[{"available":true,"c_guid":"1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","shortLead":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","id":"20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6.jpg","index":0,"item":"3a433155-5746-4fca-9796-0c12a8c9f3ad","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 08. 20:58","title":"Tizenöt éves játékosa góljával a második meccsét is megnyerte a női hokiválogatott az olimpiai selejtezőtornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai, ezért nem hajlandó felfedni terveit.","shortLead":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai...","id":"20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"cb1d4ace-c585-4fa8-bb4d-b9dd0c703518","keywords":null,"link":"/360/20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","timestamp":"2025. február. 07. 15:24","title":"Le Figaro-elemzés: Folyik Putyin pókerjátszmája, hogy megossza Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is a levegőbe emelkedett.","shortLead":"Max Manow a Grand Canyon felett ugrott ki egy helikopterből, hogy a világon először földet érés nélkül többször is...","id":"20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4cf8b9e-74f9-4efc-a9fc-36592869986c.jpg","index":0,"item":"39752a28-1a75-4200-9ed6-2a2e03c27f85","keywords":null,"link":"/elet/20250207_repulogep-ejtoernyos-grand-canyon-vegtelen-redbull","timestamp":"2025. február. 07. 18:38","title":"Bemutatta a „végtelen ejtőernyőzést” egy szárnyas ruhás extrémsportoló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","shortLead":"Evelyn Miller csatornáját több mint százezren követik a TikTokon.","id":"20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9496598f-5473-494b-90c0-b9d63d8aa423.jpg","index":0,"item":"df8c9247-b952-4261-a3a3-e8b50e6851b3","keywords":null,"link":"/elet/20250208_evelyn-miller-ket-vagina-huvely-terhesseg-szex","timestamp":"2025. február. 08. 05:01","title":"A két vaginával született nő válaszolt a leggyakoribb kérdésekre, amiket kapni szokott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","shortLead":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","id":"20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd.jpg","index":0,"item":"87be5a90-1905-4128-b1a7-c793faf43048","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","timestamp":"2025. február. 07. 14:03","title":"Hozzányúl a mesterséges intelligenciához a Samsung, hogy hatékonyabb legyen a 6G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e4450e-6a03-4b59-bee7-13a7fede5ff2","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Peking reméli, hogy Panama helyes döntést hoz a két ország együttműködéseivel kapcsolatban.","shortLead":"Peking reméli, hogy Panama helyes döntést hoz a két ország együttműködéseivel kapcsolatban.","id":"20250207_Kina-ugy-fenyitett-ra-Panamara-mint-Vito-Corleone-a-Torokre-a-Keresztapaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e4450e-6a03-4b59-bee7-13a7fede5ff2.jpg","index":0,"item":"4d0a9846-250c-40ba-b6d0-f5062627ce33","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_Kina-ugy-fenyitett-ra-Panamara-mint-Vito-Corleone-a-Torokre-a-Keresztapaban","timestamp":"2025. február. 07. 16:20","title":"Kína úgy fenyített rá Panamára, mint Vito Corleone a Törökre a Keresztapában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199387-fbd4-4bef-98f6-4958d3e34dad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szabadon szeretne hozzáférni a világ minden iCloud-felhasználójának adataihoz a brit kormányzat, de a korábbiakból kiindulva ebbe aligha fog belemenni az Apple.","shortLead":"Szabadon szeretne hozzáférni a világ minden iCloud-felhasználójának adataihoz a brit kormányzat, de a korábbiakból...","id":"20250207_apple-nagy-britannia-hozzaferes-keres-titkositott-adatok-felho-icloud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea199387-fbd4-4bef-98f6-4958d3e34dad.jpg","index":0,"item":"5ac66c09-209f-4118-b7c0-6e074a74f4bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-nagy-britannia-hozzaferes-keres-titkositott-adatok-felho-icloud","timestamp":"2025. február. 07. 18:33","title":"The Washington Post: az Apple-felhasználók titkosított adataihoz követel hozzáférést a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cél, hogy minden munkavállaló 8 százalékos béremelést kapjon, amit a vállalat vezetése nem akar megadni.","shortLead":"A cél, hogy minden munkavállaló 8 százalékos béremelést kapjon, amit a vállalat vezetése nem akar megadni.","id":"20250207_sztrajk-vernova-veresegyhazi-telephely-nehezfemipari-szakszervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"78bd1702-794f-4a7f-9889-489716d14cee","keywords":null,"link":"/kkv/20250207_sztrajk-vernova-veresegyhazi-telephely-nehezfemipari-szakszervezet","timestamp":"2025. február. 07. 21:06","title":"Sztrájkra készül a szakszervezet a GE Vernova veresegyházi telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]