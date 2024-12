Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Elon Musk szerint a német szélsőjobboldali AfD az “utolsó reménysugár Németország számára”. A lap vélemény rovatának szerkesztője máshogy látja.","shortLead":"Elon Musk szerint a német szélsőjobboldali AfD az “utolsó reménysugár Németország számára”. A lap vélemény...","id":"20241228_Elon-Musk-AfD-nemet-szelsojobboldal-media-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ad0bf1c-061a-4e67-a40a-700cdf20251b.jpg","index":0,"item":"4ab7f5f8-46d2-4466-be3e-123e42f4c123","keywords":null,"link":"/vilag/20241228_Elon-Musk-AfD-nemet-szelsojobboldal-media-lemondas","timestamp":"2024. december. 28. 17:22","title":"Elon Musk most egy német lapban éltette az AfD-t, rögtön fel is mondott a szerkesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja az orosz gáz tranzitját Szlovákia felé – jelentette be pénteken Robert Fico szlovák miniszterelnök egy Facebook-videóban.","shortLead":"Megtorló intézkedéseket vezethet be Ukrajnával szemben Szlovákia abban az esetben, ha Kijev újév után valóban leállítja...","id":"20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"2b58040b-dd5f-4332-9471-53a11f704239","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_Megtorlo-intezkedeseket-tervez-Fico-Ukrajna-ellen","timestamp":"2024. december. 27. 21:55","title":"Megtorló intézkedéseket tervez Fico Ukrajna ellen, ha nem jön gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok idei eseménynek pedig a jövő évünkre is hatása lesz. Képekben idézzük fel 2024 meghatározó pillanatait. ","shortLead":"A világ több pontja is forrongott idén, elhúzódó konfliktusok, váratlan bukások és győzelmek kerültek a címlapokra. Sok...","id":"20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ea7067e-fb6d-4c6a-9fca-2245d4837700.jpg","index":0,"item":"18e41bef-f7a5-4ace-9f9e-3ab8014ee9dd","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241229_2024-ev-kepei-nagyitas-kulfoldi-ugynoksegek-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 10:00","title":"A felfordulás éve – 2024 képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"A fosszilis üzemanyagok használata miatt levegőbe kerülő, üvegházhatást fokozó gázok miatt durvábbá váltak a hőhullámok és ezzel milliókat sújtanak egyre jobban a hosszabbá váló hőhullámok.","shortLead":"A fosszilis üzemanyagok használata miatt levegőbe kerülő, üvegházhatást fokozó gázok miatt durvábbá váltak a hőhullámok...","id":"20241227_A-klimavaltozas-miatt-hat-hettel-hosszabb-a-hohullamos-idoszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84bcc7af-1bc2-4cbd-b741-0b90af89b0ad.jpg","index":0,"item":"2c13c9c5-7534-4359-b443-2981aef549b5","keywords":null,"link":"/elet/20241227_A-klimavaltozas-miatt-hat-hettel-hosszabb-a-hohullamos-idoszak","timestamp":"2024. december. 27. 16:05","title":"A klímaváltozás miatt hat héttel hosszabb a hőhullámos időszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra valót. A rendőrök elől bérelt rollerrel menekülő egy atyafi. Elon Muskot is zavarba ejtő csináld magad-önvezető autó Nógrádban. Vipera és könnygáz a kultúrházban. Átverés olcsó disznótorossal és művégtaggal. A visszalopott járókeret.","shortLead":"Már-már hagyománynak nevezhetjük, hogy az év végén Ceglédi Zoltán szürreális rendőrségi hírekből nyújt át egy csokorra...","id":"20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbaff344-f769-4f84-8066-8f7b3f572c3e.jpg","index":0,"item":"397d95c9-af51-41ee-8701-3396466c03f4","keywords":null,"link":"/360/20241228_duma-aktual-balfek-bunozok","timestamp":"2024. december. 28. 19:30","title":"A rabló, aki elaludt betörés közben – Az év balfék bűnözői történetei a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb5f90e-362c-4824-b5b6-c559bff2f425","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egy belorusz bíróság hatéves börtönbüntetésre ítélte az ismert ellenzéki aktivistát, Dzmitrij Kucsukot – írta pénteken a legrégebbi és legismertebb belorusz emberi jogi csoport, a Vjasna.","shortLead":"Egy belorusz bíróság hatéves börtönbüntetésre ítélte az ismert ellenzéki aktivistát, Dzmitrij Kucsukot – írta pénteken...","id":"20241227_Hat-ev-borton-Belaruszban-egy-viragert-es-egy-gyertyaert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fb5f90e-362c-4824-b5b6-c559bff2f425.jpg","index":0,"item":"4ba21abd-6cff-4b12-946f-0a11516efd1d","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Hat-ev-borton-Belaruszban-egy-viragert-es-egy-gyertyaert","timestamp":"2024. december. 27. 17:24","title":"Hat év börtön Belaruszban egy virágért és egy gyertyáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb kütyüire is érdemes visszatekinteni, igaz, ki-ki más eszközöket tart annak. Az alábbi összeállítás azonban nem akárhonnan, hanem a világ egyik legbefolyásosabb online építészeti, belsőépítészeti dizájnmagazinjától, a Dezeentől érkezett.","shortLead":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb...","id":"20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565.jpg","index":0,"item":"b869e621-d981-4acf-a73b-3165aba42f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","timestamp":"2024. december. 28. 20:03","title":"Ezek az év leginnovatívabb kütyüi a világ egyik legbefolyásosabb dizájnmagazinja, a Dezeen szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","shortLead":"Szemtanúk a leszállást megelőző robbanásról számoltak be.","id":"20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60124dd-06c3-4d5a-9cac-5b36b17b8c53.jpg","index":0,"item":"febe77be-1f9c-4838-a3d6-4dad1d2ee911","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Minden-amit-eddig-tudunk-a-del-koreai-repulogep-katasztrofarol","timestamp":"2024. december. 29. 12:10","title":"Minden, amit eddig tudunk a dél-koreai repülőgép-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]