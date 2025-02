Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég azt ígéri, hogy a jövőben a GVH munkatársaival összedolgozva tesznek majd a magyar reklámkommunikáció fejlesztéséért.","shortLead":"A cég azt ígéri, hogy a jövőben a GVH munkatársaival összedolgozva tesznek majd a magyar reklámkommunikáció...","id":"20250214_foodora-valasz-gazdasagi-versenyhivatal-versenyfelugyeleti-eljaras-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"0eefe172-c259-46c2-a3fd-d7278204ebb1","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_foodora-valasz-gazdasagi-versenyhivatal-versenyfelugyeleti-eljaras-birsag","timestamp":"2025. február. 14. 18:41","title":"Reagált a Foodora, miután 55 millióra bírságolta a versenyhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b62f76-f9be-4a2d-b61a-c8a1ffae632d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint az, hogy az áruházlánc a beszállítóira mutogat, nem segít a több mint egymillió magyar cukorbetegen.","shortLead":"A versenyhivatal szerint az, hogy az áruházlánc a beszállítóira mutogat, nem segít a több mint egymillió magyar...","id":"20250214_GVH-Lidl-teljes-kiorlesu-pekaruk-viszontvalasz-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30b62f76-f9be-4a2d-b61a-c8a1ffae632d.jpg","index":0,"item":"af600c50-c52f-4c8d-a7db-74ccc7c11cbb","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_GVH-Lidl-teljes-kiorlesu-pekaruk-viszontvalasz-reakcio","timestamp":"2025. február. 14. 14:44","title":"Visszaszólt a GVH a büntetést kifogásoló Lidlnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A fagyzugos részeken mínusz 18, mínusz 19 fokra is lehűlhet a levegő.","shortLead":" A fagyzugos részeken mínusz 18, mínusz 19 fokra is lehűlhet a levegő.","id":"20250215_Jovo-heten-akar-minusz-15-fok-is-lehet-utoljara-evekkel-ezelott-volt-erre-pelda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9216539-2395-456e-a91e-903e84bf9065.jpg","index":0,"item":"a8d07320-63ef-4fd3-97c2-dd731f31180e","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Jovo-heten-akar-minusz-15-fok-is-lehet-utoljara-evekkel-ezelott-volt-erre-pelda","timestamp":"2025. február. 15. 18:19","title":"Jövő héten akár mínusz 15 fok is lehet, utoljára évekkel ezelőtt volt erre példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30158e1f-4818-4a27-a307-4f7bbdaf450d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Leginkább a semmi sem számít illik rájuk. ","shortLead":"Leginkább a semmi sem számít illik rájuk. ","id":"20250215_BMW-es-taxi-kozlekedik-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30158e1f-4818-4a27-a307-4f7bbdaf450d.jpg","index":0,"item":"86c1d397-822b-444d-aa6c-44be81eb6560","keywords":null,"link":"/cegauto/20250215_BMW-es-taxi-kozlekedik-video","timestamp":"2025. február. 15. 08:13","title":"Nehéz magyarázatot találni rá, ahogy ez a BMW-s és taxis közlekedik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Ha péntek reggel, akkor miniszterelnöki interjú a Kossuth rádióban. ","id":"20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/317c3471-2765-48a4-be11-81298be6f32c.jpg","index":0,"item":"af683f1c-863e-45bf-a801-5f64b247f659","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_Orban-Viktor-a-Kossuth-Radioban-EU-orosz-ukran-haboru-uj-kormanyzati-intezkedesek","timestamp":"2025. február. 14. 07:24","title":"Orbán Viktor a Kossuth rádióban: \"Halleluja, erre vártunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","shortLead":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","id":"20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"2061fd4c-6620-4697-a4b6-eaa37f9f091e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 11:34","title":"Kórházba került Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed12936e-a7ed-4158-80bb-4837c45d468e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 11 éves kislány halála sokkolta Franciaországot. Látszólag ok nélkül, több késszúrással ölte meg egy 23 éves férfi. A kisváros most egyszerre birkózik a gyásszal, és a rettegéssel, hogy ez a horror bármikor újra megtörténhet. ","shortLead":"Egy 11 éves kislány halála sokkolta Franciaországot. Látszólag ok nélkül, több késszúrással ölte meg egy 23 éves férfi...","id":"20250214_louise-lasalle-gyilkossag-videojatek-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed12936e-a7ed-4158-80bb-4837c45d468e.jpg","index":0,"item":"3e28c722-2c4a-4acc-9b89-f2fad560228d","keywords":null,"link":"/elet/20250214_louise-lasalle-gyilkossag-videojatek-franciaorszag","timestamp":"2025. február. 14. 06:21","title":"„Reméljük, a gyilkos beszélni fog, mert tudni szeretnénk, miért tett ilyen szörnyűséget”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A válasz szerintük veszélyezteti Magyarország bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekeit.","shortLead":"A válasz szerintük veszélyezteti Magyarország bűnüldözési és bűnmegelőzési érdekeit.","id":"20250214_orban-viktor-levai-aniko-indiai-utazas-krishna-kumar-terrorelharitasi-kozpont-kozerdeku-adatigenyles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14c180d-4744-4213-bc81-e44d8d06c861.jpg","index":0,"item":"e6c4fdd7-8d6f-4009-89aa-1f9ad0c6b5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250214_orban-viktor-levai-aniko-indiai-utazas-krishna-kumar-terrorelharitasi-kozpont-kozerdeku-adatigenyles","timestamp":"2025. február. 14. 18:18","title":"Nem árulja el a TEK, mennyibe került Orbánék védelme Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]