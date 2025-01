Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d383e727-3b4d-48ab-9c2b-2ae01db9f562.jpg","index":0,"item":"c833b533-bec1-43fa-ae93-304851348477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_los-angeles-tuzoltas-tengerviz-olivaolaj-hatasa-tuzogep-iphone-imessage-hiba-otthoni-hormonmero","timestamp":"2025. január. 19. 12:00","title":"Ez történt: Elmagyarázták, miért nem használják az óceán vizét a mindent elpusztító Los Angeles-i tűz oltására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel, de egy független jelölt nyert.","id":"20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe9e133-e469-4053-b913-fa348fb073fe.jpg","index":0,"item":"17c56c74-c8a3-4b1d-a918-1ea76a652738","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_Tiszakecsken-ugy-tunik-vesztett-a-Fidesz","timestamp":"2025. január. 19. 22:03","title":"Tiszakécskén, úgy tűnik, vesztett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04","c_author":"TMF Group","category":"brandcontent","description":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult előírásai között kell navigálni. A TMF Group évtizedek óta segíti ügyfeleit ebben a folyamatban, miközben a Global Business Complexity Index (GBCI) című tanulmányuk évről évre bemutatja a legösszetettebb piacok sajátosságait. Az interjúban Jan Willem van Drimmelen, a TMF Group európai vezetője beszél a cég tevékenységéről, a GBCI jelentőségéről, valamint a jövőbeni célkitűzésekről.","shortLead":"Egy másik országban vállalkozni mindig kihívásokkal jár, különösen, ha az adminisztratív és jogi megfelelőség bonyolult...","id":"20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32f46621-52d8-4f7b-b2c5-f59d6149bc04.jpg","index":0,"item":"939f650c-b38a-474e-917b-dafeece02f4b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241219_Uzleti-adminisztracio-tmf-group","timestamp":"2025. január. 20. 15:30","title":"Üzleti adminisztráció határok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai között volt ügynökmúltú exállamtitkár, és van bankvezér is.","shortLead":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai...","id":"20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac.jpg","index":0,"item":"98f8adc5-495d-4e95-8c2d-f7778e776e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:06","title":"Hulladékból aranyat csináló céget vesz a Mol, de még érdekesebb, hogy kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0f508a-38d1-4e5d-89d2-5c42dd14c375","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A napsütésben gyémántként ragyogtak a felszín közelében lebegő apró jégkristályok.","shortLead":"A napsütésben gyémántként ragyogtak a felszín közelében lebegő apró jégkristályok.","id":"20250119_matra-matraszentistvan-gyemantpor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0f508a-38d1-4e5d-89d2-5c42dd14c375.jpg","index":0,"item":"a86c3ac1-ce5c-4eb0-9d74-161a28f4183d","keywords":null,"link":"/elet/20250119_matra-matraszentistvan-gyemantpor","timestamp":"2025. január. 19. 19:55","title":"Gyémántpor hullott Mátraszentistvánon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre tett ígéretet, többek között az illegális bevándorlás megállítására, a transzneműek jogainak csorbítására és titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára.","shortLead":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"f68e740c-240b-4d1b-96dc-a50101b400d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. január. 20. 06:08","title":"Donald Trump bekezdene: elnöki rendeletek sorát ígérte be első hivatali napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is) tartalmazó oldalakat megnyitni a briteknél.","shortLead":"Vannak, akik várják, és vannak, akik szerint ez céltalan: rövidesen már csak életkor-ellenőrzés után lehet pornót (is...","id":"20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062ca3b8-23cd-4cff-8858-acc62745165e.jpg","index":0,"item":"2610c3f9-6418-40b7-8af0-171160ea7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_egyesult-kiralysag-jogszabaly-porno-eletkor-ellenorzes-szigoritas","timestamp":"2025. január. 21. 09:03","title":"Drákói szigor: csak személyivel lehet pornót nézni júliustól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen túlmelegedhetnek.","shortLead":"Zömében kínai gyártású, márka nélküli akkus fülhallgatókat, hangszórókat, csavarbehajtókat ellenőriztek, túl könnyen...","id":"20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fe58aec-624a-480a-8876-ccdec2ae7e94.jpg","index":0,"item":"66fae739-2606-435f-bcec-8c4a29b94855","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_fogyasztovedelem-kinai-litium-akkumulatoros-eszkozok-kivonjak-a-forgalombol","timestamp":"2025. január. 21. 10:02","title":"Hétköznapi kínai akkutechnológiát ellenőrzött a fogyasztóvédelem, mindent kivonatnak a forgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]