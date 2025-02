Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","shortLead":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","id":"20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219.jpg","index":0,"item":"74a18057-2bf6-43df-9f1d-ba433ae8806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","timestamp":"2025. február. 03. 13:09","title":"Kiütötte az európai autógyártókat Trump vámfenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Dow Jones, az S&P 500 és a NASDAQ is jóval alacsonyabban nyitott, mint ahol pénteken, a vámok bejelentése előtt abbamaradt a kereskedés.","shortLead":"A Dow Jones, az S&P 500 és a NASDAQ is jóval alacsonyabban nyitott, mint ahol pénteken, a vámok bejelentése előtt...","id":"20250203_donald-trump-usa-tozsde-dow-jones-nasdaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb.jpg","index":0,"item":"fbfb67b9-fcce-433e-94de-100ce50ae712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-tozsde-dow-jones-nasdaq","timestamp":"2025. február. 03. 15:50","title":"Erőteljes mínusszal nyitottak az amerikai tőzsdék a vámhírek utáni hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","shortLead":"Több mint három évtizede kezdett el működni a tanszék. ","id":"20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/979d6ad0-10b0-434b-94b3-a69e4ac37f8d.jpg","index":0,"item":"35dee1f9-2f62-485a-8b49-021471871d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_ppke-bttk-germanisztika-tanszek","timestamp":"2025. február. 03. 11:12","title":"A tanév közepén szűnt meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem germanisztika tanszéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó Bluetooth-technológiát.","shortLead":"Bluetooth helyett UWB: több szempontból is előnyös lehet, ha a Samsung valóban száműzi a hangátvitelben a korosodó...","id":"20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/129f26b8-f0b2-4fcc-9267-549766b5ca2d.jpg","index":0,"item":"9b3e4b27-7966-48a7-ba80-8396d8110869","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_samsung-szabadalom-vezetek-nelkuli-fulhallgatok-bluetooth-helyett-uwb","timestamp":"2025. február. 03. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: a Samsungtól jöhet az első Bluetooth-mentes vezeték nélküli fülhallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben hajmeresztő lesz a villanyszámla. Jól értesültek szerint ugyanakkor ez éppen ellenkezőleg működik. Most fény derül az igazságra.","shortLead":"Gyerekként sokat hallgattuk a szüleinktől, hogy mindig kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk a szobából, különben...","id":"20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1b18bba-35ee-4361-a913-d32f0905caff.jpg","index":0,"item":"2713219f-d3da-4886-85ac-477ec85feb37","keywords":null,"link":"/elet/20250204_lampa-villany-kapacsolas-fogyasztas-izzo-energiatakarekos","timestamp":"2025. február. 04. 05:42","title":"Tényleg többet fogyaszt a lámpa fel- és lekapcsolása, mint a folyamatos égetése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","shortLead":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","id":"20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"7b880b26-65a8-42cd-8512-04979ce79d71","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","timestamp":"2025. február. 03. 16:35","title":"Ledobta a tollkabátot Kanye West felesége a fotósok előtt: alatta szinte meztelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","shortLead":"A Mohos-Töbörben minden megvolt ahhoz, hogy nagyon hideg legyen.","id":"20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"123fa37c-160b-4509-a693-a8072bb3c727","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_tel-fagy-hideg-mohos-tobor-bukk","timestamp":"2025. február. 04. 15:38","title":"A múlt éjjel volt a leghidegebb a télen, -25,7 fokot mértek a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]