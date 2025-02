Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen kívül hagyta.","shortLead":"A vasúti átjárónál nem volt se lámpa, se sorompó, stoptábla viszont igen – azt azonban a rendőrautó sofőrje figyelmen...","id":"20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf263f6e-27fa-4d3d-83b5-033aaf344dee.jpg","index":0,"item":"2c6543c9-0655-4ad3-ac8d-12a6555dfaad","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendor-auto-vonat-karambol-vasuti-atjaro","timestamp":"2025. február. 05. 10:07","title":"Videó: Vonat elé hajtott a rendőr, eltiltották a vezetéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"067c1f37-62e1-46b3-93a5-0189f05fcfe5","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Zsolt szerint nagy eredmény lenne, ha a Liverpool megnyerné a bajnokságot, mivel még nincs angol bajnoka Magyarországnak.","shortLead":"Szoboszlai Zsolt szerint nagy eredmény lenne, ha a Liverpool megnyerné a bajnokságot, mivel még nincs angol bajnoka...","id":"20250204_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-szoboszlai-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/067c1f37-62e1-46b3-93a5-0189f05fcfe5.jpg","index":0,"item":"e26a34bf-46b4-479b-a9b8-1d6a805e0a76","keywords":null,"link":"/sport/20250204_labdarugas-liverpool-szoboszlai-dominik-szoboszlai-zsolt","timestamp":"2025. február. 04. 11:58","title":"Szoboszlai édesapja: Dominiknak egoistábbnak kell lennie, hogy érvényesülni tudjon a sztárok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart, egy volt miniszter szerint mindkét nagyhatalom ki akarja iktatni Zelenszkijt.","shortLead":"Moszkva és Washington is arról beszél, hogy választásokra lenne szükség Ukrajnában. Kijev orosz destabilizációtól tart...","id":"20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30279378-69b3-4b05-956c-b52f35889e10.jpg","index":0,"item":"569e0e50-194a-4eb2-9b17-4b91e39b1f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_ukrajna-egyesult-allamok-oroszorszag-valasztas","timestamp":"2025. február. 04. 10:57","title":"Megdöbbentette az ukránokat, hogy az Egyesült Államokban ugyanazt akarják, mint Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","shortLead":"Nettó 24 milliárd forintot osztottak ki Rogán Antalék az állami kommunikációra 2024 utolsó három hónapjában.","id":"20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f275a1f8-f5c6-4876-82dc-29f19c433711.jpg","index":0,"item":"d7ccb8af-0d0e-4d7a-a3eb-c746927cdda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_rogan-kommunikacio-balasy-kampany-plakat","timestamp":"2025. február. 05. 08:22","title":"Újabb milliárdokat szórtak ki a kormány plakátjaira, a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a diákhitel kommunikációjára is jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi jogalkotásért, a bírói véleménynyilvánítás szabadságáért és a hivatáshoz méltó bérért hívják utcára a bírákat, a bírósági dolgozókat és mindenkit, aki fontosnak tartja az ügyet. ","shortLead":"Most már biztos, hogy lesz demonstráció az igazságügy függetlenségéért. A szervezők a jogállami igazságügyi...","id":"20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7988e77c-ed98-4327-9ec1-4fb6206f1f87.jpg","index":0,"item":"5cd6c3d8-cfc1-48e5-b29c-9f8ca0dbd936","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_A-Parlamenttol-az-Igazsagugyi-Miniszteriumig-vonulnak-elso-tuntetesukon-a-magyar-birok","timestamp":"2025. február. 05. 14:01","title":"A Parlamenttől az Igazságügyi Minisztériumig vonulnak első tüntetésükön a magyar bírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az európaiaknak GDP-jük két százalékánál jóval többet kell fektetniük a védelembe.","shortLead":"Az európaiaknak GDP-jük két százalékánál jóval többet kell fektetniük a védelembe.","id":"20250203_NATO-fotitkar-az-europai-vedelem-az-Egyesult-Allamok-nelkul-nem-fog-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9.jpg","index":0,"item":"b23c1084-9985-4c57-8360-ab86df9f00ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_NATO-fotitkar-az-europai-vedelem-az-Egyesult-Allamok-nelkul-nem-fog-mukodni","timestamp":"2025. február. 03. 21:14","title":"NATO-főtitkár: az európai védelem az Egyesült Államok nélkül nem fog működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","shortLead":"Erődítéseket épített Igor Rugajev Kurszkban, de nem fizették ki. Amikor tüntetni akart emiatt, a rendőrök mentek érte.","id":"20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"e38c34f5-a730-45ab-965c-3aa648bce496","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_kurszki-vallalkozo-fiezetes-tuntetes-oroszorszag","timestamp":"2025. február. 05. 15:11","title":"Elvittek a rendőrök egy kurszki vállalkozót, akit nem fizettek ki Putyinék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp azelőtt, hogy a telket felvásárló vállalkozás Habony Árpádhoz került volna.","shortLead":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp...","id":"20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"64b46c0b-7955-4764-a474-6c8b738e864c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","timestamp":"2025. február. 04. 12:34","title":"Egyszer csak megjelentek Habonyék, és kivásárolták egy családi cég alól a telket – most ez ér nekik elővásárlási jogot Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]