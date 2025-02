Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0e68f392-2d0f-4956-a7bf-d9ee849a2391","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok nem tartották be az előírásokat, amikor kadétegyenruhát húztak a kitörés napi szélsőjobbos eseményre. Nehéz megállapítani, melyik iskolából érkeztek a tanulók, az általunk megkérdezett iskolák szerint biztos nem tőlük, a honvédelmi tárca pedig nem érzi illetékesnek magát, hogy vizsgálódjon, eljárást indítson.","shortLead":"A Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok nem tartották be az előírásokat, amikor kadétegyenruhát húztak a kitörés...","id":"20250218_kitores-napja-kadet-program-honvedelmi-miniszterium-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e68f392-2d0f-4956-a7bf-d9ee849a2391.jpg","index":0,"item":"ac42428d-a0a0-4265-b79e-8eaeaa2e451c","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_kitores-napja-kadet-program-honvedelmi-miniszterium-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 05:27","title":"Idén is részt vett néhány honvéd kadét a kitörés napi emléktúrán, a Honvédelmi Minisztérium hárít, a kadétprogram hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára, miközben Rijádban már mennek a kétoldalú egyeztetések Kijev megkerülésével. Zelenszkij reméli, hogy Kellogg a frontra is kimegy.","shortLead":"Keith Kellogg politikai és katonai vezetőkkel találkozva térképezné fel az ukrajnai helyzetet Washington számára...","id":"20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"a59fb5ca-f580-4e6a-b07d-40d59dffb44f","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Ukrajnaba-latogatott-Trump-kulonmegbizottja","timestamp":"2025. február. 19. 11:26","title":"Kijev álláspontját monitorozni érkezett Ukrajnába Trump különmegbízottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed497e90-7eb0-4895-9be3-717c8865c85f","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250219_Marabu-Feknyuz-Europa-pufolese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed497e90-7eb0-4895-9be3-717c8865c85f.jpg","index":0,"item":"3d29d829-644a-482a-8ff4-33625e5c1fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Marabu-Feknyuz-Europa-pufolese","timestamp":"2025. február. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Európa püfölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":" Jelenleg a GDP 3,45 százalékát költik védelemre. ","shortLead":" Jelenleg a GDP 3,45 százalékát költik védelemre. ","id":"20250219_Lettorszag-2027-tol-a-GDP-5-szazalekat-forditja-vedelmi-kiadasokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6.jpg","index":0,"item":"e435af36-b031-4b72-a8fd-bd39f4eaeaff","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Lettorszag-2027-tol-a-GDP-5-szazalekat-forditja-vedelmi-kiadasokra","timestamp":"2025. február. 19. 07:00","title":"Lettország 2027-től a GDP 5 százalékát fordítja védelmi kiadásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","shortLead":"Igen borús forgatókönyvet vázolt fel a Die Zeitnak Frank Sauer.","id":"20250218_lapszemle-die-zeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"c3290164-657b-4b9d-905f-93492caea4be","keywords":null,"link":"/360/20250218_lapszemle-die-zeit","timestamp":"2025. február. 18. 07:30","title":"Német biztonságpolitikai szakértők: Baljós idők járnak Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni a foglalófelületen.","shortLead":"Egy friss javaslat szerint a rendelők nem tartalékolhatnak az időpontokkal, az összeset fel kell tüntetni...","id":"20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f580a887-b87c-451e-866b-40c25cd90acc.jpg","index":0,"item":"029e961b-f627-458a-af09-b82d90b85b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_szakrendeles-atalakitas-beutalo-idopontfoglalas","timestamp":"2025. február. 18. 08:53","title":"Átalakítaná a kormány a szakrendeléseket, országszerte érvényesek lesznek a beutalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem sikerült még aláírni a szerződést Rákosrendező megvásárlásáról, mert az a vállalat, amelynek a fővároson kívül még elővásárlási joga van, nem nyilatkozott, mit szeretne.","shortLead":"Nem sikerült még aláírni a szerződést Rákosrendező megvásárlásáról, mert az a vállalat, amelynek a fővároson kívül még...","id":"20250219_Habony-Budapest-Rakosrendezo-minidubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"6554dbfd-cf34-4066-ab1a-5e5d931d7e9c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250219_Habony-Budapest-Rakosrendezo-minidubaj","timestamp":"2025. február. 19. 07:56","title":"Habonyék cége miatt még nem vehette meg Budapest Rákosrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren júniusig tartanak a felújítások, addig azt kérik, mindenki két és fél órával a járat indulása előtt érkezzen ki a reptérre.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren júniusig tartanak a felújítások, addig azt kérik, mindenki két és fél órával...","id":"20250219_felujitas-budapest-airport-repter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16e72e3-45f1-4597-88d8-b3c6912eed86.jpg","index":0,"item":"6700bfc4-de7a-4723-a8d9-db8a69e11ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_felujitas-budapest-airport-repter","timestamp":"2025. február. 19. 15:43","title":"Felújításba kezd a Budapest Airport, kevesebb lesz a parkolóhely, és a buszjárat is máshová érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]