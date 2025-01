Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a220708d-e130-4ef5-a477-c7810ebbb7ec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs úgy tudja, volt olyan ápolt, akit a fertőzésveszély miatt nem mert hazavinni karácsonyra a családja.","shortLead":"A Magyar Narancs úgy tudja, volt olyan ápolt, akit a fertőzésveszély miatt nem mert hazavinni karácsonyra a családja.","id":"20250109_dunafoldvar-idosotthon-maltai-szeretetszolgalat-ruhfertozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a220708d-e130-4ef5-a477-c7810ebbb7ec.jpg","index":0,"item":"cac41c04-e935-4296-8133-40166f779496","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_dunafoldvar-idosotthon-maltai-szeretetszolgalat-ruhfertozes","timestamp":"2025. január. 09. 15:46","title":"Rühfertőzés volt a dunaföldvári idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyertes nem Magyarországon vásárolta meg a szelvényét. ","shortLead":"A nyertes nem Magyarországon vásárolta meg a szelvényét. ","id":"20250111_eurojackpot-fonyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a1f6b36-3f2c-4b0c-8665-e4f5bec20aed.jpg","index":0,"item":"428ed867-20ca-47ed-ab1f-580acc3fafe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_eurojackpot-fonyeremeny","timestamp":"2025. január. 11. 08:15","title":"Elvitték a 33 milliárdos főnyereményt az Eurojackpoton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f094ffc-37ea-4a40-a213-a15a4c55aaf6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ceraluminumból készült az Asus Zenbook A14 számos része, így lényegesen könnyebb, mint az elődje. A notebook azonban hardveresen is figyelemre méltó.","shortLead":"Ceraluminumból készült az Asus Zenbook A14 számos része, így lényegesen könnyebb, mint az elődje. A notebook azonban...","id":"20250109_asus-zenbook-a14-notebook-copilot-pc-snapdragon-ceraluminum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f094ffc-37ea-4a40-a213-a15a4c55aaf6.jpg","index":0,"item":"85e27c60-67b2-4034-9c7d-7b6a192bee22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_asus-zenbook-a14-notebook-copilot-pc-snapdragon-ceraluminum","timestamp":"2025. január. 09. 10:03","title":"Nincs 1 kg, és 32 órát is kibír egy töltéssel az Asus új laptopja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 66-os főút 7-es kilométerénél történt a baleset. ","shortLead":"A 66-os főút 7-es kilométerénél történt a baleset. ","id":"20250110_Harom-auto-karambolozott-Manfa-es-Arpadteto-kozott-teljes-utzar-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"a082cb12-b25e-4693-9c2f-d30d6d931d57","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Harom-auto-karambolozott-Manfa-es-Arpadteto-kozott-teljes-utzar-van","timestamp":"2025. január. 10. 08:27","title":"Három autó karambolozott Mánfa és Árpádtető között, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604fcd58-af3c-4665-873c-f96bc3762ecf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbudai alpolgármester szerint házkutatás is lehet az énekesnél, aki rendőrigazolványnak látszó tárggyal akarta elkerülni a parkolási bírságot.","shortLead":"Az újbudai alpolgármester szerint házkutatás is lehet az énekesnél, aki rendőrigazolványnak látszó tárggyal akarta...","id":"20250109_delhusa-gjon-parkolas-botrany-kozokirat-hamisitas-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604fcd58-af3c-4665-873c-f96bc3762ecf.jpg","index":0,"item":"909fbec1-424d-4cd6-9e83-dd3f5b5500e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_delhusa-gjon-parkolas-botrany-kozokirat-hamisitas-nyomozas","timestamp":"2025. január. 09. 17:00","title":"„Kicsit szerényebben álljon az élethez” – zajlik a nyomozás Delhusa Gjon ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9fa6b8-cd49-47ec-8b87-656a6f2a0cb0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány véget vet az eddigi közterületi reklámszigorításnak, egy új kormányrendelet szerint hirdetni gyakorlatilag bármin lehet.","shortLead":"A kormány véget vet az eddigi közterületi reklámszigorításnak, egy új kormányrendelet szerint hirdetni gyakorlatilag...","id":"20250109_kormany-hirdetesek-reklamhordozok-kozterulet-maganterulet-utcakep-meszaros-garancsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9fa6b8-cd49-47ec-8b87-656a6f2a0cb0.jpg","index":0,"item":"9f2e6852-0d69-4180-9648-851b2ecfefd6","keywords":null,"link":"/360/20250109_kormany-hirdetesek-reklamhordozok-kozterulet-maganterulet-utcakep-meszaros-garancsi","timestamp":"2025. január. 09. 10:10","title":"Az ott a kormányzati reklám helye: még több felületről onthatják ránk a hirdetéseket Mészáros és Garancsi cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","shortLead":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","id":"20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8.jpg","index":0,"item":"83420b35-49c9-49aa-98fd-12fb645e9026","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 10:24","title":"Volt élettársa és saját fia rabolt el egy nőt, hogy aláírasson vele egy meghatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]