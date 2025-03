Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg elkezdtek elpártolni tőle a felhasználók. Ám még így is rengetegen használják, és masszívan piacvezető a régi rendszer.","shortLead":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg...","id":"20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"68b4782d-c181-4440-b3cd-dd91ddad7cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","timestamp":"2025. március. 04. 15:03","title":"Közel a vég a Windows 10 számára, és ennek kezd látszata lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, ez a döntés meddig marad érvényben. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ez a döntés meddig marad érvényben. ","id":"20250304_Feher-Haz-Donald-Trump-szunetelteti-az-Ukrajnanak-nyujtott-katonai-segelyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88.jpg","index":0,"item":"88a87a21-39c3-4769-9ba7-15d8c9185ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Feher-Haz-Donald-Trump-szunetelteti-az-Ukrajnanak-nyujtott-katonai-segelyt","timestamp":"2025. március. 04. 05:24","title":"Fehér Ház: Donald Trump szünetelteti az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","shortLead":"Egy sorozatot kivéve az államnál hagyták a lejárt Prémium Magyar Állampapírokban tartott pénz nagy részét.","id":"20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"85df30be-2d0a-4bfd-b349-712603209461","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Nagy-Marton-allampapir-pmap-visszavaltas","timestamp":"2025. március. 04. 10:20","title":"Bemutatta Nagy Márton, mihez kezdenek az emberek az állampapírok pénzesőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd535ef-d463-4ddf-803e-9d685e7d6916","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A digitális szolgáltatásokról szóló, 2024-ben élesedett törvény „összeférhetetlen az amerikai szólásszabadság hagyományával” – mondta az FCC nemrég kinevezett elnöke.","shortLead":"A digitális szolgáltatásokról szóló, 2024-ben élesedett törvény „összeférhetetlen az amerikai szólásszabadság...","id":"20250304_dsa-fcc-brendan-carr-biralat-szolasszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecd535ef-d463-4ddf-803e-9d685e7d6916.jpg","index":0,"item":"06fc9e54-c108-4a1a-9562-2a65c979c1a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_dsa-fcc-brendan-carr-biralat-szolasszabadsag","timestamp":"2025. március. 04. 14:33","title":"Új frontot nyit az USA az EU-val szemben, a háttérben pedig Elon Musk dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb képminőséggel kecsegtet.","shortLead":"A Xiaomi barcelonai MWC 2025 szakkiállításon debütált moduláris prototípusa a mobilos világban minden korábbinál jobb...","id":"20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9058dc22-5fa9-4dbc-a341-98ff5fb0eefe.jpg","index":0,"item":"9c6f10e8-cb3b-4ba9-a444-fbdb69b08c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_xiaomi-modular-phone-concept-leveheto-100-megapixeles-objektiv-leica-kamera-koncepciomobil","timestamp":"2025. március. 03. 12:53","title":"Váratlan újdonság az MWC-n: hatalmas levehető objektíves kamerás mobillal sokkol a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","shortLead":"A világhírű gitárművész újfent megjelent a miniszterelnök Facebook-oldalán a kommentek között.","id":"20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba7c7e45-dabb-4f1e-94b6-0f4fbf85c3f5.jpg","index":0,"item":"6c01cc9b-5521-4a81-8583-301421ed8360","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Al-Di-Meola-ujfent-arra-keri-Orbant-ne-alljon-be-Trump-melle","timestamp":"2025. március. 03. 05:35","title":"Al Di Meola újfent arra kéri Orbánt: ne álljon Trump mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló szélsőjobboldali jelölt azt ígérte, hivatalba lépésének első napján betiltaná a Soros-hálózatot.","shortLead":"A 2024-es romániai elnökválasztás november végén rendezett, majd törölt első fordulójában orosz támogatással kampányoló...","id":"20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ec6d6-0e8e-4b63-9b96-03fc210e183c.jpg","index":0,"item":"86d39d3b-5da6-4244-894b-727c2321e426","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Calin-Georgescu-szelsojobboldali-roman-elnokjelolt-is-egyuttmukodott-a-Soros-Alapitvannyal-igy-onmagat-is-listazhatna","timestamp":"2025. március. 03. 19:43","title":"Călin Georgescu is együttműködött a Soros Alapítvánnyal, így önmagát is listázhatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű német kisautóból.","shortLead":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű...","id":"20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369.jpg","index":0,"item":"5943ace3-91ae-410c-8973-75228438546e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","timestamp":"2025. március. 03. 07:59","title":"50 éves a VW Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]