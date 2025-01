Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"gazdasag","description":"A kazahsztáni és dél-koreai halálos légi balesetek – ahol a túlélőket a repülőgépek hátsó üléseiből sikerült élve kiszabadítani – felvetették a kérdést, hogy vajon a repülőgép végében lévő ülések biztonságosabbak-e a többinél.","shortLead":"A kazahsztáni és dél-koreai halálos légi balesetek – ahol a túlélőket a repülőgépek hátsó üléseiből sikerült élve...","id":"20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"7f78a4d5-09ad-4882-aee5-27fa3ed780ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241230_repules-repulogep-veszely-baleset-biztonsagos-kockazat-utas-ules-ebx","timestamp":"2024. december. 30. 17:27","title":"Tényleg biztonságosabbak a repülőgépek hátsó ülései egy baleset esetén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","shortLead":"Balatonkenesén már vasárnap partra úszott egy kisebb jégtábla.","id":"20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df49501a-b45a-49d7-a5ea-c9658c5ec8f6.jpg","index":0,"item":"ffb3c8a2-251f-4dc7-8f59-e211a3142e3d","keywords":null,"link":"/zhvg/20241230_A-part-menten-mar-befagyott-a-Balaton","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"A part mentén már befagyott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pálmai Gergely veszi át Pölöskei Gáborné megüresedett helyét.","shortLead":"Pálmai Gergely veszi át Pölöskei Gáborné megüresedett helyét.","id":"20241230_Megvan-Ader-Janos-testverenek-utoda-a-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszteriumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"bdaba16b-1a4c-45c8-a44b-56edd00fb2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_Megvan-Ader-Janos-testverenek-utoda-a-Kulturalis-es-Innovacios-Miniszteriumban","timestamp":"2024. december. 30. 13:48","title":"Megvan Áder János testvérének utódja a Kulturális és Innovációs Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","shortLead":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","id":"20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739.jpg","index":0,"item":"258b1a0b-9356-4334-8e1f-824f228564e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","timestamp":"2024. december. 30. 10:46","title":"2024 „best of szabálytalanságok” videó: tízpercnyi tömény magyar közlekedési kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b788366-75f3-426d-9076-8a9b940fc7a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Lesz új est, valahol, valamikor, és lehet, hogy még írok is valamit. Ez a szép és kétségbeejtő ebben: nem tudom pontosan, mikor, mit, hogyan” – fogalmazott posztjában a humorista. ","shortLead":"„Lesz új est, valahol, valamikor, és lehet, hogy még írok is valamit. Ez a szép és kétségbeejtő ebben: nem tudom...","id":"20241230_Bodocs-Tibor-alkotoi-szabadsag-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b788366-75f3-426d-9076-8a9b940fc7a1.jpg","index":0,"item":"50fc2128-223e-4897-a49c-4d5aabe2d1d3","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Bodocs-Tibor-alkotoi-szabadsag-bejelentes","timestamp":"2024. december. 30. 14:00","title":"Bödőcs Tibor alkotói szabadságra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen súlyosan, kilencen könnyebben megsérültek – jelentette a helyi média.","shortLead":"Tömegbe hajtott kedden autójával egy idős férfi a dél-koreai főváros, Szöul egyik piacán, az incidensben négyen...","id":"20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95272080-ec83-4533-9720-b106964f6bdb.jpg","index":0,"item":"17f42e80-4f02-4158-9a20-e1a9863fa068","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_Tomeges-gazolas-tortent-egy-szouli-piacon","timestamp":"2024. december. 31. 11:36","title":"Tömeges gázolás történt egy szöuli piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481cccbc-589e-4f2a-b7c5-437f8234bcc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Soha nem repült még ember alkotta eszköz olyan közel a Naphoz, mint a NASA Parker Solar Probe. Hamarosan jönnek az adatok is.","shortLead":"Soha nem repült még ember alkotta eszköz olyan közel a Naphoz, mint a NASA Parker Solar Probe. Hamarosan jönnek...","id":"20241230_nasa-parker-solar-probbe-repules-napszonda-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/481cccbc-589e-4f2a-b7c5-437f8234bcc1.jpg","index":0,"item":"611c2afe-b45f-4ca9-b5a1-0666b26ddf30","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_nasa-parker-solar-probbe-repules-napszonda-vizsgalat","timestamp":"2024. december. 30. 10:03","title":"Történelmi rekordot ért el a NASA, és épp karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan 21,2%-os” béremelés következik.","shortLead":"A Szilveszterre virradó éjjel megjelent kormányrendelet szerint „a tanárok számára intézményi szinten átlagosan...","id":"20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/905e93a1-93d5-46b8-96b2-ff247b297ce1.jpg","index":0,"item":"7e794220-8947-4620-aa8a-47188897ac0a","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Dontott-a-kormany-a-pedagogusok-beremeleserol","timestamp":"2024. december. 31. 10:16","title":"Döntött a kormány a pedagógusok béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]