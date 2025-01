Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész élet- és alkotótársával, Kaszás Tamással beszélgettünk.","shortLead":"Minden szépből van címmel a Budapest Galériában látható kiállítás a 2020-ban elhunyt Loránt Anikó életművéből. A művész...","id":"20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea05ecf5-3bbd-4196-b158-759ecc74d605.jpg","index":0,"item":"27a23073-449a-49d5-bfdd-33927d185418","keywords":null,"link":"/360/20250122_minden-szepbol-van-lorant-aniko-a-mu-kaszas-tamas-interju","timestamp":"2025. január. 22. 19:00","title":"Megfordult az idő kereke. Tudom is, hol – beszélgetés „Kaszival” „Panka” művészetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G, és a gyártó új okosórájára és TWS headsetére is vetettünk néhány pillantást.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy mit tud a gyakorlatban a Xiaomi olcsó almárkájának legújabb csúcsmodellje, a Redmi Note 14 Pro+ 5G...","id":"20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10214ade-ae4d-4124-a02a-411812d87871.jpg","index":0,"item":"8e4fce01-79ce-4ce5-9539-dce1b6b7176e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_olcso-mobil-okosora-tws-headset-redmi-note-14-pro-5g-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 21. 15:00","title":"200 megapixeles jóárasított mobil: teszten a legújabb Redmi és két kisebb társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5765e16-ba1c-445b-93f1-f74f9b373e91","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Állami Számvevőszék szerint nagyon rövid idő alatt fognak eljutni a programban a tervezéstől a megállapodásig, így indokolt, hogy segítsenek a szabályszerű, eredményes és célszerű vagyongazdálkodásban.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint nagyon rövid idő alatt fognak eljutni a programban a tervezéstől a megállapodásig...","id":"20250121_asz-jelen-ideju-ellenorzes-mav-Lazar-allomasmegujitasi-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5765e16-ba1c-445b-93f1-f74f9b373e91.jpg","index":0,"item":"19be3e19-5e7c-4c0c-8ea9-388e38b77a44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_asz-jelen-ideju-ellenorzes-mav-Lazar-allomasmegujitasi-program","timestamp":"2025. január. 21. 16:39","title":"Reagált az ÁSZ a MÁV felháborodott közleményére: jelen idejű ellenőrzést tartanak a társaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5dfad9-622a-46e2-8d99-089120f4df01","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250123_Marabu-Feknyuz-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af5dfad9-622a-46e2-8d99-089120f4df01.jpg","index":0,"item":"a5eab41a-8311-4867-acd1-85bd44d6b87c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Marabu-Feknyuz-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. január. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mini-Dubaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság friss ítéletében eljárásjogi hibát állapított meg, és az Államkincstár szerint a pénz nem jár vissza automatikusan. A főváros készült erre a válaszra, és ha kell, kártérítési pert indít. ","shortLead":"A bíróság friss ítéletében eljárásjogi hibát állapított meg, és az Államkincstár szerint a pénz nem jár vissza...","id":"20250121_nem-jar-vissza-a-penz-Budapestnek-tovabbra-is-fizetniuk-kell-a-szolidaritasi-adot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"3e5adcc0-0683-4a81-8cb2-930868c85d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_nem-jar-vissza-a-penz-Budapestnek-tovabbra-is-fizetniuk-kell-a-szolidaritasi-adot-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 16:53","title":"Reagált az Államkincstár: nem jár vissza a pénz Budapestnek, továbbra is fizetniük kell a szolidaritási adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló, aki a Facebook Marketplace felületén folytatja cseppet sem áldásos tevékenységét. Mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló...","id":"20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"ae433661-185d-4bac-8016-ca70515ce717","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. január. 23. 08:03","title":"Sikerült tetten érni egy csalót, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan veri át az embereket a Facebook Marketplace-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek. Ezeknek a túlnyomó többségét importálni kell, ezért Brüsszelben egyre nagyobb figyelmet szentelnek Dél-Amerikának, ahol viszont a szükséges nyersanyagok közül 24 fellelhető. A baj csak az, hogy ez másnak is eszébe jutott.","shortLead":"Az Európai Unió 34 úgynevezett kritikus fontosságú nyersanyagot tart nyilván, amelyek fontos összetevői a termelésnek...","id":"20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a530b5f0-0419-46bb-bb1a-2d6f35cf6272.jpg","index":0,"item":"ee08140e-fa86-4472-a79d-6e4093209ea5","keywords":null,"link":"/360/20250121_nyersanyagok_latin-amerika_versenykepesseg-eu","timestamp":"2025. január. 21. 16:25","title":"Az EU is beszállt a versenybe a dél-amerikai ásványkincsekért – épp csak az USA-t és Kínát kellene beelőznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különböző típusú vírusok hatástalanná, illetve működésképtelenné tételére fejlesztenek eszközt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratóriuma (VNL) és a RoLink Biotechnology Kft. szakemberei – közölte az intézmény.","shortLead":"Különböző típusú vírusok hatástalanná, illetve működésképtelenné tételére fejlesztenek eszközt a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20250121_pecsi-tudomanyegyetem-virusok-hatastalanitasa-uj-eszkoz-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee.jpg","index":0,"item":"f772abbd-6ab8-4436-a8f3-b518881b468f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_pecsi-tudomanyegyetem-virusok-hatastalanitasa-uj-eszkoz-fejlesztes","timestamp":"2025. január. 21. 13:33","title":"Olyan eszközt fejlesztenek pécsi kutatók, ami gyorsíthatja a vakcinafejlesztést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]