[{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","shortLead":"Három nap alatt több mint 10 forinttal csökkent a dollár-forint árfolyam.","id":"20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"c7851c2a-353f-4abb-a093-a45970d8362a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_forint-dollar-arfolyam-vam-euro","timestamp":"2025. február. 05. 11:41","title":"Erős napja van a forintnak, már kevesebb mint 390 egy dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti büntetést.","shortLead":"Nem kérhette a lengyel kormány, hogy visszamenőlegesen felezzék meg a bírók függetlenségének megsértése miatti...","id":"20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb05110a-1b3b-44f3-b413-cefc967ba9e5.jpg","index":0,"item":"0b290004-7f04-468f-b425-6e1f9e73b7d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_birosag-Lengyelorszag-EU-birsag","timestamp":"2025. február. 05. 11:48","title":"Megerősítette a bíróság: jogos volt a Lengyelország elleni 130 milliárd forintos EU-bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","shortLead":"A színész szerint a Facebook-alapító milliárdos problematikus döntéseket hoz.","id":"20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5306a616-735c-4037-bbf8-6999ad4c59b5.jpg","index":0,"item":"44a6ad76-bd65-432c-ba8a-8276be98e756","keywords":null,"link":"/elet/20250205_Jesse-Eisenberg-nem-akarja-tobbe-hogy-Mark-Zuckerberggel-azonositsak","timestamp":"2025. február. 05. 12:29","title":"Jesse Eisenberg nem akarja többé, hogy Mark Zuckerberggel azonosítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elég drasztikus étrendváltást vitt véghez egy floridai férfi, és ennek a saját bőrén tapasztalta meg a hatásait. 