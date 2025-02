Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio életrajzát, meglátjuk, hogy bármekkora kultuszt is kerekített személyük köré az utókor, mégis csak hétköznapi emberek voltak – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Valóban mitikus vezetők nem léteztek és ma sem léteznek. Ha figyelmesen olvassuk Caesar, Napóleon vagy Hannibál Scipio...","id":"20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/360112e0-a2fd-40d7-af0f-e23bce6cbf90.jpg","index":0,"item":"07a55dc1-935b-4e92-b991-81f0d7bb7f6f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250222_A-mitoszteremtes-veszelyei-a-vezeto-felmagasztalasa-rontja-a-vezetes-minoseget","timestamp":"2025. február. 22. 19:15","title":"A mítoszteremtés veszélyei: a vezető felmagasztalása rontja a vezetés minőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gustav Gressel úgy látja, a fegyvernyugvás esélye nagyjából akkora, mint egy lottóötösé.","shortLead":"Gustav Gressel úgy látja, a fegyvernyugvás esélye nagyjából akkora, mint egy lottóötösé.","id":"20250221_Nagy-haboru-fenyegeti-Europat-lapszemle-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"4a8aa152-5a77-498e-9f4a-ee48604d516b","keywords":null,"link":"/360/20250221_Nagy-haboru-fenyegeti-Europat-lapszemle-faz","timestamp":"2025. február. 21. 07:38","title":"Nagy háború fenyegeti Európát – mondja egy osztrák fegyverkezési és Oroszország-szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97896224-2774-494b-840c-1af173390281","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Amazon-vezér kezébe került a britek nemzeti büszkesége – James Bondnak, ahogy eddig ismertük, vége. ","shortLead":"Az Amazon-vezér kezébe került a britek nemzeti büszkesége – James Bondnak, ahogy eddig ismertük, vége. ","id":"20250221_Eladtak-a-britek-Bondot-Jeff-Bezos-donthet-a-James-Bond-sorozat-sorsarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97896224-2774-494b-840c-1af173390281.jpg","index":0,"item":"fd2dbef5-56c9-46d5-bb36-c8c7828d8133","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Eladtak-a-britek-Bondot-Jeff-Bezos-donthet-a-James-Bond-sorozat-sorsarol","timestamp":"2025. február. 21. 08:40","title":"Eladták a britek James Bondot – Jeff Bezos dönthet a sorozat sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","shortLead":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","id":"20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886.jpg","index":0,"item":"fc612884-32d2-406c-b6d9-c379fffed306","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","timestamp":"2025. február. 21. 11:24","title":"8,5 millió dolláros béremelést kapott a Citigroup-vezér, miután kirúgott 20 ezer dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért történhetett meg a támadás.","shortLead":"Christina Fulton azt állítja, hogy Nicolas Cage figyelmen kívül hagyta a 34 éves fiuk mentális problémáit, azért...","id":"20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd057050-fcbf-41fe-988c-ad16364c9250.jpg","index":0,"item":"eb3132d5-b6fa-4cac-bf1c-807fabc79a89","keywords":null,"link":"/elet/20250220_nicolas-cage-fia-tamadas","timestamp":"2025. február. 20. 20:40","title":"Beperelte Nicolas Cage-t a volt neje, mert a közös fiuk rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","shortLead":"A katolikus egyházfőnek nincs láza és a vérkeringése is rendben van. ","id":"20250220_ferenc-papa-javulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"cd81c02e-20e1-4812-88c7-826f30e33464","keywords":null,"link":"/elet/20250220_ferenc-papa-javulas","timestamp":"2025. február. 20. 20:55","title":"Ferenc pápa állapota enyhe javulást mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet kér majd. De legalább ingyenes lesz a váltás.","shortLead":"Így azért a várakozás is tűrhetőbb: sokat fejlődik a Grand Theft Auto V, igaz, az új PC-s változat hardverből is többet...","id":"20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa7f1c95-b129-4e8f-914d-4242911100a1.jpg","index":0,"item":"933b5bc9-6980-49d9-bea3-b56e387c0b40","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_gta-5-uj-pc-verziojobb-grafika-sebesseg-uj-autok","timestamp":"2025. február. 21. 22:03","title":"Szebb grafika, gyorsabb működés, új járművek – óriási frissítést kap a lassan 12 éves GTA 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia felhasználását oktató kurzusok indulnak kínai egyetemeken a nyugati versenytársakkal versengő, kínai DeepSeek lehetőségeinek kiaknázására, és a tudományos és technológiai innováció fellendítésére.","shortLead":"A mesterséges intelligencia felhasználását oktató kurzusok indulnak kínai egyetemeken a nyugati versenytársakkal...","id":"20250222_kinai-egyetemek-deepseek-kurzusok-oktatas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"ca30c2e4-b1e1-4922-b8d5-26d8b9b168ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_kinai-egyetemek-deepseek-kurzusok-oktatas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 22. 16:03","title":"DeepSeek-kurzus indult több kínai egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]