[{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","shortLead":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","id":"20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"fc703fbc-ae97-4588-be38-ab8cc81b9345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","timestamp":"2025. február. 21. 12:26","title":"Elon Musk elkezdte szapulni Zelenszkijt, de még a saját chatbotja is ellentmond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","shortLead":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","id":"20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"06226075-7a97-4211-9207-9dee86f7efa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","timestamp":"2025. február. 21. 12:49","title":"A metróban terjengő gázszag miatt pótlóbuszok járnak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e0bbfc-896c-4465-82d3-0c180de2966f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti sorozat debütálásának 20. évfordulóján kapta meg az újabb történetszál a zöld utat a Nickelodeontól.","shortLead":"Az eredeti sorozat debütálásának 20. évfordulóján kapta meg az újabb történetszál a zöld utat a Nickelodeontól.","id":"20250221_avatar-aang-korra-nickelodeon-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e0bbfc-896c-4465-82d3-0c180de2966f.jpg","index":0,"item":"072b090a-3bd3-47c2-a932-e3c3cd1a3eb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_avatar-aang-korra-nickelodeon-sorozat","timestamp":"2025. február. 21. 17:20","title":"Csaknem 10 év után újabb sorozattal bővül az Avatar-rajzfilmuniverzum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme, hogy az amerikai elnökválasztások 230 éves történetében egyetlen egyet sem halasztottak el (bár legutoljára épp Donald Trump volt az, aki ezt kezdeményezte 2020-ban). Ehhez azonban azt is hozzá kell tenni, hogy ez egyedülálló teljesítmény és az európai demokráciák soha nem is siettek követni ezt a példát. ","shortLead":"Donald Trump diktátorozásához fontos tudni, hogy az amerikai demokratikus hagyományok egy lényeges alkotóeleme...","id":"20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a57bb5c5-7a84-44a2-9e67-3d0eda5e9751.jpg","index":0,"item":"04623ae3-f462-48e9-834e-54b7abe0a48e","keywords":null,"link":"/360/20250221_zelenszkij-diktator-trump-valasztasok-haboru","timestamp":"2025. február. 21. 06:15","title":"Zelenszkij attól még nem diktátor, hogy háború idején nem tartanak választásokat, mert ezt Magyarországon sem engedné az Alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdc5f41-019d-4b1d-98fd-446373b0bf39","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy nepáli étteremben.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250221_Hasbeszelo-annapura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fdc5f41-019d-4b1d-98fd-446373b0bf39.jpg","index":0,"item":"b2ac8b30-ef2b-4136-b226-e39ad0ed2bdc","keywords":null,"link":"/360/20250221_Hasbeszelo-annapura","timestamp":"2025. február. 21. 19:30","title":"Hasbeszélő Nepál helyett a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6f68d8-5d8e-4e46-b14e-33d9810f27f6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Annyira nincs kereslet az akkumulátorokra. Ezreket küldtek el, belső konfliktusok is vannak.","shortLead":"Annyira nincs kereslet az akkumulátorokra. Ezreket küldtek el, belső konfliktusok is vannak.","id":"20250221_samsung-sdi-godi-akkugyar-leallas-elbocsatasok-akkuipar-visszaeses-ipar-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6f68d8-5d8e-4e46-b14e-33d9810f27f6.jpg","index":0,"item":"0a1decd1-a9ab-45c8-909e-11da33e6ddf0","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_samsung-sdi-godi-akkugyar-leallas-elbocsatasok-akkuipar-visszaeses-ipar-kkv","timestamp":"2025. február. 21. 11:03","title":"Decemberben hetekre leállt a gödi Samsung-gyár, belső konfliktusok is feszítik a gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","id":"20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"34cb7d41-b4be-400c-9dba-dd249f1052c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 21. 07:28","title":"Olcsóbb új Teslák érkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","shortLead":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","id":"20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7.jpg","index":0,"item":"8863b0b4-f20c-43c0-85be-79cb6e765693","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","timestamp":"2025. február. 21. 08:08","title":"Pusztító becsapódás: az udvaron landolt egy ütközésben felborult autó Borsodnádasdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]