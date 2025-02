Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"EUrologus/Moravecz Kata","category":"360","description":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein? Cikkünkben nemzeti parlamentek munkáját hasonlítjuk össze: milyen és mennyit adatot tesznek közzé, mennyire könnyű azokat megtalálni. Például végig kell-e nézni egy adott információ megszerzéséhez a maratoni élő közvetítéseket vagy elolvasni több száz oldalnyi jegyzőkönyvet?","shortLead":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein...","id":"20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"64726bc5-16b6-4834-83f5-5e68e11b2e40","keywords":null,"link":"/360/20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","timestamp":"2025. február. 03. 14:41","title":"Ember legyen a talpán, aki meg akarja tudni, hogyan szavazott a képviselője a magyar parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak teljesítménye, mint a laboratóriumi tesztek során. Az sem tűnik igaznak, hogy a villanyautókban is lassan kell gázt adni, a hagyományos társaihoz képest.","shortLead":"A hétköznapi forgalmat jellemző akkumulátorhasználatkor lassabban csökken az elektromos autók áramtárolóinak...","id":"20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"11c9ca82-981e-42ea-936a-466a99f12f21","keywords":null,"link":"/360/20250202_hvg-elektromos-autok-akkuk-teszteredmeny-tovabb-messzebbre","timestamp":"2025. február. 02. 08:30","title":"Ne higgyünk a teszteknek: így lehet a legtöbbet kihozni egy villanyautó akkumulátorából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont közölte, hogy szerinte az ukránok okolhatók a négy civil áldozatot követelő támadásért.","shortLead":"Az ukrán fegyveres erők szerint 84 embert mentettek ki a légicsapás után, amiért az oroszokat okolják. Moszkva viszont...","id":"20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30593b43-9127-48db-aab4-e750f31217b9.jpg","index":0,"item":"bbef8e7f-3e1c-4b92-a380-d6227023715f","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Ukrajna-es-Oroszorszag-egymast-hibaztatja-mert-tobb-ember-meghalt-egy-kurszki-iskolat-ert-raketatamadasban","timestamp":"2025. február. 02. 11:37","title":"Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja, mert többen meghaltak egy kurszki iskolát ért rakétatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","shortLead":"Esett minden nagy német autógyártó részvénye a hétfői tőzsdenyitást követően.","id":"20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219.jpg","index":0,"item":"74a18057-2bf6-43df-9f1d-ba433ae8806d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-vam-nemetorszag-bwm-volkswagen-porsche","timestamp":"2025. február. 03. 13:09","title":"Kiütötte az európai autógyártókat Trump vámfenyegetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen körülmények között tartanak informális EU-csúcsot hétfőn Brüsszelben. Az állam- és kormányfők megbeszélésére hivatalos a NATO főtitkára és a brit miniszterelnök is. Orbán Viktor szerint Magyarország a változások nyertese lesz – akármit is jelentsen ez a mai nappal összefüggésben.","shortLead":"Orosz–ukrán háború, közel-keleti válság, az Egyesült Államok területszerző szándékai és Kína hasonló ambíciói – ilyen...","id":"20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f713573f-b77f-4da8-bd65-c49fcc1ba1f6.jpg","index":0,"item":"4def1ea3-6bc5-4d13-ac67-b452f3438c3f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250203_eu-csucs_vedelem_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 03. 08:45","title":"Trump fenyegetései árnyékában kezdődik az EU-csúcs Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely eredetileg 3 millióba került volna.","shortLead":"A tüntetők választ akarnak kapni arra is, hogy miért költöttek 16 millió eurót a pályaudvar felújításra, amely...","id":"20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"5c816932-25a9-4150-8168-82b0668d3b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_szerbia-ujvidek-palyaudvar-tragedia-korrupcio-gyanu-nyomozas","timestamp":"2025. február. 03. 18:49","title":"Korrupció gyanújával indítottak nyomozást az újvidéki tragédia ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659","c_author":"Szabó Gábor","category":"360","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II. beruházást, de mintha annak elhúzódására is készülne. A múlt héten Londonban moduláris atomerőművek majdani megrendeléséről tárgyalt brit partnerével. Bár a Rolls-Royce még egy ilyet sem gyártott, megeshet, hogy képes megelőzni a fix áras szerződésből nemrég kihátrált Roszatomot. ","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Barátságért orosz kitüntetés birtokosaként jócskán hajtja a Paks II...","id":"20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1457567-cec3-4c92-b50a-5f4a2acb8659.jpg","index":0,"item":"816a106f-5e15-4e1f-9973-3b4a13b71afb","keywords":null,"link":"/360/20250203_modularis-kisatomeromuvek-rolls-royce-paksi-bovites-szijjarto","timestamp":"2025. február. 03. 13:57","title":"A Rolls-Royce kis atomerőművei megelőzhetik a paksi bővítést, hogy kiszolgálják Orbánék energiafaló iparát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett vámokat. Kanadának viszont ismét felajánlotta a csatlakozást az USA-hoz, mondván: így elkerülhetik a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett...","id":"20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"8877d6c9-2dee-43af-a457-b0ffee8522b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","timestamp":"2025. február. 02. 19:41","title":"Trump keddtől élesíti a büntetővámokat, de Kanada megúszhatja, ha 51. államként csatlakozik az USA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]