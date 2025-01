Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2024 áprilisában ígért javítást egy, az iPhone-ok ébresztőjét érintő problémához. A cég azonban úgy tűnik, nem vette elég komolyan a hibát, mert az még mindig sokaknál jelentkezik – ráadásul különböző formákban.","shortLead":"Az Apple még 2024 áprilisában ígért javítást egy, az iPhone-ok ébresztőjét érintő problémához. A cég azonban úgy tűnik...","id":"20250110_apple-iphone-ebreszto-hiba-javitas-panaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8429da73-4147-4347-8cb9-e8efba1a60e7.jpg","index":0,"item":"bf0640bd-8dcb-4ce7-a8c1-2444e1e56560","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_apple-iphone-ebreszto-hiba-javitas-panaszok","timestamp":"2025. január. 10. 14:03","title":"Közel egy év sem volt elég az Apple-nek, hogy javítsa az iPhone-ok hibás ébresztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de az eredetéről még mindig folyik a politikai töltetű vita, miközben új vírus ijesztget Kínából.","shortLead":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de...","id":"20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9.jpg","index":0,"item":"4a17957a-98f4-4c3b-888e-c710c2ffb657","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","timestamp":"2025. január. 11. 15:30","title":"Már kopogtat egy új vírus Kínából, de még a Covid eredetét sem ismerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről döntött a Meta közösségi platformjain, mint a politikai nyomás – mondja Ormós Zoltán internetjogász. De tényleg tartani kell tőle, vagy épp, hogy jobb világ jön a közösségi médiában?","shortLead":"Üzleti megfontolások legalább annyira befolyásolhatták Mark Zuckerberget, amikor a tényellenőrzés megszüntetéséről...","id":"20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8b57267-af6f-4ab0-a82c-ee7ef3a69f81.jpg","index":0,"item":"0d1531df-da28-467c-9122-a127776c9473","keywords":null,"link":"/360/20250111_Facebook-tenyellenorzes-nelkul-internetjogasz-interju","timestamp":"2025. január. 11. 10:30","title":"Facebook tényellenőrzés nélkül: az internetjogász elmagyarázza, kinek a zsebére megy a játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A régi/új amerikai elnök január 20-án lép hivatalba. ","shortLead":"A régi/új amerikai elnök január 20-án lép hivatalba. ","id":"20250110_Trump-Putyin-talalkozni-akar-ennek-a-megszervezesen-dolgozunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c03795d-8084-4d17-a594-ddc82a693fc0.jpg","index":0,"item":"47a94b71-ab1e-41a8-bc24-ac24fb41b9a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_Trump-Putyin-talalkozni-akar-ennek-a-megszervezesen-dolgozunk","timestamp":"2025. január. 10. 06:48","title":"Trump: Putyin találkozni akar, ennek a megszervezésén dolgozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2259931-6529-4495-8697-80f9b8475011","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A magyarok nélkül indult a lengyel EU-elnökség, válaszul arra, hogy Orbán Viktor a két ország kapcsolatának helyreállítása helyett az árkok mélyítésén dolgozik. ","shortLead":"A magyarok nélkül indult a lengyel EU-elnökség, válaszul arra, hogy Orbán Viktor a két ország kapcsolatának...","id":"20250110_hvg-lengyelorszag-magyarorszag-orban-tusk-kaczynski-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2259931-6529-4495-8697-80f9b8475011.jpg","index":0,"item":"11de81e4-7a3e-42c4-89e1-28684fd2c189","keywords":null,"link":"/360/20250110_hvg-lengyelorszag-magyarorszag-orban-tusk-kaczynski-trump-putyin","timestamp":"2025. január. 10. 16:00","title":"Dupla vagy semmit játszik Orbán a lengyelekkel, pedig érdeke lenne a jó viszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","shortLead":"Másokat is arra buzdítanak, hogy fogadják be a rászorulókat.","id":"20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"40b8bbfc-1d84-4a9a-ae1f-2e2df89015ec","keywords":null,"link":"/elet/20250110_Harry-herceg-es-Meghan-Markle-megnyitjak-29-millio-dollaros-villajukat-a-tuz-elol-menekulok-elott","timestamp":"2025. január. 10. 09:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle megnyitják 29 millió dolláros villájukat a tűz elől menekülő barátaik előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést a létesítményen kívül – közölte a NASA.","shortLead":"Két űrséta is tervben van januárban a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), hogy megjavítsanak néhány tudományos berendezést...","id":"20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e557bda7-433a-42da-97cf-7161edc8cbbd.jpg","index":0,"item":"0a06cd5d-9cc2-4475-b300-63616e83509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250110_nasa-urseta-nemzetkozi-urallomas-szkafander-hiba-javitas","timestamp":"2025. január. 10. 15:03","title":"Megjavította a hibás szkafandereket a NASA, fél év után újból lesz űrséta a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság közlése szerint az országból kiutasított moldáv embercsempész a baleset idején is Moldovában tartózkodott.","shortLead":"A hatóság közlése szerint az országból kiutasított moldáv embercsempész a baleset idején is Moldovában tartózkodott.","id":"20250110_rendorseg-moldav-embercsempesz-testver-sulyos-autobaleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56247057-d625-44ed-8ce0-32d8a25cd598.jpg","index":0,"item":"fc6e1164-b466-4b24-acae-4770d25a102a","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_rendorseg-moldav-embercsempesz-testver-sulyos-autobaleset","timestamp":"2025. január. 10. 12:13","title":"Rendőrség: Nem a szabadon engedett embercsempész okozta a súlyos autóbalesetet, hanem a testvére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]