[{"available":true,"c_guid":"62874a96-1a78-4128-8cc6-0d9b8c564715","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyatejhez akár csak hasonló táplálékot gyártani még a tudomány mai állása mellett is lehetetlen, de újabban sokat ígérő kísérletek folynak.","shortLead":"Az anyatejhez akár csak hasonló táplálékot gyártani még a tudomány mai állása mellett is lehetetlen, de újabban sokat...","id":"20250308_hvg-mesterseges-anyatej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62874a96-1a78-4128-8cc6-0d9b8c564715.jpg","index":0,"item":"5b222c7b-fb36-4a72-9210-dc6e581186e2","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-mesterseges-anyatej","timestamp":"2025. március. 08. 15:45","title":"Dohányszerű növényből készülhet a mesterséges anyatej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc alkalmazásának, a TikToknak. Mindenesetre már többen is szemet vetettek rá, többek között az igen népszerű online fórumplatform, a Reddit társalapítója. Ő felszabadítást hirdet.","shortLead":"Egyelőre messze nem világos, hogy mi lesz a sorsa az Egyesült Államokban 170 millió amerikai felhasználó kedvenc...","id":"20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85baa2ee-ad9c-4c5a-abf9-61e4d9fe464f.jpg","index":0,"item":"0d2737ae-7948-4ccc-b04a-4fed26b07730","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_project-liberty-reddit-tarsalapito-tiktok-felvasarlas-licit-usa","timestamp":"2025. március. 08. 10:03","title":"Jobb web, jobb világ – váratlan licit érkezett a TikTokra, „az emberek ajánlata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban. Miért lehet nehezebb a nőknek hitelt felvenni, megtakarítani?","shortLead":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban...","id":"20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3.jpg","index":0,"item":"bd5315fa-836b-49c0-94d6-8e1a07bcede3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 08. 09:35","title":"Milliókban mérhető - mennyivel nehezebb ma egy nőnek hitelt felvenni Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8844f3c-bce0-448b-b3ff-9524ace955a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestére bukkantak. ","shortLead":" A januárban eltűnt perőcsényi férfi holttestére bukkantak. ","id":"20250308_Holttestet-talaltak-a-Borzsonyben-a-Jancsi-hegynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8844f3c-bce0-448b-b3ff-9524ace955a9.jpg","index":0,"item":"90188972-6dfb-4015-9409-f6e9d3650bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Holttestet-talaltak-a-Borzsonyben-a-Jancsi-hegynel","timestamp":"2025. március. 08. 10:40","title":"Holttestet találtak a Börzsönyben, a Jancsi hegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee546c7-bba6-44fd-955e-4538c1285fc8","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Kovácsné Magyari Hajnalka kozmetikus és társadalomtörténész most lett ötvenéves, amit a legszebb női korként él meg, már nem akar megfelelni senkinek. Nagyváradról áttelepülve előbb társközvetítéssel kezdte, majd kozmetikusként dolgozott, és közben kutatóként a szocialista divat és nőideál szakértőjévé képezte magát. Milyen káros szépségtrendek terjednek manapság? Mennyire hígult föl a kozmetikus szakma? Mi mindent tettek a szépségért a Kádár-korszakban élő nők?","shortLead":"Kovácsné Magyari Hajnalka kozmetikus és társadalomtörténész most lett ötvenéves, amit a legszebb női korként él meg...","id":"20250308_Portre-Kovacsne-Magyari-Hajnalka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee546c7-bba6-44fd-955e-4538c1285fc8.jpg","index":0,"item":"545d489d-297f-4771-a283-c054c76dfa00","keywords":null,"link":"/360/20250308_Portre-Kovacsne-Magyari-Hajnalka","timestamp":"2025. március. 08. 15:30","title":"„Be akartam bizonyítani, hogy anya is okos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak lakását. A cél az, hogy a párt ne folytathassa a kampányt. A Tisza Pártról készített riportot a brit lap tudósítója.","shortLead":"Magyar Péter arról beszélt: nemrég megsúgták neki, hogy a rendőrség át akarja kutatni az irodáját és munkatársainak...","id":"20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb6afbe3-e381-475d-8bc3-2c2258d89bdd.jpg","index":0,"item":"6345972f-0808-4720-a493-ace8f89541f6","keywords":null,"link":"/360/20250309_The-Times-magyar-peter-orban-viktor-tisza-part-riport-lapszemle","timestamp":"2025. március. 09. 09:00","title":"The Times: 15 éve nem fenyegette senki Orbán hatalmát annyira, mint Magyar Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart közelében.","shortLead":"Egy ukrán katonákat kiképző amerikai katonai létesítményről is gyűjtöttek információkat a németországi Stuttgart...","id":"20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"7cc53ae3-f6b5-4594-9c9c-412dc77f7c00","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Az-oroszoknak-kemkedett-harom-bolgar-Londonban","timestamp":"2025. március. 07. 21:01","title":"Az oroszoknak kémkedett három bolgár Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek viszont kiszorulhatnak onnan – írta Soproni Tamás. Ugyanakkor az önkormányzat azért költött milliárdokat az elmúlt években az egészségügyre, hogy a kerületiek jobb szolgáltatást kapjanak.","shortLead":"Központosították az időpontfoglalást, ami miatt az országból bárki bejelentkezhet Terézváros rendelőibe, a helyiek...","id":"20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1a6ae86-3164-4702-ad3b-cd4842c246c5.jpg","index":0,"item":"35f9ab43-efe5-41dd-9818-3eeadba0a814","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_onkormanyzati-rendelok-allamositas-trukk-terezvaros-vi-kerulet-soproni-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 16:01","title":"„A kerületi betegek előnyben részesítése megszűnik” – trükkösen államosítják az önkormányzati rendelőket a terézvárosi polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]