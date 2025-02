Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","shortLead":"Az adat nem jó, de még nem is tragikus.","id":"20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f.jpg","index":0,"item":"815a45d1-1774-454b-a452-8bcc12940f64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_europai-gaztarolok-toltottsege-zuhan-hideg-tel","timestamp":"2025. február. 17. 09:35","title":"Visszatért az igazi tél, 45 százalék alá csökkent az európai gáztárolók töltöttsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","shortLead":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","id":"20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd.jpg","index":0,"item":"abbefc02-c52f-41de-bac5-5240f07c747b","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","timestamp":"2025. február. 18. 10:13","title":"Rheinmetall-vezér: Nem csoda, hogy Európát a gyerekek asztalához ültette az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","shortLead":"A legfőbb ügyész is megerősítette, hogy a végrehajtói kar volt elnöke továbbra is jelentős jövedelemmel rendelkezik.","id":"20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0ba062-7acf-4a2a-923b-09a6f63ec363.jpg","index":0,"item":"42f89a6b-c49c-4ca7-927f-bc355a871ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_polt-peter-schadl-gyorgy-vagyon-megvaltas","timestamp":"2025. február. 18. 10:41","title":"„Jelentős legális jövedelemmel rendelkezik jelenleg is” – ezt válaszolta Polt Péter arra, hogy miből van pénze Schadl Györgynek megváltani a lefoglalt értékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fad3af-9c6c-486f-86f9-4030e07ca3e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha egy teljesen egyedi megjelenésű sportos új Dacia Dusterre vágyunk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha egy teljesen egyedi megjelenésű sportos új Dacia Dusterre vágyunk.","id":"20250218_21-millio-forintos-morcos-uj-dacia-duster-tunt-fel-a-szinen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fad3af-9c6c-486f-86f9-4030e07ca3e8.jpg","index":0,"item":"e9888d3f-3051-4334-99bd-7637f97e3382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_21-millio-forintos-morcos-uj-dacia-duster-tunt-fel-a-szinen","timestamp":"2025. február. 18. 07:04","title":"21 millió forintos morcos új Dacia tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat a román hatóságok.","shortLead":"Tristan és Andrew Tate ellen szexuális zaklatás, szervezett bűnözés, emberkereskedelem és pénzmosás miatt emeltek vádat...","id":"20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c3d9321-bead-4cd0-98bc-e5e052621a3a.jpg","index":0,"item":"f8781fee-2fe0-47ef-acd5-0f66f008a777","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Trumpek-nyomast-gyakorolnak-Romaniara-hogy-a-Tate-fiverek-tavozhassanak-az-orszagbol-allitja-a-Financial-Times","timestamp":"2025. február. 17. 19:49","title":"FT: Trumpék nyomást gyakorolnak Romániára, hogy a Tate fivérek távozhassanak az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután kiderült, vidékről felvezényelt kollégáik csak két szendvicset kapnak egy műszakra. Olykor az is előfordul, hogy csak a műszak végén jutnak hozzá a magukkal hozott ebédhez. Ingyenes étkezés viszont tényleg nem jár a mentősöknek, de nem is ezt tartják a legnagyobb problémának.","shortLead":"Meg lehet oldani az étkezést, de valóban kevés rá az idő – kommentálták lapunknak mentődolgozók a felháborodást, miután...","id":"20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0441026c-f499-4c59-98e1-36e49e513676","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_mentodolgozok-mentoszolgalat-etkezes-ebedszunet-pihenoido-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 09:30","title":"A mentődolgozók szerint nem szendvicsekre, inkább rendes fizetésre lenne szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","shortLead":"Nagyot zuhant a társaság bevétele, a vesztesége pedig még a vártnál is rosszabbul alakult.","id":"20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81a4aa0-1506-4d00-aa0d-819c6cc7edb7.jpg","index":0,"item":"6afe8722-2a21-479c-afe8-a4c5d2a47197","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Covid-elleni-oltas-Moderna-veszteseg-bevetel-csokkenes","timestamp":"2025. február. 17. 10:35","title":"Óriásit hasalt a Covid elleni oltásokat gyártó Moderna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]