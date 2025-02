Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","shortLead":"A Szerbiai Vasutak menedzsere mellett további személyek letartóztatása is folyamatban van.","id":"20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ebd948-1267-4c18-af46-94e35ca638bb.jpg","index":0,"item":"404a9fb8-b300-4319-98af-ecdfab8ee1d2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Ujabb-embereket-tartoztattak-le-az-ujvideki-katasztrofa-miatt","timestamp":"2025. február. 24. 11:14","title":"Újabb embereket tartóztattak le az újvidéki katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel lehet megnyerni a békét.","shortLead":"Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ugyanakkor az agresszorral szemben csak erővel...","id":"20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc502182-5997-4a9d-87f5-1a902276d556.jpg","index":0,"item":"715aa6ef-97ae-4309-8da7-6e8a84221f0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_kaja-kallas-beke-europa-usa-agresszor","timestamp":"2025. február. 24. 16:41","title":"Kaja Kallas: Európában senki sem akarja, hogy a háború folytatódjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74726935-3c7b-4743-b283-23bf71e5639f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Újszász és Szolnok között csak egy vágányon közlekednek a vonatok.","shortLead":"Újszász és Szolnok között csak egy vágányon közlekednek a vonatok.","id":"20250224_MAV-vasuti-gazolas-vonat-baleset-Ujszasz-kesesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74726935-3c7b-4743-b283-23bf71e5639f.jpg","index":0,"item":"f99bad74-1c76-49c2-8970-7abd7fdfd39c","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_MAV-vasuti-gazolas-vonat-baleset-Ujszasz-kesesek","timestamp":"2025. február. 24. 09:21","title":"Újszásznál is gázolt a vonat, késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","shortLead":"Teljesen elölről kezdik a tárgyalást, a Kúria szerint ugyanis a korábbi bírósági ítéletek nem voltak megfelelők. ","id":"20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ea3f17-2fc1-45b4-9c39-7e72d4ed5c7b.jpg","index":0,"item":"76e301da-d075-432d-9c21-d2d3a7fc9738","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_pecsi-volvo-per-banki-erik-tanu","timestamp":"2025. február. 24. 11:45","title":"Haláljelmezben jelent meg a bíróságnál a pécsi Volvo-per egyik vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","id":"20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"665a4b3b-b69a-4968-b2fd-f127722c64b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","timestamp":"2025. február. 24. 09:35","title":"A Konklávé szereplői is reagáltak Ferenc pápa egészségi állapotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","shortLead":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","id":"20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541.jpg","index":0,"item":"5403529a-5b6e-4f36-9a47-32b12e3a1e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","timestamp":"2025. február. 25. 07:44","title":"Ennek a budapesti taxisnak a járda a negyedik sáv a Könyves Kálmán körúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5982d-13b4-4cfe-a06e-8c19c2c11c97","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a Tisza Párt rendezvényén szavaljon, más közügyekben viszont szívesen kiáll Mácsai Pál színész–rendező, aki önszántából köszön le hamarosan az Örkény Színház ügyvezetői posztjáról. Miért van szüksége a váltásra, és mi volt az eddigi legnagyobb határátlépése? Miben áll szerinte a NER és a többi rendszer „primitíven egyszerű” támogatási logikája? Mit szól egykori mestere, Kerényi Imre „pitypangos” kultúrkomisszárkodásához? HVG-portré.","shortLead":"Nem tartja elképzelhetőnek, hogy a Tisza Párt rendezvényén szavaljon, más közügyekben viszont szívesen kiáll Mácsai Pál...","id":"20250224_hvg-Portre-Macsai-Pal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87e5982d-13b4-4cfe-a06e-8c19c2c11c97.jpg","index":0,"item":"db4c9ad3-1ac6-4a7b-a56e-40b9f127fb5c","keywords":null,"link":"/360/20250224_hvg-Portre-Macsai-Pal","timestamp":"2025. február. 24. 20:00","title":"Mácsai Pál: Aki az ő ideológiájukat propagálja, annak jut pénz, aki szuverén, pláne aki beszól, annak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren írták alá.","shortLead":"500 aláírásra van szükség ahhoz, hogy a kanadai parlament alsóháza tárgyaljon róla – jelenleg már több, mint 160 ezren...","id":"20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"d449280b-38b6-44a6-bdd9-4992fb17fae6","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_elon-musk-kanada-allampolgarsag-peticio","timestamp":"2025. február. 24. 09:43","title":"Petíció indult Kanadában Elon Musk állampolgárságának megvonásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]