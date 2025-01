Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 30 százalékuknál az ingatlan értékének már 70 százalékát is meghaladta a folyósított hitel összege.","shortLead":"Közel 30 százalékuknál az ingatlan értékének már 70 százalékát is meghaladta a folyósított hitel összege.","id":"20250113_lakasvasarlas-hitel-kolcson-onero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"9a356869-06ad-44f6-bb39-869d808d0070","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_lakasvasarlas-hitel-kolcson-onero","timestamp":"2025. január. 13. 09:32","title":"A lakáshitelt igénylők 55 százaléka már több kölcsönt vesz fel, mint amennyi önereje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de az eredetéről még mindig folyik a politikai töltetű vita, miközben új vírus ijesztget Kínából.","shortLead":"Öt éve bukkant fel Vuhanban a koronavírus, amely példátlan pandémiát okozott, átformálta az életmódunkat, de...","id":"20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f463a052-72d8-4df5-8fb5-ca0debee5bf9.jpg","index":0,"item":"4a17957a-98f4-4c3b-888e-c710c2ffb657","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-covid-evfordulo-vitatott-eredet-tarsadalomformalo-hatas-jarvanyhomaly","timestamp":"2025. január. 11. 15:30","title":"Már kopogtat egy új vírus Kínából, de még a Covid eredetét sem ismerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymás után két nap rekordja is megdőlt, ahogy megérkezett a viharos szél a fővárosba.","shortLead":"Egymás után két nap rekordja is megdőlt, ahogy megérkezett a viharos szél a fővárosba.","id":"20250111_Szelrekordot-mertek-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30.jpg","index":0,"item":"e934c833-ac33-480a-b641-9f2fcb687cd6","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_Szelrekordot-mertek-Budapesten","timestamp":"2025. január. 11. 15:42","title":"Szélrekordot mértek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","shortLead":"Az amerikai árukra kivetett vámokkal készülnek a megtorlásra.","id":"20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5db635b-8216-4609-a390-65d07ce7f866.jpg","index":0,"item":"f1871353-28c6-4753-a608-84c036e1c9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250111_kanada-egyesult-allamok-trump-kereskedelmi-haboru-vam","timestamp":"2025. január. 11. 15:06","title":"Kanada visszavág: ha Trump kereskedelmi háborút indít, lesz válaszuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szankciós listára tette korrupció miatt az Egyesült Államok Rogán Antalt; Donald Trump Grönlandért és Kanadáért jelentkezett be, Elon Musk pedig az európai politikában kavar, miközben kétéves mélypontjára került a forint. Ez a HVG heti összefoglalója.","shortLead":"Szankciós listára tette korrupció miatt az Egyesült Államok Rogán Antalt; Donald Trump Grönlandért és Kanadáért...","id":"20250112_Es-akkor-Rogan-Antal-usa-szankcio-trump-musk-facebook-korrupcio-mvm-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"7875c012-6799-467b-89bb-3a5472b4bfb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Es-akkor-Rogan-Antal-usa-szankcio-trump-musk-facebook-korrupcio-mvm-vegrehajto","timestamp":"2025. január. 12. 07:00","title":"És akkor Rogán Antal is mehet ájurvédázni Indiába, ha már az amerikai nyaralást bukta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De egészen másképp, amikor a II. világháború alatt a nácik partraszállásától lehetett tartani.","shortLead":"A világ Dániához tartozó legnagyobb szigete egyszer már fontos szerepet játszott a dán-amerikai kapcsolatokban. De...","id":"20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ce054e5-9a7b-44ec-b9f4-5369524262be.jpg","index":0,"item":"c229c462-c378-4986-88ac-a87988cd824e","keywords":null,"link":"/360/20250112_Gronland-es-a-dan-arulo-aki-egyszer-mar-odaadta-a-szigetet-az-amerikaiaknak","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Grönland és a dán „áruló”, aki egyszer már odaadta a szigetet az amerikaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Fontos változás lépett életbe.","shortLead":"Fontos változás lépett életbe.","id":"20250113_Nem-kell-tobbe-kinyomtatni-az-autosoknak-a-zoldkartyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a.jpg","index":0,"item":"9841c0e3-baca-44f0-b8be-6fbb7b0483b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Nem-kell-tobbe-kinyomtatni-az-autosoknak-a-zoldkartyat","timestamp":"2025. január. 13. 08:01","title":"Nem kell többé kinyomtatni az autósoknak a zöldkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b97b32c-2bdc-4de0-911c-9e409918b476","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hogyan született meg a világot lenyűgöző Munkácsy-brand, mennyivel tudott többet a festőművész a nagy elődeinél, miért felejtette el a világ olyan gyorsan? Ezekre a kérdésekre szolgál kimerítő válasszal a Szépművészeti Múzeum kiállítása.","shortLead":"Hogyan született meg a világot lenyűgöző Munkácsy-brand, mennyivel tudott többet a festőművész a nagy elődeinél, miért...","id":"20250111_hvg-munkacsykiallitas-szepmuveszeti-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b97b32c-2bdc-4de0-911c-9e409918b476.jpg","index":0,"item":"32f61b1e-ed75-4db6-b8ab-c4ad530f9272","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-munkacsykiallitas-szepmuveszeti-muzeum","timestamp":"2025. január. 11. 17:00","title":"Bámulatos marketingfogásokkal lett világhírű az itthon legismertebb magyar festő – Munkácsy Mihály a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]