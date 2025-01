Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat egyszerűen kényszerfrissíti a cég.","shortLead":"Hamarosan már csak a legújabb, 24H2-es verziójú Windows 11-et támogatja a Microsoft, és nincs is kibúvó: a korábbiakat...","id":"20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"da9ca262-780b-40ce-8b36-d188e9e645cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-windows-11-24h2-kenyszerfrissites-telepitese","timestamp":"2025. január. 20. 15:03","title":"Nincs menekvés: minden gépre telepíti az új Windows 11-et a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d05c4c4-d273-4b2b-afc3-7bfe8eb784a2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Billentyűzettel, számítógépen futott világrekord időt a Nintendo játékában a Niftski nevű játékos, aki szerint a teljesítménye még így is lehetett volna 0,3 másodperccel jobb.","shortLead":"Billentyűzettel, számítógépen futott világrekord időt a Nintendo játékában a Niftski nevű játékos, aki szerint...","id":"20250120_super-mario-bros-speedrun-vilagrekord-niftski-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d05c4c4-d273-4b2b-afc3-7bfe8eb784a2.jpg","index":0,"item":"68174f49-af49-4f22-bc78-a884cc658a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_super-mario-bros-speedrun-vilagrekord-niftski-video","timestamp":"2025. január. 20. 14:03","title":"Megdőlt a Super Mario Bros. gyorsasági világrekordja, így néz ki egy tökéletes menet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után önkritikusan nyilatkoztak a játékosok, a szövetségi kapitány pedig a motivációt hiányolta. ","shortLead":"Hét góllal kapott ki a magyar férfikézilabda-válogatott a franciáktól a világbajnokság középdöntőjében. A meccs után...","id":"20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4039acf-7ecc-4d78-85a6-301623ab6b54.jpg","index":0,"item":"f564a24b-01b9-4959-8fb6-905221f96019","keywords":null,"link":"/sport/20250122_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-franciaorszag-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 22. 09:14","title":"Vereség a franciák ellen: „Meg szerettük volna lepni őket, de sajnos magunkat leptük meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós politikája ciklusa elején még Bidenénél is keményebb lesz, a jelenleg 80 dolláros olajár lehet még 90 is.","shortLead":"Drágul az olaj, gyenge a forint, ezért drága Magyarországon az üzemanyag. Valószínűbb, hogy Donald Trump szankciós...","id":"20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"158ea4d9-6d78-4d61-9332-94365e7ce881","keywords":null,"link":"/360/20250121_benzin-gazolaj-energia-koolaj-Trump-Magyarorszag-uzemanyag-benzinkut","timestamp":"2025. január. 21. 12:14","title":"Ha Trump megjuhászodna, az tudná igazán olcsóbbá tenni az üzemanyagot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze a rendezvényre a kegyét kereső cégektől.","shortLead":"A hideg elől a Capitolium épületébe húzódva teszi le a hivatali esküjét Donald Trump, aki rekordösszeget szedett össze...","id":"20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28c60d4-78ba-4002-a091-0f7f9dbf77fc.jpg","index":0,"item":"c7c5e4fa-61d9-414e-bb8d-49e2e6d78602","keywords":null,"link":"/360/20250120_Trump-szukebb-korben-unnepli-a-beiktatasat-de-a-techelit-azert-kituntetett-helyet-kap","timestamp":"2025. január. 20. 16:30","title":"Trump szűkebb körben ünnepli a beiktatását, de a techcégek elitjének ott a helye a páholyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és szívesen adnak, mostanra viszont úgy tűnik, hogy azért panasz is van rájuk. ","shortLead":"A színésznő korábban azt mondta Sussexékről, hogy a közösség részei, amelynek életében szívesen vesznek részt, és...","id":"20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51214a0e-d226-4e0f-a18a-02dbd030490a.jpg","index":0,"item":"04cbaa31-0e88-4b39-b793-3e96878ae7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Meghan-Markle-Harry-herceg-szomszedok-Montecito-Sharon-Stone-kaliforniai-erdotuz-katasztrofaturistak","timestamp":"2025. január. 20. 14:02","title":"Nem rajonganak a szomszédaik Meghan Markle-ért és Harry hercegért, hiába áradozott róluk annak idején Sharon Stone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel is – László Róbert, a Political Capital választási szakértője illúziónak tartja, hogy a kormánypárt ne nyúlhatna egy évvel a 2026-os országgyűlési választások előtt a törvényhez. Kacskovics Mihály Béla a szakértőt a Fülke legújabb adásában kérdezte a félprezidenciális rendszerről szóló pletykákról és a tolnai időközi választásról is.","shortLead":"Eltörölhetik az egyéni választókerületeket, játszhatnak a listaállítási feltételekkel, vagy akár a bejutási küszöbbel...","id":"20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/602e3cfc-7f5b-40eb-b0e4-b43ad5ab2654.jpg","index":0,"item":"219a224c-d109-497c-8492-20a6e3e12c31","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Fulke-podcast-Laszlo-Robert-elorehozott-valasztas-felprezidencialis-rendszer-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 06:30","title":"László Róbert a Fülkében: Egy előrehozott választás a gyengeség beismerése volna a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]