[{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg – diplomáciai források szerint ez is azt mutatja, hogy Orbán Viktornak lapot osztottak a világ legfontosabb kérdéseiben, amelyek éppen az öböl menti országokban dőlhetnek el.","shortLead":"A magyar kormányfő három héten belül kétszer is járt az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol korábban sohasem fordult meg...","id":"20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75009219-1e0f-4073-95a4-59e062740c0f.jpg","index":0,"item":"77f68bd3-7b88-4c2c-8fb6-96bac18a6994","keywords":null,"link":"/360/20250218_orban-viktor-nemzetkozi-szerepe-dubaj-uzlet","timestamp":"2025. február. 18. 10:10","title":"Orbán kivívta a nemzetközi rivaldafényt, de mennyi pénzt hoz haza az arab világból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","shortLead":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","id":"20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"90244d91-a774-4946-89de-eaff5d734aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","timestamp":"2025. február. 17. 05:40","title":"Marco Rubio szerint Ukrajna és Európa is része lesz a béketárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat a román hatóságok.","shortLead":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat...","id":"20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"f8781fee-2fe0-47ef-acd5-0f66f008a777","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","timestamp":"2025. február. 17. 19:49","title":"FT: Trumpék nyomást gyakorolnak Romániára, hogy a Tate fivérek távozhassanak az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülés levezetésénél jelen lévő másik kórházi dolgozónak pedig megváltozott a státusza.","shortLead":"A szülés levezetésénél jelen lévő másik kórházi dolgozónak pedig megváltozott a státusza.","id":"20250217_A-kistarcsai-korhaz-honlapjara-felkerult-az-eletveszelyes-szuleseket-levezeto-orvos-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/172ac44a-ad7c-4940-8ce9-c1ec7dd01875.jpg","index":0,"item":"532d8d34-77fc-4a6a-b6f9-d51b70c2fdf2","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_A-kistarcsai-korhaz-honlapjara-felkerult-az-eletveszelyes-szuleseket-levezeto-orvos-neve","timestamp":"2025. február. 17. 16:57","title":"Felkerült a kistarcsai kórház honlapjára az életveszélyes szüléseket levezető orvos neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","shortLead":"A szektor szigetszerűen működik a magyar gazdaságban, a beszállítók pedig függő helyzetben vannak.","id":"20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e21511c-3c1c-4b5a-924e-9c7f5053b3f3.jpg","index":0,"item":"b126aa7c-37f6-4f7f-8bea-f72a3c5f2755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_Alig-van-hozzaadott-erteke-a-magyar-jarmuiparnak","timestamp":"2025. február. 18. 07:59","title":"Alig van hozzáadott értéke a magyar járműiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","shortLead":"Egy 14 éves fiú belehalt a támadásba.","id":"20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ade6fbc-720a-4239-83c3-67a94e9c3f01.jpg","index":0,"item":"475db270-255b-477b-8ef9-68f1660e9fd8","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Iszlamista-merenyletkent-kezelik-a-szombati-ausztriai-keselest-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 12:35","title":"Iszlamista merényletként kezelik a szombati ausztriai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","shortLead":"A banki adataira utaznak a csalók egy új átverésben, melyben látszólag 10 eurós utalványokat lehet elnyerni. ","id":"20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7882e98-cc27-4a82-9d0b-ae06b70bb1db.jpg","index":0,"item":"7cf83756-e450-430d-87af-28af6d7ab10b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_wizzair-adathalasz-email-atveres-utalvany-banki-adatok","timestamp":"2025. február. 17. 15:56","title":"A Wizz Air nevével terjed egy veszélyes csalás – ha ilyen levelet kapott, törölje azonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]