[{"available":true,"c_guid":"e46d944c-0a5c-47e4-8502-781bc426ea50","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Március 9-én mutatja be a Radnóti Színház az Angyalok Amerikában első részét. Tony Kushnert drámaírót meglepte, hogy újra színpadra állítják Budapesten az AIDS-krízis idején, a Reagan-érában játszódó darabját, amelyben majdnem minden szereplő meleg. Miért nem tűrte meg Al Pacino Kushnert a forgatáson? Tart-e az amerikai LMBTQ-közösség Donald Trumptól? Interjú Steven Spielberg állandó forgatókönyvírójával.","shortLead":"Március 9-én mutatja be a Radnóti Színház az Angyalok Amerikában első részét. Tony Kushnert drámaírót meglepte...","id":"20250309_hvg-erzik-afenyegetest-tony-kushner-interju-dramairo-az-angyalok-amerikaban-spielberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d944c-0a5c-47e4-8502-781bc426ea50.jpg","index":0,"item":"84970137-6d71-472c-a73e-bd713ef056fa","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-erzik-afenyegetest-tony-kushner-interju-dramairo-az-angyalok-amerikaban-spielberg","timestamp":"2025. március. 09. 20:00","title":"„Meglepett, hogy színre kerül a darabom Magyarországon, azt hittem, a propagandatörvény miatt nem lehet“ – Tony Kushner a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást. Tel-Aviv célja az lehet, hogy a nagyobb nyomást helyezzen a Hamászra a tűzszüneti tárgyalásokon. ","shortLead":"A humanitárius szervezetek szerint veszélybe kerülhet a terület ivóvízellátása, ha lekapcsolják az áramszolgáltatást...","id":"20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"c96da985-6491-4161-956e-5333cbe46062","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Izrael-levagja-az-aramhalozatrol-a-Gazai-ovezetet","timestamp":"2025. március. 09. 20:46","title":"Izrael levágja az áramhálózatról a Gázai övezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara politikai bábok gyülekezete. ","shortLead":"A MOK szerint három évtizede nincs érdemi reform az egészségügyben, a kormány szerint a tüntetést szervező kamara...","id":"20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ced9e80-5255-4ce6-8fac-88e334517cf9.jpg","index":0,"item":"084185b1-862e-4cf7-bf9d-41838fef504f","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-kormany-azzal-vadolja-az-orvostuntetes-resztvevoit-hogy-az-ellenzeknek-kampanyolnak","timestamp":"2025. március. 08. 12:25","title":"A kormány azzal vádolja az orvostüntetés szervezőit, hogy az ellenzéknek kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy jelszókezelő önmagában jól titkosított, még nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a számítógépezéshez kapcsolódó óvatosságról. Egy amerikai szoftvermérnök esete mindezt jól példázza: nagyon bízott a 1Password jelszókezelőben, azután fölöttébb kellemetlen meglepetés érte.","shortLead":"Az, hogy egy jelszókezelő önmagában jól titkosított, még nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetünk a számítógépezéshez...","id":"20250308_disney-kiberbiztonsag-szoftvermernok-1password-jelszokezelo-feltorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/167b728f-e152-4b15-b25c-4a5840f00ae0.jpg","index":0,"item":"1a206b31-7553-4eab-a301-2c84124cc692","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_disney-kiberbiztonsag-szoftvermernok-1password-jelszokezelo-feltorese","timestamp":"2025. március. 08. 18:03","title":"Rémálom-forgatókönyvet emlegetnek a Disneynél, csak ez most nem mese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét alkotmányt módosítanának, hogy külön törvényben meghatározott esetekben kiutasítható legyen az a magyar állampolgár, aki más ország állampolgárságával is rendelkezik, és „veszélyt jelent az országra”.","shortLead":"Ismét alkotmányt módosítanának, hogy külön törvényben meghatározott esetekben kiutasítható legyen az a magyar...","id":"20250309_A-kormany-kiutasitana-Magyarorszagrol-azokat-a-kettos-allampolgarokat-akik-veszelyeztetik-a-biztonsagot-vagy-a-szuverenitast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2abae1-922c-47e8-9aa3-1e05d382d9c4.jpg","index":0,"item":"584c9aff-f9f1-41eb-a240-5f3fd34224c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_A-kormany-kiutasitana-Magyarorszagrol-azokat-a-kettos-allampolgarokat-akik-veszelyeztetik-a-biztonsagot-vagy-a-szuverenitast","timestamp":"2025. március. 09. 21:11","title":"A kormány kiutasítaná azokat a kettős állampolgárokat, akik veszélyeztetik a „szuverenitást” vagy a „biztonságot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban. Miért lehet nehezebb a nőknek hitelt felvenni, megtakarítani?","shortLead":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban...","id":"20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3.jpg","index":0,"item":"bd5315fa-836b-49c0-94d6-8e1a07bcede3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 08. 09:35","title":"Milliókban mérhető - mennyivel nehezebb ma egy nőnek hitelt felvenni Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. 