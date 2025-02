Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46787444-e58a-4df4-8082-ed24f1cd9795","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük elfogadhatatlan, amit Orbán Viktor Fóton mondott. ","shortLead":"Szerintük elfogadhatatlan, amit Orbán Viktor Fóton mondott. ","id":"20250207_nyilt-level-filmesek-reakcio-orban-viktor-fot-filmstudio-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46787444-e58a-4df4-8082-ed24f1cd9795.jpg","index":0,"item":"e2ac9423-91b7-4835-a6e4-948cfe308302","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_nyilt-level-filmesek-reakcio-orban-viktor-fot-filmstudio-beszed","timestamp":"2025. február. 07. 09:53","title":"„A magyar állami filmfinanszírozás csődje és szégyene” – nyílt levélben tiltakoznak a filmesek Orbán fóti beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vida Józsefék nem adtak be ajánlatot a január végi határidőre.","shortLead":"Vida Józsefék nem adtak be ajánlatot a január végi határidőre.","id":"20250206_Megsem-akarja-megvenni-a-TV2-az-egyik-legnagyobb-lengyel-tevecsatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af36752c-f64a-4020-9fcf-09c4a11593ff.jpg","index":0,"item":"881285a9-91ac-4489-8c8d-b1ce7c1a98fa","keywords":null,"link":"/kkv/20250206_Megsem-akarja-megvenni-a-TV2-az-egyik-legnagyobb-lengyel-tevecsatornat","timestamp":"2025. február. 06. 14:55","title":"Mégsem veszi meg a TV2 az egyik legnagyobb független lengyel tévécsatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","shortLead":"Két légtechnikai berendezés gyulladt ki az aréna hatodik emeletén.","id":"20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a96eb9-e75d-460e-b015-00ec92877482.jpg","index":0,"item":"4a44b229-1420-4de2-943d-5e297f4a9197","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_puskas-arena-tuzeset-tuzoltok-oltas-video","timestamp":"2025. február. 05. 17:49","title":"Videón a tűzoltók küzdelme a Puskás Arénában felcsapó lángokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418996f9-e242-4e4f-ae6c-ecc1c7e60ac2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy bejelentésre nem érdemes számítani, várhatóan egy sajtóközlemény formájában, de napokon belül bemutatkozhat az Apple legolcsóbb mobilja. Ami drágább is lehet, mint az eddigi generációk.","shortLead":"Nagy bejelentésre nem érdemes számítani, várhatóan egy sajtóközlemény formájában, de napokon belül bemutatkozhat...","id":"20250207_apple-uj-iphone-se-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/418996f9-e242-4e4f-ae6c-ecc1c7e60ac2.jpg","index":0,"item":"2fd9ff0e-e966-40d4-974c-de4a2f0672dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-uj-iphone-se-megjelenes","timestamp":"2025. február. 07. 10:03","title":"Már csak párat kell aludni, és megérkezhet az alapjaiban megújult iPhone SE – drágábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét vagy pénzvisszatérítést is választhatnak a tulajdonosok; Magyarországon utóbbi opció. ","shortLead":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét...","id":"20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434.jpg","index":0,"item":"dafb8d58-8e37-451b-981b-bf22005748b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","timestamp":"2025. február. 05. 18:03","title":"39 ezer forint is ütheti a markát annak, aki ilyen mobilt használ – pénzvisszatérítést jelentett be a gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra készülnek, amelyben egy orosz–magyar oligarcha is érdekelt. A helyiek petícióznak és tüntetni készülnek, de óriási az ellenszél. ","shortLead":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra...","id":"20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"4c74a19e-3a82-4613-8c15-8a4957ab49ad","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","timestamp":"2025. február. 05. 15:00","title":"Sukoró kettő, NER-módra: szinte bármit építhet a tó partjára egy orosz–magyar oligarcha érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","shortLead":"Daniel Barenboim közleményben adott hírt egészségügyi állapotáról, ami az utóbbi években fokozatosan romlott. ","id":"20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90.jpg","index":0,"item":"6b5921a1-9e3b-4f27-90f7-585e12cdf48e","keywords":null,"link":"/kultura/20250206_Daniel-Barenboim-karmester-Parkinson-kor","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"A világhírű karmester, Daniel Barenboim Parkinson-kórban szenved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","shortLead":"A főpolgármester továbbra is küzd a Mini-Dubaj megépítése ellen, bár több kihívással is szembe kell néznie. ","id":"20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae34ca11-b63c-4081-a113-a53194ff6926.jpg","index":0,"item":"65bd3420-33bf-4f67-b26b-6916a8925e50","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Karacsony-Gergely-Budapest-Fidesz-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 18:38","title":"Karácsony Gergely: Budapest nem Bindzsisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]