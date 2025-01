Nem sietett a részletszabályok kitalálásával a kormányzat, hiszen három és fél évvel a “gyermekvédelmi” törvény elfogadása után csak mostanra készült el a Belügyminisztérium azzal a mindössze 4 oldalas rendelettervezettel, amely megállapítja “a gyermek, a tanuló testi és lelki egészségének védelmével kapcsolatos feladatokban közreműködőkre vonatkozó szabályokat”.

A kormány honlapjára feltöltött tervezet az óvodákra és iskolákra vonatkozó részletszabályokat állapít meg általánosságban “a testi és szellemi egészségfejlesztéssel foglalkozó” programokra és azok előadóira, külön nevesítve a kábítószer fogyasztás káros hatásaival és az internet veszélyeivel foglalkozó programokat, de külön nem kiemelve például a szexuális felvilágosító programokat.

A kérdés azért is érdekes, mert annak idején a “gyermekvédelmi” törvény azért váltott ki politikai és közéleti feszültséget, mert a Fidesz összemosta benne a pedofíliát a homoszexualitással. Emiatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást is indított. Erre hivatkozva szokott az Orbán-kormány “büntetést” emlegetni, amikor az uniós pénzek befagyasztását magyarázza, holott nem sok köze van hozzá.

A Fidesz már a “gyermekvédelmi” törvény 2021-es első változatával lényegében teljesen megtiltotta az óvodákban és iskolákban a “külsős” szereplők által tartott szexuális felvilágosító foglalkozásokat, de a bizonytalan jogszabályi környezettel jelentősen megnehezítette a belsősök, vagyis az óvodapedagógusok vagy tanárok által akár biológia vagy osztályfőnöki óra keretében tartott hasonló foglalkozásokat is.

A törvény nem tiltotta a foglalkozásokat, csak későbbi végrehajtási rendeletekben írta elő ezek részletszabályozását. Ám míg a törvény elfogadása után gyorsan megjelentek egyes részletszabályok – például a szintén sok vitát kiváltott könyvfóliázást előíró is –, az óvodai, iskolai foglalkozásokról szóló sem 2021-ben, sem később nem jelent meg, miközben Orbán Viktor nagyon védeni akarta a gyerekeket.

Ezen a helyzeten az sem változtatott, hogy a kormány a 2022-es országgyűlési választásokkal egy napon “gyermekvédelmi” népszavazást is tartott, ami ugyan mind a négy kérdésben érvénytelen lett, de a Fidesz gyakran hivatkozott rá a kritikusokkal és az Európai Bizottsággal szemben folytatott hadviselésben, miközben “LMBTQ-propagandát” kiáltva óvodásokat átnevelni készülő drag queenek képével riogatott.

Hiába teltek az évek, a helyzetet nem kezelték egyértelműen. Azt ugyan a jogszabály kimondta, hogy csak államilag engedélyezett szervezetek tarthatnak az óvodákban, iskolákban szexuális felvilágosítást, ám hiányzott az erre feljogosított szervezetek listája, és az sem volt egyértelmű, minek kellene megfelelniük. Mostanáig csak annyi volt erről egy minisztériumi rendeletben, amit még 2021-ben írtak bele:

csak olyan külsős szervezet vagy személyt vonható be egészségfejlesztési és prevenciós tevékenységbe, “aki vagy amely rendelkezik az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt intézmény szakmai ajánlásával”.

Csakhogy ilyen intézmény sem volt eddig kijelölve, így nem ajánlást sem kaphatott senki. Ezen változtat a friss belügyminiszteri rendelettervezet, amely végre kijelölte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) lesz az az állami szerv, amely a különféle óvodai, iskolai foglalkozások tartására jogosult szervezetekről nyilvántartást vezet és programjaikat engedélyezi.

Furcsa, miért éppen ez, a koronavírus-járvány idején országos ismertséget szerzett Müller Cecília országos tiszti főorvos által vezetett szervezet lesz az engedélyező hatóság. Eddig ugyanis az NNGYK leginkább nem a felvilágosító szakmai programok, hanem például gyógyszerek hazai engedélyeztetéséről volt ismert. Ezentúl viszont ők felelnek majd az ilyen programok nyilvántartásba vételéért is, az alábbi feltételekkel:

a program a gyermeknek, tanulóknak az Alaptörvényben meghatározott alapvető jogait, testi, értelmi, szellemi és erkölcsi fejlődését nem veszélyezteti,

a program megfelel a célcsoport életkori sajátosságainak,

a program időbeosztása, ütemezése alkalmazkodik a célcsoport igényeihez,

a program illeszkedik a Nemzeti Alaptantervben és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített célokhoz, valamint

a programban alkalmazott módszerek, tartalmak és technikák megfelelő hatékonysággal segítik a célcsoporthoz tartozókat az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretanyag elsajátításában

A rendelettervezet kitér arra is, hogy a programot csak akkor lehet nyilvántartásba venni, ha a szervezet és a közreműködő személy vállalja, hogy “a foglalkozás tárgya szerinti tevékenység tekintetében legalább 3 éves igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezik”. A tervezet melléklete a nyilvántartásba vételi kérelem, ebben a programról és a programot tartó személyről is részletesen be kell számolni az NNGYK-nak.

Úgy tűnik – a legutóbbi “gyermekvédelmi” szigorításhoz hasonlóan – ez a szabály is csupán “rendpárti” és adminisztratív intézkedés, és a kormány továbbra sem ismeri fel: talán nem az gátolja egy gyermek egészséges testi és lelki fejlődését, ha mondjuk az iskolában arról is hall, hogy léteznek más nemű emberek, sokkal inkább az, hogy mire a szexuális felvilágosító órán részt vesz, már rég teherbe esett.

