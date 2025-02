Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat kívül-belül a Magyarországon 18,9 millió forinton nyitó újdonság.","id":"20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02726fff-9f48-4656-86bd-7f77bfea58dc.jpg","index":0,"item":"e85fa1d4-4dad-453a-b67c-c1ea55a397a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_beultunk-a-legujabb-elektromos-skodaba-a-megujult-enyaqba","timestamp":"2025. február. 10. 06:41","title":"Beültünk a legújabb elektromos Skodába, a megújult Enyaqba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Témák és vélemények a nemzetközi lapokból.","shortLead":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus...","id":"20250209_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6df248e5-e086-4ede-b3fa-dd0889bae82d","keywords":null,"link":"/360/20250209_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Kiemelt figyelmet kaptak a világsajtóban a Trumpnak tapsoló Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","shortLead":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","id":"20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5.jpg","index":0,"item":"2a394603-53fe-4418-b7df-86f34bdbecbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","timestamp":"2025. február. 10. 08:14","title":"Új magángépet vett magának Max Verstappen, több mint 20 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szvasztikás póló végül nem került fel Kanye webshopjába, egy White Lives Matter feliratú pulcsi viszont igen.","shortLead":"A szvasztikás póló végül nem került fel Kanye webshopjába, egy White Lives Matter feliratú pulcsi viszont igen.","id":"20250209_kanye-west-horogkereszt-twitter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"4e02fb6d-bebd-4fad-93f0-ba996e28c7d1","keywords":null,"link":"/elet/20250209_kanye-west-horogkereszt-twitter","timestamp":"2025. február. 09. 10:19","title":"Náci őrjöngésbe kezdett Kanye West, horogkeresztes pólót is bemutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar és ováció szakított meg. A legfontosabb feladata a jelek szerint a Vox-elnök melletti korteskedés volt.","shortLead":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar...","id":"20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4.jpg","index":0,"item":"4e7d6a12-60ab-4439-888d-d2056cef1e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 13:07","title":"Soros, népességcsere és gender – végigőrjöngte Orbán beszédét a közönség a madridi csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","shortLead":"Követik a tömeggyártók szokásait, néhány látványelem változik a kocsin egy-egy frissítésnél.","id":"20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d8f1df-7cb4-429f-ad08-95f42f456990.jpg","index":0,"item":"9095552b-0b7a-46ef-8a76-ed3dac6762c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kepeken-a-nalunk-is-legnepszerubb-BYD-modell-uj-verzioja","timestamp":"2025. február. 10. 07:05","title":"Képeken a nálunk is legnépszerűbb BYD-modell friss verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt feltételt a kormánynak, ami évekbe telhet.","shortLead":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt...","id":"20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"b5309520-343b-4e80-9cef-e03b037005be","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","timestamp":"2025. február. 09. 12:12","title":"Vitézy Dávid bemutatta, milyen feltételeket kell teljesítenie a kormánynak a főváros második részletfizetéséig Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szörnyű tettről egy videót is küldött. ","shortLead":"A szörnyű tettről egy videót is küldött. ","id":"20250208_Egy-veszekedes-utan-kidobta-az-ablakon-baratnoje-kutyajat-egy-orosz-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"6efad7bb-7707-402c-8693-6df020bb3c81","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Egy-veszekedes-utan-kidobta-az-ablakon-baratnoje-kutyajat-egy-orosz-ferfi","timestamp":"2025. február. 08. 13:06","title":"Egy veszekedés után kidobta az ablakon barátnője kutyáját egy orosz férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]