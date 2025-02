Éppen vége lesz szombaton a Felcsút-Kecskemét meccs első félidejének, mire 45 kilométerrel arrébb, várhatóan sokkal több néző előtt Orbán Viktor úgy igazán belelendül az évértékelő beszédébe.

Huszonhat.

Gombócból is sok, pláne évértékelőből, de ha már egyszer elkezdte 1999-ben, nem lehet csak úgy abbahagyni.

Márpedig ezzel idén még a tavalyinál is nehezebb dolga lesz Orbánnak, hiszen akkor „csak” a kegyelmi botrány Novák Katalint és Varga Juditot elsöprő hatását kellett tompítania, most viszont sokkal komolyabb veszélyt kell kezelnie. Ahogy tavaly a kegyelembotárny volt, úgy idén az abból „megszülető” Magyar Péter lesz a megkerülhetetlen téma.

Magyarról és a Tiszáról ráadásul úgy kell Orbánnak beszélnie, mintha csak mellékszál lenne, átmeneti bosszantó apróság, ami persze nem akadályozza a Washingtontól Moszkván át Pekinging a Nagy Célon dolgozó vezetőt és pártját. Csakhogy Orbán ugyanolyan jól úgy tudja, mint a NER meghívottként a nézőtéren tapsoló színe-java:

Magyar Péter és a Tisza olyan politikai fenyegetés, amivel nagyon régóta nem találkoztak.

A korábbi évek inkább vélt, mint valós, mumus-szerű, külső ellenségeivel szemben ezúttal egy létező és nagyon is komoly politikai fenyegetésre várják hívei Orbán nyerő válaszát. Főleg azután, hogy az elmúlt egy évben eddig sem ő, sem a Fidesz, sem a százmilliárdos propagandakasszával rendelkező kormányzat nem tudott választ adni.

Orbán sokat posztolt a napokban arról, hogy szombati beszédét írja, és bár részleteket nem árult el, az elmúlt napok-hetek eseményei segítenek a fő irányok felvázolásában. A héten a balatonfüredi Fidesz-KDNP frakcióülésen zárt körben például a hírek szerint főleg az új nemzetközi helyzetről, Donald Trumpról és az ukrajnai háborúról beszélt.

Ezek, vagyis a Trump-adminisztráció hatása Magyarországra és a világra, illetve az ukrajnai háború és a béke kérdésköre biztosan hangsúlyos elemei lesznek a pártelnök-miniszterelnök beszédének, hiszen elmondhatja, hogy megint igaza lett: ő már Trump volt Trump előtt és mindenkivel szemben mindig is a békét sürgette.

Ezek a témák úgy is előkerülhetnek majd az évértékelőn, hogy Trump elnöksége és az Ukrajnában elérhető béke vagy fegyverszünet is jót tesz a magyar gazdaságnak. E téren szükség is lenne lelkesítő szavakra, miután az év elején indított kormányzati jóhír-propaganda hamar kifulladt, az ígért gazdasági repülőrajt pedig egyszerűen elmaradt.

Ez tényleg repülőrajt: Összesen nagyjából egymilliárd forinttal több megtakarítása lett a kormánytagoknak egy év alatt

Ugyan Orbán bizonyára elkerüli, hogy mintegy megszólított félként érdemben reagáljon Magyar Péter egy héttel ezelőtti országértékelő beszédére, hiszen azzal egyenrangú félként, kihívóként ismerné el, akinek felvetéseit, támadásait nem hagyhatja szó nélkül. Ha reagál is, azt várhatóan a jól ismert orbáni lekicsinylő, személyeskedő, viccelődő stílusban teszi majd.

Reagálni pedig amúgy lenne mire, hiszen Magyar Péter évértékelő szűzbeszéde erősre sikerült. Elítélően szólt például a NER urizálásáról, a magát világpolitikai stratégaként láttatni kívánó Orbánról pedig megállapította, hogy “kiöregedett és nem érti a világot”. Ráadásul Hatvanpusztára is megüzente: “elindítjuk az út a börtönbe programot”.

Magyar Péter végre berúgta a kampánymotort: országértékelőjében fenyegetett, lelkesített és annyi mindent ígért, hogy csak na!

Ezekre Orbán a már a nyilvánosságban kipróbált kormányzati és fideszes reakciókra épülő választ adhatja, miszerint Magyar Péter az ország brüsszeli ellenségei által létrehozni kívánt bábkormány élére akar állni, ebben pedig a Donald Trump által Amerikából elzavart, Brüsszelbe visszavonult sorosdemokrata dollárbaloldal segíti.

Ennek az összeesküvés-elméletnek a narratíváját erősítette a minap Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is, aki már be is jelentette, hogy kormánybiztos vizsgálja majd az amerikai befolyásolási kísérleteket, amúgy pedig a támadásokkal szembeni “gátlástalan védekezést” és új törvényeket ígért – megerősíthetik a Lánczi-féle szuverenitásvédelminek nevezett hivatalt.

Ha Orbán kitiltaná a "guruló dollárok" elfogadóit, ő és Bayer Zsolt mehetne legelöl

Az nem új, hogy Orbán háborút vív Soros György ellen, pedig annak idején az ő erkölcsi és anyagi támogatásával indult a mai kormányfő és a Fidesz politikai karrierje is. Orbán mégis elkezdett Soros-hálózatról, a Soros-féle embertípusról, a Soros-tervről és a Stop Soros-törvényről beszélni. Most már biztos, hogy

a sorosozás a 2018-as és a 2022-es választási kampány után a 2026-osnak is központi témája lesz.

Bár a Fidesz gyorsan változó világában szinte követhetetlen, hogy éppen ki vagy mi az aktuális közellenség, ebben mindig segít Orbán Viktor az évértékelőin. Ahogy arra már utalás történt, most Magyar Péter mellé felkerültek az ellenséglistára a civil szervezetek és a szabad média – az évértékelőre nem is engedik be a Telexet, a 24-et és a HVG-t sem.

Az tehát biztos, hogy az évértékelőnek két fő pillére lesz: a régi-új ellenségek, mint Brüsszel, a Soros-hálózat és Magyar Péter, illetve a harci retorika. Orbán már pénteki rádiószózatában is utalt arra, hogy négy csatát vív Brüsszellel, van, amit már 15 éve. Ezek: migrációs, gyermekvédelmi csata, a nyugdíjak és a rezsicsökkentés védelme.

Alighanem idén azonban kevés lesz az elmúlt években még sikerrel előadott műsor, amikor lelkes válogatott közönsége előtt Orbán előadja azt, amit a legjobban kedvel: az üres, de teátrális, jól hangzó frázisokat puffogtató, kedélyes vezetőt, aki rettenthetetlen utcai harcosként megvédi az övéit – bárkivel szemben, amíg az nem valós veszély.

Orbán Viktor 49 kilométer per órás beszéde

(Nyitóképünkön Orbán Viktor a 2024-es évértékelőn. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)