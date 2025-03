Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell tartaniuk, ha a csokipapíron nem szerepel, hogy „made in USA.”","shortLead":"A svájci cég pénzügyi vezetője szerint így már olcsóbb Európából szállítaniuk, és a fogyasztói haragtól sem kell...","id":"20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff93222f-4fce-4d6d-9f8f-3a743e73439e.jpg","index":0,"item":"21cb276c-16d0-4113-a1be-aac333a729b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lindt-csoki-usa-kanada-europa-vam","timestamp":"2025. március. 04. 21:54","title":"A Lindt a vámok miatt mostantól Amerika helyett Európából visz csokit Kanadába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami a legerősebb inteles elődnél akár 23-szor gyorsabbá teszi a cég legolcsóbb laptopját.","shortLead":"Faragott a MacBook Air árán az Apple, de úgy, hogy közben sokkal jobb lett: megkapta az M4-es lapkakészletet, ami...","id":"20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2065a38-2eab-4a12-a32d-de968637a564.jpg","index":0,"item":"164866c9-a1d3-4b99-aad0-572579575864","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_apple-macbook-air-m4-lapkakeszlet-processzor-frissites-alacsonyabb-ar","timestamp":"2025. március. 05. 16:28","title":"Ilyen is van: olcsóbb lett az új MacBook Air, amiben már az M4-es szuperchip dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma szégyenének nevezett.","shortLead":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma...","id":"20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8.jpg","index":0,"item":"63b8ae47-f8d3-4cdd-bb84-44733c5bd9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 04. 14:40","title":"Nem hajlandók Vucsicsról tudósítani a szerb köztévé újvidéki munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","shortLead":"A Szentmihályi úti csomópont után történt a baleset.","id":"20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d219d7ee-9bf6-4275-98d8-47ae74c3267a.jpg","index":0,"item":"a52c0110-2d6b-48fe-823d-dffb1bc080a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_baleset-dugo-m3-autopalya-m2-autout-budapesti-bevezeto","timestamp":"2025. március. 05. 08:17","title":"Baleset miatt több kilométeres a dugó az M3-as és az M2-es budapesti bevezetőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek: geometriájuk információt hordoz keletkezésük körülményeiről. Erről jelent meg egy friss nemzetközi tanulmány, amelyben a HUN-REN-BME Morfodinamika Kutatócsoport két kutatója is részt vett.","shortLead":"Gyakran vékony, repedezett rétegek borítják egyes bolygók felszínét, amelyek mintázatai nem véletlenszerűek...","id":"20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0.jpg","index":0,"item":"f722c53d-8645-4a7c-ab5d-2a15ed0a5d23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_magyar-kutatok-bolygok-felszine-repedes-elemzes-bolygokutatas-geologia","timestamp":"2025. március. 05. 11:03","title":"Magyar kutatók segítségével fejtették meg, hogyan keletkezhettek a bolygók felszínén a repedések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte, csúcstalálkozót szervez a béke garantálásában érdekelt európai hadseregek vezetőinek.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök szerda esti televíziós beszédében a tartós béke fontosságáról beszélt, és jelezte...","id":"20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"cb53a270-aafa-4977-b92e-104c9b82d62e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_emmanuel-macron-franciaorszag-beszed-europa-ukrajna-donald-trump-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 20:29","title":"Macron meghívta Párizsba az európai vezérkari főnököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7499ef6-660a-47e1-9244-4ef60f419348","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi azt vallotta, hogy a hangok azt mondták neki, menjen a városba rendet tenni.","shortLead":"A férfi azt vallotta, hogy a hangok azt mondták neki, menjen a városba rendet tenni.","id":"20250304_kaposvari-korhaz-zartosztaly-apolo-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7499ef6-660a-47e1-9244-4ef60f419348.jpg","index":0,"item":"a1975c69-c90f-4bb8-9d90-1efc71cc9eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_kaposvari-korhaz-zartosztaly-apolo-tamadas","timestamp":"2025. március. 04. 16:59","title":"Kanállal szúrta ki egy beteg az ápoló szemét a kaposvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-díjas színésznő a változókori kihívásokról mesélt. Az erdőtüzek alatt elveszítette a kontrollt. ","shortLead":"Az Oscar-díjas színésznő a változókori kihívásokról mesélt. Az erdőtüzek alatt elveszítette a kontrollt. ","id":"20250306_Gwyneth-Paltrow-a-pohar-fenekere-nezett-minden-este-mig-tombolt-az-erdotuz-LA-ben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"7b1fa19d-7d0c-4ba6-886c-47e54526c24a","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Gwyneth-Paltrow-a-pohar-fenekere-nezett-minden-este-mig-tombolt-az-erdotuz-LA-ben","timestamp":"2025. március. 06. 08:26","title":"Gwyneth Paltrow minden este a pohár fenekére nézett, míg tombolt az erdőtűz L.A.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]