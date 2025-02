Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési trendsávban maradt. Az unió elleni vámok bejelentése csak idő kérdése, akkor a 420-as euró is benne lesz a pakliban. A vámháború rontja a magyar gazdaság növekedési kilátásait, emeli az inflációs kockázatokat. És lehet, hogy az USA-ban vámkárosult kínai Temu még jobban rámegy Európára.","shortLead":"Donald Trump a vámháború első köréből kihagyta az EU-t. A forint árfolyama gyengült, de egyelőre az erősödési...","id":"20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08d1590-560b-49be-9d31-21131e472b9f.jpg","index":0,"item":"d015674f-d172-44d4-bb64-fd42739fc3be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_Trump-vamhaboruja-420-forintos-eurot-es-meg-tobb-Temut-hozhat-Magyarorszagnak-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 17:08","title":"Trump vámháborúja még több Temut és 420-as eurót hozhat Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. február. 04. 11:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Pánczél Kevin 2013 óta játszott az egyesület színeiben.","shortLead":"Pánczél Kevin 2013 óta játszott az egyesület színeiben.","id":"20250203_Autobalesetben-elhunyt-a-Gyongyos-kezicsapatanak-20-eves-kapusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"4b10f831-e1ba-4c3e-a711-c9818b6d50c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Autobalesetben-elhunyt-a-Gyongyos-kezicsapatanak-20-eves-kapusa","timestamp":"2025. február. 03. 21:29","title":"Autóbalesetben elhunyt a Gyöngyös kézicsapatának 20 éves kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és laptopja, és majdnem annyi autója van, mint 2010-ben a leggazdagabb 20 százalék egy háztartásának.","shortLead":"Sebestyén Géza szerint ezt az támasztja alá, hogy ma egy, az alsó jövedelmi ötödbe tartozó családnak több mobilja és...","id":"20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c028fb91-dd05-45e5-a9cc-6e0673a7ae7d.jpg","index":0,"item":"81dad809-834c-45ce-884f-1c9b4c6a54e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_mcc-sebestyen-geza-szegenyseg","timestamp":"2025. február. 04. 08:10","title":"Az MCC elemzője szerint ma jobb szegénynek lenni Magyarországon, mint 2010-ben gazdagnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kerala üdülőhely, ahol a magyar miniszterelnök a múlt hónapban pihent, bombafenyegetést kapott, állítólag Lengyelországból, de hamar kiderült, hogy csak kamu.","shortLead":"Kerala üdülőhely, ahol a magyar miniszterelnök a múlt hónapban pihent, bombafenyegetést kapott, állítólag...","id":"20250203_Bombafenyegetest-kapott-Orban-indiai-luxusszallodaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/059ea810-bb5f-4438-bc01-866bcb5ccce8.jpg","index":0,"item":"7a78f291-b5fe-47c0-a652-a068b789e3a0","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Bombafenyegetest-kapott-Orban-indiai-luxusszallodaja","timestamp":"2025. február. 03. 21:46","title":"Bombafenyegetést kapott Orbán indiai luxusszállodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Néhány napja a rendőrség még azt mondta, a nő dohányzott, az okozta a tüzet, majd gunyoros stílusban kezdték kioktatni a kommentelőiket. A Patent szerint a nő évekkel ezelőtt hozzájuk fordult, azt állította, hogy férje bántalmazta őt, ő pedig retteg tőle. A rendőrség szerint a volt férj álcázta magát, majd visszatért a lakásba, ahol bántalmazhatta, és felgyújthatta volt feleségét. ","shortLead":"Néhány napja a rendőrség még azt mondta, a nő dohányzott, az okozta a tüzet, majd gunyoros stílusban kezdték kioktatni...","id":"20250204_rendorseg-patent-otodik-kerulet-halalra-egett-lakastuz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c8cda55d-cceb-458e-91e4-dfe4fd8883bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-patent-otodik-kerulet-halalra-egett-lakastuz-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Rendőrség: A volt férj ölhette meg az ágyában halálra égett japán nőt a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar Pétert kritizálja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar...","id":"20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"24b47c7e-09d2-4c5d-88b6-3d4038bd4b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","timestamp":"2025. február. 05. 08:15","title":"Orbán Balázs értékelte az ország helyzetét, és arra jutott, minden a 2010 előtti kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]