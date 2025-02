Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1af7c357-af6c-4525-b472-b7411e33ffe8","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A most mozikba kerülő folytatás csalódást okoz, de Bridget Jones közel három évtizedes kultuszának nem árthat. A kilencvenes években feltűnt harmincas szingli már a Z generációt is meghódította.","shortLead":"A most mozikba kerülő folytatás csalódást okoz, de Bridget Jones közel három évtizedes kultuszának nem árthat...","id":"20250220_hvg-kitorolhetetlen-hatas-bridget-jones-bolondulasig-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1af7c357-af6c-4525-b472-b7411e33ffe8.jpg","index":0,"item":"9d95ce5c-39f4-405b-b14d-e1f87f4b3e97","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-kitorolhetetlen-hatas-bridget-jones-bolondulasig-z-generacio","timestamp":"2025. február. 20. 19:30","title":"Jóval a me too előtt szólt a szexuális zaklatásról – mit eszik a Z generáció Bridget Joneson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","shortLead":"A techmogul rácsatlakozott a Donald Trump által szajkózott vádakra. ","id":"20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f70ab97-f16f-4b82-9b65-6a1759f14d3b.jpg","index":0,"item":"fc703fbc-ae97-4588-be38-ab8cc81b9345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Elon-Musk-szerint-ha-Zelenszkijt-szeretnek-az-ukranok-akkor-az-elnok-tartana-valasztasokat","timestamp":"2025. február. 21. 12:26","title":"Elon Musk elkezdte szapulni Zelenszkijt, de még a saját chatbotja is ellentmond neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","id":"20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c.jpg","index":0,"item":"bb7f1f28-46d8-470a-b4f1-bf07241212e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","timestamp":"2025. február. 21. 15:21","title":"Rácz András elvinné Ukrajnába a Magyar Nemzet publicistáját, aki a bucsai mészárlásról mint színjátékról írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58873c99-82bf-4c33-9238-53f69358cf58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elmondása szerint ő volt a leggyengébb láncszem. ","shortLead":"Elmondása szerint ő volt a leggyengébb láncszem. ","id":"20250221_Sarkozi-Akos-szerint-ezert-rugtak-ki-A-Konyhafonokbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58873c99-82bf-4c33-9238-53f69358cf58.jpg","index":0,"item":"54b507e4-da3c-432e-9e05-41a1e31c3331","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Sarkozi-Akos-szerint-ezert-rugtak-ki-A-Konyhafonokbol","timestamp":"2025. február. 21. 09:21","title":"Sárközi Ákos megszólalt: szerinte ezért menesztették A Konyhafőnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. február. 21. 11:30","title":"Új Ford Capri: Európa Mustangja most is a jövőbe vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","shortLead":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","id":"20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4.jpg","index":0,"item":"0b68358b-30a7-47c8-abb1-cd1616f19be2","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","timestamp":"2025. február. 21. 11:05","title":"Aki hétvégén itthon síelne, annak jó hírek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértők szerint a gyerekek nem légicsapásban haltak meg, ahogy a Hamász azt állította.","id":"20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"04f53951-0c39-40e3-a3cc-0b043222433f","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_izraeli-hadsereg-gaza-tusz-gyilkossag","timestamp":"2025. február. 21. 20:29","title":"Izraeli hadsereg: puszta kézzel ölték meg a Gázába hurcolt kisgyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]