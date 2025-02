Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemteljesítő hitelekre és a villamos energia belső piacára vonatkozó uniós szabályok miatt is lépéseket tesz az Európai Bizottság.","shortLead":"A nemteljesítő hitelekre és a villamos energia belső piacára vonatkozó uniós szabályok miatt is lépéseket tesz...","id":"20250212_europai-bizottsag-kotelezettsegszegesi-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"cf11bf2c-e193-43b8-9c4e-66dad00adc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_europai-bizottsag-kotelezettsegszegesi-eljaras","timestamp":"2025. február. 12. 15:09","title":"Újabb kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","shortLead":"Várható volt, hogy a Tesla-vezér Elon Musk miatt összeférhetetlenség alakul ki.","id":"20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906e79fc-1b43-4ed0-8cc2-a8dc000d5d22.jpg","index":0,"item":"b429b7f0-09e3-4fed-9ec6-ea1448b8b6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tesla-cybertruck-elektromos-jarmu-amerikai-kulugyminiszterium-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. február. 13. 09:04","title":"Úgy volt, hogy Teslákat vesz az amerikai külügy, de most már csak „páncélozott elektromos járművekről” van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbe6b7d-c0d7-4bce-81e8-54aaf79e6d4f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kétszintes üléselrendezéssel zsúfolhatnak még több utast ugyanannyi helyre.","shortLead":"Kétszintes üléselrendezéssel zsúfolhatnak még több utast ugyanannyi helyre.","id":"20250212_airbus-chaise-lounge-ketszintes-uleselrendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bbe6b7d-c0d7-4bce-81e8-54aaf79e6d4f.jpg","index":0,"item":"4e3293d2-a44b-4104-8b20-d720aeb9f67f","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_airbus-chaise-lounge-ketszintes-uleselrendezes","timestamp":"2025. február. 12. 16:10","title":"Már az Airbus is vizsgálja, hogyan lehetne „egymás ölébe” ültetni az utasokat a repülőgépeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz a miniszterelnök-jelöltjük – mondta a pártelnök a Partizán műsorában. Magyar beszélt még a NER elszámoltatásáról, a hamarosan színre lépő szakpolitikusaikról, a 106 egyéni jelöltjük kiválasztásáról, a Tisza oligarchamentes kampányfinanszírozásáról, és arról is, hogy “a politika nem egy agysebészet”. ","shortLead":"Kormányzásra készül a Tisza Párt, és bár Magyar Péter úgy érzi, készen áll rá, nem biztos, hogy ő lesz...","id":"20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"db38ebeb-a895-4574-a9e7-c1c6d666d587","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Magyar-Peter-Partizan-Tisza-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 21:42","title":"Magyar Péter egyelőre nem terítette ki a lapjait, és abban sem biztos, hogy ő lesz Orbán Viktor kihívója, de \"ennél csak jobban lehet csinálni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendszeres a rongálás.","shortLead":"Rendszeres a rongálás.","id":"20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1138666-a1ac-40ed-ae4a-f7edc320a678.jpg","index":0,"item":"8fd68543-27e3-41a7-8f89-70892b19d939","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Mar-megint-letortek-a-Margit-hid-kokeresztjeit","timestamp":"2025. február. 12. 16:45","title":"Már megint letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","shortLead":"Az egyik autót a szembejövő sávig lökte.","id":"20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eef4841-30ee-463d-ad16-e96bfedc45cb.jpg","index":0,"item":"3f09736f-fbb3-4934-92c4-6c14711798cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_tartalykocsi-miatt-repultek-az-autok-Arpad-hidi-balesetnel-video","timestamp":"2025. február. 13. 07:50","title":"Egy tartálykocsi miatt repültek az autók az Árpád hídi balesetnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt prezentálta a BKK a felújítási terveket.","shortLead":"Lezajlott az első lakossági fórum a Nagykörút megújításáról, ahol helyi lakosok és autós érdekvédelmi szervek előtt...","id":"20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e115743b-4341-49fc-b8c7-b841f97b9b9c.jpg","index":0,"item":"9fac3a0a-592f-4c74-9e8f-094db0eb071c","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Niedermuller-Peter-Nagykorut-felujitasa-BKK-Budapest","timestamp":"2025. február. 11. 19:28","title":"Elmondták, milyen új Nagykörutat álmodik a főváros - széles bringasáv jön, de az áruszállítókra is gondolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","shortLead":"A mesterséges intelligencia futtatására is képes az új, középkategóriás Snapdragon 6 Gen 4 mobil platform.","id":"20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58487baa-bd8c-48b0-8955-a93098c78ae9.jpg","index":0,"item":"c8f36783-b28f-4498-9b3c-3a78a081ef31","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_qualcomm-snapdragon-6-gen-4-mobil-platform-processzor-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 13. 16:03","title":"Csúcskategóriás képességek egy középkategóriás chipben: itt a Qualcomm új lapkája, a Honor mobiljai is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]