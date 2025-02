Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","shortLead":"A zenész a házi őrizetben rájött, hogy kevesebb is elég neki.","id":"20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d6d1151-1039-42fd-8c38-479874d31ef5.jpg","index":0,"item":"93821645-7c30-494a-a6e2-049bf046674e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Galambos-Lajos-mar-nem-akarok-halmozni","timestamp":"2025. február. 26. 09:51","title":"Galambos Lajos: „Már nem akarok halmozni, nincs szükségem több karórára vagy nagyobb autókra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő beszéde. Akik megnézték, azok többsége sem tudott belőle semmit sem kiemelni – állítja az Europion közvélemény-kutató.","shortLead":"A kormánypárti táboron belül is csak korlátozott érdeklődést váltott ki Orbán Viktor miniszterelnök szombati évértékelő...","id":"20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"51be63b6-e3f4-48f7-bfc3-fa34c45855b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Sok-fideszes-meg-csak-nem-is-hallott-Orban-evertekelojerol","timestamp":"2025. február. 24. 20:17","title":"Sok fideszes még csak nem is hallott Orbán évértékelőjéről - állítja egy friss felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Európa érdeke, Trump motivációi, a német választások tanulságai a világsajtó fókuszában. Válogatásunk a lapok írásaiból.","id":"20250225_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"89abf7f2-9ff9-4ad9-a164-b4c126c7df95","keywords":null,"link":"/360/20250225_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 11:00","title":"Volt NATO-főtitkár: Ukrajna számára a legnagyobb biztonsági garancia a NATO-tagság lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","shortLead":"Az egyetemi tanár, aki a frontot is megjárta, az ukrajnai orosz invázió harmadik évfordulóján vette át a pozíciót. ","id":"20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d18ae6fe-b220-4f06-a7b5-ccf956556e8d.jpg","index":0,"item":"ca9d6438-d189-4ede-9955-e7393a9d823e","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Megerkezett-Budapestre-Sandor-Fegyir-Ukrajna-uj-budapesti-nagykovete","timestamp":"2025. február. 25. 11:54","title":"Megérkezett Budapestre Sándor Fegyir, Ukrajna új budapesti nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A főpolgármester nem mehet szabadságra, ha nincs helyettese, de az is törvénytelen, ha nem veheti ki a szabadnapokat. Ez a kérdés is napirenden lesz a közgyűlés szerdai ülésén, valamint a Rákosrendezőre tervezett beruházás előkészítését is megkezdi a főváros.","shortLead":"A főpolgármester nem mehet szabadságra, ha nincs helyettese, de az is törvénytelen, ha nem veheti ki a szabadnapokat...","id":"20250225_Most-lehet-igazan-kellemetlen-hogy-Karacsony-Gergelynek-nincsen-helyettese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"89ec7af4-ba64-42b4-ae7a-91832063e2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Most-lehet-igazan-kellemetlen-hogy-Karacsony-Gergelynek-nincsen-helyettese","timestamp":"2025. február. 25. 18:01","title":"Most lehet igazán kellemetlen, hogy Karácsony Gergelynek nincs helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff3079f-c0c2-47ae-afec-8a8a2bd00047","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előírt ketaminterápián kívül.","shortLead":"Az előírt ketaminterápián kívül.","id":"20250226_27-adag-ketamint-kapott-Matthew-Perry-a-halala-elotti-napokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff3079f-c0c2-47ae-afec-8a8a2bd00047.jpg","index":0,"item":"327fda38-83d1-420d-8174-42db144a08c9","keywords":null,"link":"/elet/20250226_27-adag-ketamint-kapott-Matthew-Perry-a-halala-elotti-napokban","timestamp":"2025. február. 26. 11:44","title":"27 adag ketamint kapott Matthew Perry a halála előtti napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f043770c-f42d-44fa-9037-907a9c5cabad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Csu-zsung marsjáró adatait elemezve arra jutottak a szakemberek, hogy valószínűleg az egykori óceán partján járt a szonda, amikor a vonatkozó adatait rögzítette.","shortLead":"A kínai Csu-zsung marsjáró adatait elemezve arra jutottak a szakemberek, hogy valószínűleg az egykori óceán partján...","id":"20250226_mars-tenger-ocean-viz-elet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f043770c-f42d-44fa-9037-907a9c5cabad.jpg","index":0,"item":"75ba1bf3-c914-4bb0-9149-8db7f9bdcbc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_mars-tenger-ocean-viz-elet","timestamp":"2025. február. 26. 10:03","title":"Tengerpartot találhattak a Marson, akár élet is keletkezhetett ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.","shortLead":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest...","id":"20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2.jpg","index":0,"item":"31a09c56-280c-4616-81df-8df07e1f2c62","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Újra Magyarországon koncertezik a Disturbed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]