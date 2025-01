Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt minden.","shortLead":"Kézfogások sokasága, békemenet, Trump, Hszi Csin-ping, Erdogan, Putyin, Patrióták, árvíz, béke, Ferenc pápa, van itt...","id":"20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f50c94c7-3454-46f2-8b05-a772a581e0b8.jpg","index":0,"item":"49a505e9-9986-493a-b5fa-0f64ec64522a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_orban-video-2024-evosszefoglalo-ukran-metal","timestamp":"2024. december. 31. 12:20","title":"Ukrán metálra foglalta össze az évet Orbán egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Változik a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cf968c1-fa20-450a-8811-49886ac2f8b1.jpg","index":0,"item":"4623815d-8403-4898-b147-1be965a00733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241231_Jelentosen-emelkedhetnek-az-uzemanyagarak-az-ujev-elso-napjaiban","timestamp":"2024. december. 31. 18:55","title":"Jelentősen emelkedhetnek az üzemanyagárak az újév első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet a Belváros, képek.","shortLead":"Tűzijáték a tetők felett, petárdák, szelfiző párok, trombitáló ünneplők, tömeg és rendőrök. Így ünnepelte az újévet...","id":"20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faa5d74-1e22-4b98-8dbf-b44ad82a323f.jpg","index":0,"item":"c2eab584-02da-4c68-a0d3-1d3d3a46d799","keywords":null,"link":"/elet/20250101_kepek-2024-szilveszter-ejjelerol-ujev-budapest","timestamp":"2025. január. 01. 08:34","title":"Szelfik, tűzijáték, rendőrök és tömeg: fotókon az újévet ünneplő Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője, Roberto Foa, a Cambridge-i Egyetem tanársegédje, illetve Rachel Kleinfeld, a Carnegie Békekutató vezető munkatársa visszafogottságot ajánl, mivel a populisták gazdasági mérlege általában siralmas.","shortLead":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője...","id":"20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460.jpg","index":0,"item":"c20c617d-4f26-4bfc-a523-9d4d9c9f10a5","keywords":null,"link":"/360/20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"New York Times-vendégkommentár: Sokat ne várjon az üzleti világ Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","shortLead":"Decemberben egy öt bíróból álló testület 20 év börtönbüntetésre ítélte Dominique Pelicot-t.","id":"20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"6367747b-21a0-4bf9-8f33-c8a386688569","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Pelicot-Franciaorszag-fellebbezes-itelet","timestamp":"2024. december. 30. 22:04","title":"Nem nyújt be fellebbezést a Franciaországot megrendítő nemierőszak-ügy elítéltje, Dominique Pélicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan alakult és mi a titka kettejük kapcsolatának – innen kezdtük a beszélgetést, amelyből az is kiderül, hogy néha milyen kacskaringókon vezet az ember útja, amíg megtalálja a hivatását.","shortLead":"Hevesi Krisztina „az ország szexpszichológusa”, és egyben Hevesi Tamás zenész felesége már több évtizede. Hogyan...","id":"20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e422be-b057-47af-a924-87a207144d88.jpg","index":0,"item":"1e632040-1a9c-4a19-948d-0edece3f35e3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20241231_Hevesi-Krisztina-es-Hevesi-Tamas-Egy-elet-is-keves-hogy-megismerjuk-a-masikat","timestamp":"2024. december. 31. 10:10","title":"Hevesi Krisztina és Hevesi Tamás: Egy élet is kevés, hogy megismerjük a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","shortLead":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","id":"20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"c127fd51-4bce-49ca-8bc2-f01ff2e59e45","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"Pascal Jansen távozik a Ferencvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időjárás közbeszólt.","shortLead":"Az időjárás közbeszólt.","id":"20241231_Elmarad-a-tuzijatek-az-egyik-videki-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6517552-fecf-46e8-9ac6-1f353c436b7e.jpg","index":0,"item":"635ebdb1-7482-4da2-ac6d-e01c67a5c5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Elmarad-a-tuzijatek-az-egyik-videki-varosban","timestamp":"2024. december. 31. 16:51","title":"Elmarad a tűzijáték Pápán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]