[{"available":true,"c_guid":"e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech oligarchák épp államcsínyt hajtanak végre. Válogatásunk a világlapok írásaiból.","shortLead":"Miközben Donald Trump a béke Nobel-díjra hajt, Elon Musk pedig Európa gyarmatosításával van elfoglalva, a tech...","id":"20250216_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9dc0c07-c5ea-47e1-92a0-c7bf92c93627.jpg","index":0,"item":"6ab6f011-fc73-48f5-9307-c067e56140ca","keywords":null,"link":"/360/20250216_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 16. 10:33","title":"Nemzetközi lapszemle: Európa keresztet vethet saját magára, ha az USA-ra hagyatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.","shortLead":"Elkezdik előkészíteni a Trump-Putyin találkozót.","id":"20250215_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc8a7aba-8b6d-4448-811d-aa399b34945e.jpg","index":0,"item":"4a3ce388-ffb5-40a7-b41e-8ce1b371e169","keywords":null,"link":"/vilag/20250215_Telefonon-beszelt-egymassal-az-orosz-es-az-amerikai-kulugyminiszter","timestamp":"2025. február. 15. 21:39","title":"Telefonon beszélt egymással az orosz és az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","shortLead":"Köztük egy őz és egy csincsilla is.","id":"20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"fe692c0a-def3-4747-890f-154559f3eb50","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Leegett-egy-allatmenhely-sok-allat-bent-egett","timestamp":"2025. február. 15. 21:53","title":"Leégett egy állatmenhely, több állat bent égett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott tevékenység az illegális állat- és növénykereskedelem. A csempészek igen változatos módokon juttatják el vevőikhez az árut.","shortLead":"A kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem és a fegyvercsempészet után az egyik legjövedelmezőbb tiltott...","id":"20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21fc546b-af04-4722-b45d-8af48238e825.jpg","index":0,"item":"fe3c78cf-1167-48f4-b0d5-3530535a47f0","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-illegalis-novenykereskedelem-termeszet-elleni-bunok","timestamp":"2025. február. 16. 10:30","title":"Botanikai ritkaságok kihalásához vezetett a pozsgások globális csempészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","shortLead":"Még annak ellenére is, hogy váratlanul újabb munkák merültek fel a déli tornyon.","id":"20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09ef50a3-f29c-493c-bbb8-5fcf9ea65226.jpg","index":0,"item":"8ef5ed12-70a6-4794-9de6-3e88dfde2bbe","keywords":null,"link":"/kultura/20250216_Nyaron-megnyitjak-a-Notre-Dame-tornyait-de-dragul-a-belepo","timestamp":"2025. február. 16. 10:39","title":"Nyáron megnyitják a Notre-Dame tornyait, de drágul a belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","shortLead":"Radoslaw Sikorski Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felvetésére reagált.","id":"20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23443690-b522-42d5-9d0c-0243bcc4bc6f.jpg","index":0,"item":"c4ad318e-ee03-4c8d-89c1-82104ced3fc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_sikorski-europai-hadsereg-zelenszkij-nato-eu","timestamp":"2025. február. 16. 14:41","title":"Lengyel külügyminiszter: Az európai országok nem fogják egyesíteni a haderejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","shortLead":"A prémium és a luxus kategória között egyenesúlyozna a német márka. ","id":"20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0fb732-60fc-421e-901a-9deee9c963d0.jpg","index":0,"item":"2447a921-d52b-45b2-bc25-ba722c7f13b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Megemelik-az-Audik-arait-a-tehetosebb-vasarlok-fele-mozdulnanak","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Megemelik az Audik árait, a tehetősebb vásárlók felé mozdulnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak a cégébe szállt be, és lett a nemrég nyílt IDA Bistro tulajdonosa. Azt mondja, tényleg nem nehéz éttermet nyitni, életben tartani viszont igen. HVG-portré.","shortLead":"Tízévi alkalmazotti lét után megvette a Cica néni fémjelezte Róma ételbárt. Aztán Matolcsy Ádám barátjának, Pintér...","id":"20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab9276b8-3c4e-462e-9661-8ae82e70c083.jpg","index":0,"item":"421b0f43-8184-47cb-93c0-e8591fa11e3b","keywords":null,"link":"/360/20250215_Andrusch-Daniel-etterem-tulajdonos-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. február. 15. 16:00","title":"Andrusch Dániel étterem-tulajdonos: „Mindenki azt gondolja, hogy a vendéglátáshoz bárki ért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]