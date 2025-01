Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d722501e-7c44-4101-88c2-03e534996726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti kerületek többségénél az átlagos négyzetméterár már meghaladja az egymillió forintot.","shortLead":"A budapesti kerületek többségénél az átlagos négyzetméterár már meghaladja az egymillió forintot.","id":"20250109_ingatlan-lakas-dragulas-aremelkedes-negyzetmeterar-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d722501e-7c44-4101-88c2-03e534996726.jpg","index":0,"item":"52754886-088e-47b3-bf07-65389bbbdb4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_ingatlan-lakas-dragulas-aremelkedes-negyzetmeterar-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 09. 13:36","title":"Tavaly ismét elszálltak a lakásárak, már van, ahol 2,9 milliós négyzetméterár alatt nemigen kapunk új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93ffe64-356c-45ba-bcee-3bd10338b7d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Christian Lindner volt pénzügyminiszter éppen kampánybeszédet tartott.","shortLead":"Christian Lindner volt pénzügyminiszter éppen kampánybeszédet tartott.","id":"20250109_nemetorszag-szappanhab-torta-tamadas-christian-lindner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93ffe64-356c-45ba-bcee-3bd10338b7d5.jpg","index":0,"item":"2aab46c9-d0a0-405d-a400-35050201501b","keywords":null,"link":"/vilag/20250109_nemetorszag-szappanhab-torta-tamadas-christian-lindner","timestamp":"2025. január. 09. 20:56","title":"Szappanhabból készült tortát dobtak a német liberális párt elnökének arcába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél szerelmeseit a síeléstől a szánkózásig, a túrázástól a kulináris élvezetekig. A térség a sport, a kultúra és a gasztronómia rajongóinak is számtalan lehetőséget kínál. Salzburg adventi vásárai, alpesi hagyományai és a modern téli események mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az itt töltött idő örökre emlékezetes maradjon.","shortLead":"Hófödte hegyek, kristálytiszta tavak és bájos alpesi falvak: Salzburg tartományában különböző programok várják a tél...","id":"20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbc9f8c-1be2-48d1-8b83-fefbc1d782df.jpg","index":0,"item":"c7cd8f98-8b2d-4ad9-860a-2c03b0c716a7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241211_feelaustria_tel_sieles_udules_Ausztria_Salzburg","timestamp":"2025. január. 09. 19:30","title":"Nyüzsgő síparadicsomok és eldugott alpesi falvak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ez már a harmadik halálos közúti baleset volt pénteken.","shortLead":"Ez már a harmadik halálos közúti baleset volt pénteken.","id":"20250110_nyiregyhaza-karambol-baleset-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01491bf7-0ea8-40fd-993e-34846ad7ccf0.jpg","index":0,"item":"336f3604-541a-43ec-9a9a-fc2a7591ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_nyiregyhaza-karambol-baleset-rendorseg","timestamp":"2025. január. 10. 19:56","title":"Két autó karambolozott, ketten meghaltak Nyíregyháza közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem tudósai több mint félmillió nő egészségügyi adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy az extra kalcium bevitele a szervezetbe segíthet csökkenteni a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem tudósai több mint félmillió nő egészségügyi adatait vizsgálták át, és arra jutottak, hogy az extra...","id":"20250110_tej-kalcium-fogyasztasa-egeszseg-belrak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b032380-2ddc-44a2-a09b-4fcc7bcb4257.jpg","index":0,"item":"b7a78ed4-8bdf-4aa9-946a-f8e15895af0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_tej-kalcium-fogyasztasa-egeszseg-belrak","timestamp":"2025. január. 10. 20:03","title":"Kiderült valami a tejről, ezért lehet érdemes naponta inni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79234c93-0f7d-441b-93b0-8dfc168699b3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a kórház pszichiátriai osztályán ápolták. ","shortLead":"A férfit a kórház pszichiátriai osztályán ápolták. ","id":"20250110_A-Szent-Imre-korhaz-kapolnajaban-lett-ongyilkos-egy-50-ev-koruli-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79234c93-0f7d-441b-93b0-8dfc168699b3.jpg","index":0,"item":"a08a7d7a-6d6c-4c47-9769-ba177f7bfa1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_A-Szent-Imre-korhaz-kapolnajaban-lett-ongyilkos-egy-50-ev-koruli-ferfi","timestamp":"2025. január. 10. 07:32","title":"A Szent Imre Kórház kápolnájában lett öngyilkos egy 50 év körüli férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","shortLead":"Az amerikai pénzügyminisztérium a Gazpromnyeftyet és a Szurgutnyeftyegazt is szankciókkal sújtotta.","id":"20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c6a6783-116e-4352-b98b-eb7616513286.jpg","index":0,"item":"1961cc96-9c2d-46d3-b876-3b49b17e169f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250110_egyesult-allamok-szankciok-oroszorszag-olaj-gaz-energiaszektor","timestamp":"2025. január. 10. 18:08","title":"Washington bejelentette „az eddigi legjelentősebb szankciókat” az orosz energiaszektor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]