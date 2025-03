Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","shortLead":"Felbukkan benne Elon Musk és a láncfűrésze is.","id":"20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/744156c1-81b5-4799-9412-86141f6f0a9d.jpg","index":0,"item":"90551677-5606-4f29-8636-5dded8fa54ac","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-Saturday-Night-Live-ujrajatszotta-a-Trump-Zelenszkij-sajtotajekoztatot-es-meg-katasztrofalisabb-lett-mint-az-eredeti","timestamp":"2025. március. 02. 14:21","title":"A Saturday Night Live újrajátszotta a Trump-Zelenszkij sajtótájékoztatót, és még katasztrofálisabb lett, mint az eredeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","shortLead":"Rohadó csövek, furcsa fekete folyadék a földön, giliszták. Videón a János-kórház pincéjének egy szakasza.","id":"20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fdee17a-0a3d-4e43-8b8b-7cf8ecd31023.jpg","index":0,"item":"3f559c98-b1da-4420-8926-1128328e8a67","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_janos-korhaz-alagsor-horror-video","timestamp":"2025. március. 03. 10:02","title":"„Ez penész, vagy egy növény?” – gyomorforgató jelenetek a János-kórház pincéjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem Renault-tulajdonként.","shortLead":"A franciák második leganyobb piaca volt Oroszország, és a togliatti gyár most is ontja magából a Ladákat, csak már nem...","id":"20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abba9e5b-c22e-4348-92bc-746139076b7e.jpg","index":0,"item":"42187da0-0ca9-4f70-8b58-e540888396e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_milliardokert-kaphatna-vissza-orosz-gyarat-a-Renault","timestamp":"2025. március. 03. 08:49","title":"Egy rubelért adta el, százmilliárdért kaphatná vissza orosz gyárát a Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","shortLead":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","id":"20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b.jpg","index":0,"item":"afa7bb51-491b-4b1b-ab4d-a1d22282611a","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","timestamp":"2025. március. 03. 14:19","title":"Ígéretet tett Hankó Balázs Szörényi Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","shortLead":"Az egyetem közleménye szerint ez hozzájárul a betegellátás minőségének további javulásához.","id":"20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/619afd5d-451e-495f-a87a-1f94a8b14b79.jpg","index":0,"item":"3495e8d8-dfe5-4f66-a840-3ab994c09ca9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_orszagos-mozgasszervi-intezet-semmelweis-egyetem-integracio","timestamp":"2025. március. 03. 10:33","title":"Beolvasztották az Országos Mozgásszervi Intézetet a Semmelweis Egyetembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","shortLead":"László András felvette a kapcsolatot az amerikai partnerekkel, az a célja, hogy mielőbb kiutazhasson.","id":"20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2e10bb-cef3-487a-ac12-f79497ddeb35.jpg","index":0,"item":"195403de-5e3d-4cf8-8ab6-d73bbde1e374","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-magyar-USAID-kormanybiztos-mar-nagyon-szeretne-levagdosni-a-Magyarorszagra-bejott-korrupcios-csapokat-Laszlo-Andras","timestamp":"2025. március. 02. 11:44","title":"A magyar USAID-kormánybiztos már nagyon szeretné levagdosni a \"Magyarországra bejött korrupciós csápokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Főként a telekommunikációs szektor hozta a pénzt, az IT-divízió pedig erősebb évet zárt, mint 2023-ban.","shortLead":"Főként a telekommunikációs szektor hozta a pénzt, az IT-divízió pedig erősebb évet zárt, mint 2023-ban.","id":"20250303_Rekordevet-zart-a-4iG-2024-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09.jpg","index":0,"item":"ea214493-c964-4092-b0b0-fd65feee1a52","keywords":null,"link":"/kkv/20250303_Rekordevet-zart-a-4iG-2024-ben","timestamp":"2025. március. 03. 18:15","title":"700 milliárd forint volt a 4iG bevétele 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek begépelését a telefonon. Ezekből mutatunk néhányat az alábbiakban.","shortLead":"Az iPhone néhány, nem mindenki számára ismert billentyűparancsa, funkciója könnyebbé, gyorsabbá teheti a szövegek...","id":"20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b53a03-cb20-4b85-9518-08afe1116abe.jpg","index":0,"item":"e0d29e5b-b3df-4aab-9ab8-27f60823eff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_gyorsabb-gepeles-iphone-iras-ios-tippek-funkciok","timestamp":"2025. március. 02. 17:03","title":"Mutatunk pár trükköt: gyorsabban írhat majd az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]