Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","shortLead":"Pölöskei Gáborné szerint nem kell tűrnie, „ha egy politikus a pedofilokat mentegető személyként” beszél róla.","id":"20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204bfa90-05cd-4ba4-8683-90a1f06245c2.jpg","index":0,"item":"dd976f78-d73d-4064-9d36-1021edbe55a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_poloskei-gaborne-gy-nemeth-erzsebet-ragalmazasi-ugy-fellebbezes","timestamp":"2025. február. 03. 20:59","title":"Áder János húga fellebbez a döntés ellen, amely megszüntette Gy. Németh Erzsébet rágalmazási ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c65c79-052b-4f1b-a556-782268707603","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Trump külügyminisztere azért ennyire hálás, mert Salvador felajánlotta, hogy pénzért cserébe átvesz rabokat az Egyesült Államoktól.","shortLead":"Trump külügyminisztere azért ennyire hálás, mert Salvador felajánlotta, hogy pénzért cserébe átvesz rabokat az Egyesült...","id":"20250204_egyesult-allamok-salvador-migrans-bunozo-befogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1c65c79-052b-4f1b-a556-782268707603.jpg","index":0,"item":"3e071332-ba69-42b5-82b2-7e2b451a6f57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-salvador-migrans-bunozo-befogadas","timestamp":"2025. február. 04. 10:55","title":"„Soha egyetlen ország sem tett még ilyen baráti ajánlatot” – mondják Trumpék, de vajon kire gondoltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0141ff-6295-406c-9464-0f1b3ad3f1ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az, hogy meglepő, enyhe kifejezés Jaden Smith fejfedőjére.","shortLead":"Az, hogy meglepő, enyhe kifejezés Jaden Smith fejfedőjére.","id":"20250203_Vampirkastellyal-a-fejen-jelent-meg-a-Grammy-galan-Will-Smith-fia-egy-magyar-tervezte-a-szettet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0141ff-6295-406c-9464-0f1b3ad3f1ae.jpg","index":0,"item":"90e62989-8524-455a-b193-a6d689fc2ec1","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Vampirkastellyal-a-fejen-jelent-meg-a-Grammy-galan-Will-Smith-fia-egy-magyar-tervezte-a-szettet","timestamp":"2025. február. 03. 15:38","title":"Vámpírkastéllyal a fején jelent meg a Grammy-gálán Will Smith fia, egy magyar tervezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fdf5b3-0676-4df4-9bd8-eccedff22a83","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bükkábrányi Energiaparkban történt a robbanás.","shortLead":"A Bükkábrányi Energiaparkban történt a robbanás.","id":"20250204_robbanas-meszaros-lorinc-bukkabrany-energiapark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22fdf5b3-0676-4df4-9bd8-eccedff22a83.jpg","index":0,"item":"2b0ff839-0035-4451-ad6c-9788910cc349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_robbanas-meszaros-lorinc-bukkabrany-energiapark","timestamp":"2025. február. 04. 15:11","title":"Hidrogénpalack robbant fel Mészáros Lőrinc bükkábrányi üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605e360c-5d5a-4117-b074-7cc979991253","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagó Bertalan rendező a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatával feltört utcakövekre emlékeztető habszivacs kockákon billegteti a színészeket.","shortLead":"Bagó Bertalan rendező a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatával feltört utcakövekre emlékeztető habszivacs...","id":"20250204_hvg-Ivan-Viripajev-orosz-iro-dramairo-Lengyelorszag-Reszegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/605e360c-5d5a-4117-b074-7cc979991253.jpg","index":0,"item":"0c034180-ca07-48cd-a512-d2c7d4ab4b45","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-Ivan-Viripajev-orosz-iro-dramairo-Lengyelorszag-Reszegek","timestamp":"2025. február. 04. 18:30","title":"Istenkeresés vagy anyagba fulladás? Ez a játék tétje Ivan Viripajev orosz író Részegek című darabjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar Pétert kritizálja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar...","id":"20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"24b47c7e-09d2-4c5d-88b6-3d4038bd4b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","timestamp":"2025. február. 05. 08:15","title":"Orbán Balázs értékelte az ország helyzetét, és arra jutott, minden a 2010 előtti kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","shortLead":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","id":"20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"7b880b26-65a8-42cd-8512-04979ce79d71","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","timestamp":"2025. február. 03. 16:35","title":"Ledobta a tollkabátot Kanye West felesége a fotósok előtt: alatta szinte meztelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]