[{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig a lakásdrágulás sem állt meg.","shortLead":"Pedig a lakásdrágulás sem állt meg.","id":"20250303_Porog-a-lakaspiac-ugy-no-a-kereslet-hogy-azzal-a-kinalat-nem-bir-lepest-tartani-es-az-adasvetelek-is-kilottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"255b19d0-1d7a-403f-98f9-76fafa221770","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250303_Porog-a-lakaspiac-ugy-no-a-kereslet-hogy-azzal-a-kinalat-nem-bir-lepest-tartani-es-az-adasvetelek-is-kilottek","timestamp":"2025. március. 03. 13:31","title":"Pörög a lakáspiac: úgy nő a kereslet, hogy azzal a kínálat nem bír lépést tartani, és az adásvételek is kilőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","shortLead":"Az ukrán elnök csak országa NATO-csatlakozása esetén lenne hajlandó önként megválni a székétől.","id":"20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd8eea1-1d3c-4ea2-9528-1a388f43ce6f.jpg","index":0,"item":"57cffb20-fe87-4a0a-91f8-9c82ce781b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_ukrajnai-haboru-volodimir-zelenszkij-elnokvalasztas","timestamp":"2025. március. 03. 11:02","title":"Zelenszkij Amerikába üzent: Az ukrán elnököt Ukrajnában kell megválasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eeeb03-4a74-4fdc-952e-c246fe8f4cbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A korábbi, még Reels-videók előtti Instagram-korszakot idézi a Flashes nevű új közösségi oldal. 