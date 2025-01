Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","shortLead":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","id":"20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa.jpg","index":0,"item":"7fa8d2bc-a6a3-4940-bdf4-a9bb42848633","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","timestamp":"2025. január. 16. 10:12","title":"Médiapiaci szaklapot indítanak a Telex és a G7 tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e30ec8b-f92e-4aa9-8a39-165ccfd76f36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót a felesége, Emma Heming Willis osztotta meg.","shortLead":"A videót a felesége, Emma Heming Willis osztotta meg.","id":"20250117_bruce-willis-los-angeles-tuzvesz-rendorok-kezfogas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e30ec8b-f92e-4aa9-8a39-165ccfd76f36.jpg","index":0,"item":"5119084d-1e11-40fe-b082-63198c51353c","keywords":null,"link":"/elet/20250117_bruce-willis-los-angeles-tuzvesz-rendorok-kezfogas-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:16","title":"Rendőrökkel ráz kezet egy friss videón a nagybeteg Bruce Willis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást tett. ","shortLead":"Az eltűnt nő ügyében nyomozó rendőröknek gyanús lett a férfi, aki aztán újbóli kihallgatása során beismerő vallomást...","id":"20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64d5e76d-351f-4f8a-9537-153eded0e85f.jpg","index":0,"item":"04336919-25b1-496f-be4d-4e9de900d504","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_monor-bunugy-rendorseg-emberoles-anyagyilkossag-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 17. 12:31","title":"Megölte, elásta, majd eltűntként jelentette be édesanyját egy monori férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9c1e3-80fe-4660-b857-c77a2b2ed61c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régi, be nem fizetett, késedelmi díjakkal emelkedő pótdíjak adják a legnagyobb befizetéseket, 2024-ben 2 millió forint volt a legnagyobb summa. Az utasok 9 százaléka saját bevallása szerint is bliccel.","shortLead":"A régi, be nem fizetett, késedelmi díjakkal emelkedő pótdíjak adják a legnagyobb befizetéseket, 2024-ben 2 millió...","id":"20250116_A-tavalyi-potdijrekorder-tobb-millio-forintot-fizetett-a-BKK-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9c1e3-80fe-4660-b857-c77a2b2ed61c.jpg","index":0,"item":"9a2bf5af-dadb-4620-98bc-85d6b567285f","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_A-tavalyi-potdijrekorder-tobb-millio-forintot-fizetett-a-BKK-nak","timestamp":"2025. január. 16. 11:42","title":"A tavalyi pótdíjrekorder több millió forintot fizetett a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai hibát a magyar kormány vele kapcsolatban, hanem arról is, miért kellett félbeszakítania egy vezető magyar tisztségviselőt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a hétfőn távozott amerikai nagykövet, melyben nemcsak arról beszélt, miért követett el stratégiai...","id":"20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbe0cf03-843f-4cc5-a8df-c4fda77ede9f.jpg","index":0,"item":"52cae9b8-7505-4e50-8b01-a06ad9845504","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_David-Pressman-interju-New-York-Times-magyar-kormany-Orban-Viktor","timestamp":"2025. január. 16. 15:18","title":"David Pressman: Magyarország egy kísérlet, amellyel szemben nem működnek a hagyományos diplomácia eszközei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és a gouda sajt is. Horvátországban decemberben 4,5 százalék volt az infláció.","shortLead":"30 árucikknek van hatóságilag korlátozva az ára, köztük van joghurt és a spagetti tészta, a WC-papír, az intimbetét és...","id":"20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b0427e-7dd3-4d92-926d-069c8b21da42.jpg","index":0,"item":"ec9e9a28-d156-44c8-9833-eb2f6beb0e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_horvatorszag-arsapka-inflacio","timestamp":"2025. január. 16. 19:04","title":"Horvátországban még mindig ársapkáznak, most újabb árucikkekre terjesztik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","shortLead":"Míg Gyurcsány Ferenc prózában, Ungár Péter lírában próbálkozik.","id":"20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d32b434e-029d-4ef8-9683-91ad5d822d36.jpg","index":0,"item":"4b1fd224-981a-400c-9b9c-c0b68bd2ae9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Egy-formalodo-lirai-eletmu-elso-jelentos-allomasa-Ungar-Peter-verseskotetet-irt","timestamp":"2025. január. 16. 17:58","title":"„Egy formálódó lírai életmű első jelentős állomása” – Ungár Péter verseskötetet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával jól keresett.","shortLead":"A kancelláriaminiszter szerint Magyar Péternek addig „kiváló volt a Fidesz”, amíg az állami posztjain kevés munkával...","id":"20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57b03839-ddaa-4a1f-9657-ab66e16b0606.jpg","index":0,"item":"30517daa-baab-4da3-ade9-7958e9099193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250116_Gulyas-Gergely-miniszter-Minimalis-munkaval-nagy-penzeket-lehet-keresni","timestamp":"2025. január. 16. 12:59","title":"Gulyás Gergely miniszter szerint a Fidesznél minimális munkával nagy pénzeket lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]