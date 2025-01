Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: e-mail-terror, toronyiránt, kifizetőhely, Bindzsisztán, Trump-boom.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"8393638a-f967-454e-bc7c-ca78acd3517e","keywords":null,"link":"/360/20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. január. 26. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Innen már nincs visszaút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán legnagyobb döntése előtt áll”, és ő tudja is, mi lenne a legjobb Budapestnek, így meg is mondta, hogyan kellene szavazni. Ezt már Karácsony Gergely sem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A volt fideszes polgármester és képviselő kisterpeszben mondta el, hogy szerinte a fővárosi közgyűlés “élete talán...","id":"20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81869e1a-1ff1-4ad3-b4a5-1b0b0b9a5aa2.jpg","index":0,"item":"ff43daf7-acbe-431d-af4a-2961b9f0d620","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Sara-Botond-foispan-szolgalatba-helyezte-magat-es-figyelmeztette-a-kozgyulest-mi-lenne-jo-Budapestnek-a-Mini-Dubaj-szavazasnal","timestamp":"2025. január. 27. 11:16","title":"Sára Botond főispán szolgálatba helyezte magát, és figyelmeztette a közgyűlést, mi lenne jó Budapestnek a Mini-Dubaj-szavazásnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8d6037-fb83-4b65-b13a-fc14d7bf1921","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Chevrolet Corvette ZR1 első példányáért kifizetett hatalmas összeget jótékonysági célokra fordítják.","shortLead":"A Chevrolet Corvette ZR1 első példányáért kifizetett hatalmas összeget jótékonysági célokra fordítják.","id":"20250128_kozel-15-milliard-forintert-kelt-el-az-elso-1000-loeros-chevrolet-corvette-zr1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be8d6037-fb83-4b65-b13a-fc14d7bf1921.jpg","index":0,"item":"b0a36a83-5589-40c9-bae5-e872a37337cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_kozel-15-milliard-forintert-kelt-el-az-elso-1000-loeros-chevrolet-corvette-zr1","timestamp":"2025. január. 28. 07:21","title":"21x-es áron, közel 1,5 milliárd forintért kelt el az első 1000+ lóerős csúcs Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Valaki nyert 119 millió forintot.","shortLead":"Valaki nyert 119 millió forintot.","id":"20250126_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat-4-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"8e51e1a1-319f-4735-8046-0274de34204c","keywords":null,"link":"/elet/20250126_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat-4-het","timestamp":"2025. január. 26. 16:27","title":"Itt vannak a hatos lottó nyerőszámai, van telitalálat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit az Egyesült Államok új kormánya felül fogja vizsgálni”. A magyar kormány eddig egyetlen ilyen intézkedést emlegetett bosszúként, mégpedig Rogán Antal szankciós listára helyezését.","shortLead":"Marco Rubio biztosította a magyar külügyminisztert, hogy a távozó Biden-adminisztráció “bosszúból hozott intézkedéseit...","id":"20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7ef98c85-071c-432f-8d8f-78a3e9eed598","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Szijjarto-kicsikart-egy-igeretet-Rogan-Antallal-kapcsolatban-az-uj-amerikai-kulugyminisztertol","timestamp":"2025. január. 27. 07:40","title":"Szijjártó kicsikart egy ígéretet Rogán Antallal kapcsolatban az új amerikai külügyminisztertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","shortLead":"A magyar középpályás a Nottingham legyőzése után adta ki a dresszét.","id":"20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8754e537-4f22-45d9-8fe4-d78d6f4be2e9.jpg","index":0,"item":"0d91399b-bc76-4942-8834-268af8232cc7","keywords":null,"link":"/sport/20250127_labdarugas-kerkez-milos-bournemouth-mez","timestamp":"2025. január. 27. 14:38","title":"Szívbe markolóan rimánkodott Kerkez Milos mezéért egy kisfiú, de csalódnia kellett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan teltek a táborok utolsó hónapjai, miként próbálták eltüntetni a holokauszt bizonyítékait a nácik, és mihez kezdett a szovjet propaganda a felszabadított táborokkal?","shortLead":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan...","id":"20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3.jpg","index":0,"item":"fb0b3b2b-bb57-43f4-ae8c-8365e3c6f6ea","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","timestamp":"2025. január. 27. 17:30","title":"Szabadulás a pokolból – a holokauszt fővárosának végórái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás ellen. Most még csak tűzijátékkal.","shortLead":"A kínai közösségi oldalakon tűnt fel az a videó, amiben a DJI és a Unitree Robotics egy-egy eszköze harcol egymás...","id":"20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139379cf-ed8f-421e-b3af-8f6594ccbeb2.jpg","index":0,"item":"2d38451b-bbb8-4773-aa03-d477121ba8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_dron-robot-unitree-robotics-dji-harc-haboru-gepek-haboruja","timestamp":"2025. január. 27. 18:03","title":"Gépek háborúja: videón, ahogy rommá lövi egymást egy drón és egy robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]