonben-duhbe-jovunk-kincs-ami-nincs","timestamp":"2024. december. 23. 13:56","title":"50 éves a sör-virsli verseny, 40 éve sajnáljuk Anulu fakardocskáját – Bud Spencer-Terence Hill-kvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]